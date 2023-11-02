ГИПОТОНИЯ: Советы на каждый день

Простые рекомендации для гипотоников, которые существенно облегчат жизнь! Что можно и что нельзя делать при низком артериальном давлении?

Низкое артериальное давление, помимо симптомов и снижения качества жизни, является проблемой еще и потому, что пациенты его могут не ощущать. В результате они приспосабливаются к своему состоянию и не идут на прием к врачу. А напрасно. Потому что гипотония (низкое давление) может беспокоить и в молодом, и в преклонном возрасте. Чтобы вести полноценную жизнь с низким давлением, нужно соблюдать рекомендации специалистов.

Рекомендации для жизни с низким давлением

Стимулируйте кровообращение

Диетические рекомендации при низком давлении

Другие стимуляторы

Образ жизни при низком артериальном давлении

Движение и низкое давление

Низкое давление и путешествия

Стимулируйте кровообращение

Если низкое кровяное давление вызывает дискомфорт, вы должны попытаться сначала активизировать кровообращение. Следующие немедикаментозные меры повышения артериального давления улучшают симптомы и предотвращают головокружение.

Диетические рекомендации ✅при низком давлении

Совет 1. Увеличьте потребления соли

Увеличение поваренной соли способствует сохранению телом большего объема жидкости, что повышает кровяное давление. Утром - хлеб с соленым маслом, крекерами. Низкое содержание соли в диете необходимо поддерживать во время беременности, сердечной недостаточности и серьёзных нарушениях функции почек.

Совет 2. Больше пейте

Чем больше жидкости течет в сосудах, тем выше артериальное давление. Поэтому необходимо пить по меньшей мере, от 2 до 3 л жидкости в день: вода, фруктовый сок или разбавленный фруктовый чай или травы. Избегайте употребления слишком большого количества черного кофе или чая. При теплой погоде не забывайте пить больше чем 3 литра в день.

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Совет 3. Избегайте алкоголя

Алкоголь медленно, но верно разрушает мелкие нервы, которые сжимают кровеносные сосуды ног. Алкоголь также влияет состояние баланса в стволе головного мозга и мозжечка и снижает производительность сердца (алкогольная кардиомиопатия). Алкоголь увеличивает потерю жидкости. По этой причине, воздерживайтесь от алкоголя, если у вас есть серьезные симптомы, вызванные гипотонией.

Совет 4. Ешьте чаще, но понемногу

Большие блюда отвлекают кровь в желудочно-кишечный тракт. Симптомы гипотония появляются особенно в первый час после обеда. Вместо больших порций пищи, кушайте небольшие, но несколько раз в течение дня. Черный кофе или что-то сладкое помогает некоторым людям избежать "падений в бездну" после еды.

Совет 5. Кофе и чай

Чашка кофе с кофеином в нужное время активизирует кровообращение, но не долго, к сожалению. Кофеин действует на рецепторы, участвующих в контроле артериального давления только в течение короткого промежутка времени, но потом давление падает. Постоянно пить кофе - не решение проблемы. При избытке кофеина чувствительность рецепторов резко снижается и кофе почти не оказывает никакого эффекта. Вместо этого, кровяное давление падает еще больше при отсутствии кофе.

Чашка чая, как и кофе, даёт вам возможность проснуться. Благодаря танинам кофеин чая действует медленнее и концентрация кофеина изменяется меньше, чем в кофе; кровяное давление медленнее реагирует. Если пить чашку чая регулярно, то ваш организм также привыкнет к кофеину.

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Другие стимуляторы

То же самое относится и к другим стимуляторам, энергетическим напиткам или игристому вину при низком давлении. Благоприятное действие на кровяное давление проявляется только в течение короткого периода времени. Кроме того, высокая доля углеводов в энергетических напитках вызывает у некоторых людей накопление крови в брюшной полости и кровяное давление снижается больше.

Образ жизни при низком артериальном давлении

Совет 6. Холодный душ

Струи холодной воды повышают артериальное давление, стимулируя симпатическую нервную систему. Холодный душ (короткий) помогает преодолеть утреннюю усталость. Кроме того, массаж под душем с помощью щетки улучшает кровообращение. Напротив, горячие ванны - это худшее, что вы можете сделать для циркуляции: снижение кровяного давления, усиление головокружение, оборок. По этой причине, всегда после купания принимайте холодный душ. Сделайте массаж сухой щеткой, чтобы активировать кровообращение.

Совет 7. Дополнительные подушки

Для сна используйте 2 - 5 подушек, чтобы поднять верхнюю часть тела на 20º-45º. Это позволит предотвратить ночную гипертониюи снизит токсикоз.

Совет 8. Жесткие чулки

Компрессионные чулки (эластичные чулки) предотвращают головокружение, устраняя стаз крови в ногах, увеличивают приток крови к сердцу. Внимание: эластичные чулки должны быть очень плотными, чтобы быть эффективными, но не вызывать сдавление, их надо регулярно снимать.

Совет 9. Внимание к симптомам низкого давления

Обморокам часто предшествуют некоторые симптомы, такие как головокружение, учащенное сердцебиение или потоотделение. Следите за этими знаками вашего тела и тот час садитесь, вставайте на колени или садитесь на корточки пока давление падает и темнеет в глазах.

Движение и низкое давление

Нагрузки на выносливость активируют циркуляцию крови и однозначно улучшают симптомы низкого давления крови.

Ноги должны быть в движении. Стимуляция мышечного насоса в икрах способствует перекачиванию крови от ног к сердцу. По этой причине не стойте на одном месте в течение длительного времени, шевелите пальцами, ходите, приседайте. Но если вы скрестите ноги, вы подвергаетесь риску застоя крови в ногах.

Носите складной стул

Если экскурсии в музей является одним из ваших хобби, носте с собой складной стул. Это позволит вам переключаться между сидением и стоянием, что стимулирует кровообращение.

Вставайте медленно

Проснувшись утром, посидите на кровати в течение минуты, прежде чем, наконец, встать.

Низкое давление и путешествия

Для многих людей, страдающих от низкого артериального давления (гипотонии), для отдыха исключены страны с теплым, душным климатом, так как проблемы с циркуляцией крови однозначно растут при высокой температуре. Для людей, чувствительных к теплу, более приемлемо пребывание в умеренном климате. Однако, для лиц с низким давлением не противопоказано загорание и не запрещены пляжи с пальмами, если соблюдаются определенные меры предосторожности. С помощью нескольких простых советов, вы можете хорошо контролировать купание в море и пребывание на пляже.

На пляже

Пребывание на пляже под солнцем в течение нескольких часов вызовет замедление циркуляции крови. Необходимо двигаться и периодически уходить в тень. В море вместе с потом удаляется много воды. По этой причине обязательно надо пить достаточное количество жидкости, а потерю солей компенсировать солеными закусками.

Экскурсии

Во время экскурсии в музей или город не оставайтесь неподвижным в течение длительного времени, поднимайтесь и опускайтесь на цыпочках или перемещайтесь вперед-назад. Таким образом включается мышечный насос в икрах, который перекачивает кровь из ног в общий кровоток.

Национальные кухни

Несмотря на то, что национальная кухня очень заманчива, тяжелые блюда, богатые жирами, отвлекают кровь в брюшную полость в течение длительного времени. Следует есть несколько раз небольшое количество легкой пищи в течение дня.

В самолете

Воздух в самолете легкий и сухой: содержание влаги составляет 3% -10%, что подобно климату пустыни, расположенной на высоте 3000 метров.

Снижение кислорода во время полета вместе с обезвоживанием организма и отсутствие движения может привести к снижению кровяного давления. Поэтому надо пить минеральную воду или соки по меньшей мере 100 мл в час (что соответствует небольшому стакану). Избегайте алкоголя и кофе, так как они обезвоживают вас еще больше. Эластичные чулки помогут предотвратить проблемы с кровообращением и тромбозом. Не принимайте снотворное или успокоительное.

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В отеле

Жара в ночное время может усилить снижение кровяного давления при вставании утром. Не торопитесь, прежде чем встать, посидите на кровати некоторое время.

Планируйте свой день с занятий спортом. Они помогут вам адаптироваться к климату. Идеальны - плавание (например, в бассейне отеля) или быстрая ходьба (на пляже утром или вечером). В течение первых нескольких дней вы должны выполнять легкие физические упражнения, такие как бег трусцой или аэробику.опубликовано econet

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