Гипоталамический СИНДРОМ: причины, симптомы и лечение

Лечение гипоталамического синдрома проводят совместно невролог, эндокринолог и гинеколог. Первоочередной задачей при лечении гипоталамического синдрома является устранение причинного фактора поражения гипоталамуса.
Гипоталамический синдром связан с врожденным или приобретенным нарушением деятельности гипоталамуса и гипофиза. Заболевание имеет несколько форм, а наиболее ярким симптомом является быстрое развитие ожирения.
Гипоталамический синдром
Описание патологии и ее формы
Причины
Симптомы
Диагностика
Лечение
Для заболевания характерно неблагоприятное влияние на работу эндокринных желез и нарушение обменных процессов белков, жиров и углеводов. Лечение заключается в устранении причин, вызвавших дисфункцию гипоталамуса, и устранении симптоматических расстройств.
Описание патологии и ее формы
Систему, состоящую из гипоталамуса, промежуточного мозга и гипофиза, называют «эндокринным мозгом» человека, так как она выполняет важную регулирующую функцию эндокринной системы. Гипоталамус участвует в управлении температурой тела, обменными процессами, эмоциями, выработке гормонов. Его регулирующая деятельность происходит вегетативно, то есть автономно.
Нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы проявляется в различных формах. Оно носит общее название гипоталамического синдрома. В его основе находится нарушение интегративного взаимодействия между различными функциональными системами (нейроэндокринной, вегетососудистой, психоэмоциональной), которое требует комплексного подхода к лечению со стороны целого ряда специалистов (гинеколога, педиатра, эндокринолога, невролога).
Дисфункция гипоталамуса возникает в результате врожденной органической недостаточности или приобретенного поражения мозга. В медицине выделяют несколько форм и синдромов, связанных с этими нарушениями:
1. Нейроэндокринная форма:
смешанное церебральное ожирение;
синдром Клейне-Левина (расстройство сна и бодрствования);
болезнь Барракера-Симонса (атрофия жира верхней части туловища, ожирение в нижней части);
универсальная форма алопеции (облысение);
гипофизарная кахексия (резкое снижение массы тела и различные нейровегетативные расстройства).
В результате такого большого разнообразия патологий, вызываемых изменениями в гипоталамусе, возникает сложный симптомокомплекс заболевания, сочетающий обменные, вегетативные, эндокринные нарушения. Основой всех этих явлений является искажение или прекращение подачи импульсов из головного мозга в органы эндокринной системы.
Чаще всего гипоталамический синдром начинается в период полового созревания (12 -14 лет), заболевание более распространено у лиц женского пола. У детей младшего возраста болезнь регистрируется в 5% случаев. У девушек 10-17 лет синдром встречается в 4-6,3% случаев и в дальнейшем часто приводит к бесплодию.
Особенностью заболевания у подростков является сочетание нескольких синдромов с доминированием одного из них. При отсутствии должного лечения у детей формируются серьезные осложнения: стойкое высокое артериальное давление, атеросклероз, прогрессирующее ожирение. В более зрелом возрасте заболевание встречается у 15-17% женщин, а в климактерическом периоде - у 40 % женщин.
В тяжелых случаях возникает частичная или полная утрата трудоспособности и наступает инвалидность, обусловленная следующими факторами:
нарушение зрительных функций в результате сдавливания глазных нервов опухолями гипофиза;
необходимость исключения травм из-за слабости костной, мышечной системы, суставов, связок;
задержка интеллектуального развития;
астенический синдром;
необходимость часто покидать рабочее место из-за частого мочеиспускания;
ограниченные двигательные возможности;
повышенная чувствительность к токсическим веществам.
Причины
Причинами возникновения синдрома являются:
врожденные дефекты гипоталамуса;
генетическая предрасположенность к эндокринным заболеваниям;
гормональный сбой в период полового созревания, во время беременности, родов, абортов, климакса, из-за неконтролируемого приема гормональных препаратов;
воздействие вирусных заболеваний на центральную нервную систему, нейроинфекции;
опухоли головного мозга;
грануломатозные заболевания центральной нервной системы (нейросаркоидоз);
хронические или острые стрессы;
интоксикация;
хронический тонзиллит;
черепно-мозговые травмы;
сосудистые патологии головного мозга (атеросклероз, аневризмы);
систематическое переедание в детстве на фоне наследственной предрасположенности.
Врожденные дефекты гипоталамуса формируются под воздействием следующих факторов у беременной матери:
поздняя беременность;
ранние и поздние токсикозы;
нарушение функции почек;
тазовое предлежание плода и тяжелые роды, родовые травмы;
повышенное артериальное давление;
сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к гипоксии плода.
Нарушение функционирования гипоталамуса и других структур мозга может произойти также при неврозах и психических заболеваниях (психоэндокринный синдром). При устранении внешних факторов воздействия и лечении основного заболевания нормальная работа гипоталамуса часто восстанавливается.
Предрасполагающими факторами являются:
наличие очагов хронической инфекции;
избыточное пребывание под солнечными лучами;
травмы головы;
эмоциональное перенапряжение;
курение;
чрезмерное употребление алкоголя;
наркомания.
Симптомы
На начальной стадии заболевания появляются следующие признаки:
усиление аппетита и быстрый набор веса;
учащение головных болей;
раздражительность, депрессия;
перепады артериального давления;
лицо становится круглым, кожа краснеет;
на коже туловища, рук и ног появляются растяжки в виде розовых полос, на шее – «воротник» с гиперпигментированной кожей;
акне на лице, груди, спине, воспаление волосяных фолликулов;
жирная себорея головы;
нарушение менструального цикла у девочек и гинекомастия (увеличение грудных желез ) у мальчиков;
избыточный рост волос на теле.
Ожирение приводит к ухудшению работы половых органов и надпочечников, поэтому вышеперечисленные признаки могут быть вторичными.
У детей наблюдается раннее половое созревание – у девочек развитие молочных желез и первая менструация происходит на 1-2 года раньше, чем у сверстниц, а через 2-3 года начинается нарушение месячного цикла (скудные кровотечения или их полное отсутствие, нерегулярность). Если в гипофизе развиваются опухоли, то появляется синдром галактореи (выделение молока из грудных желез у мужчин и женщин). У женщин наблюдаются дисфункциональные маточные кровотечения, так как такие больные склонны к гиперпластическим процессам и эндометриозу.
На более поздних стадиях заболевания появляются признаки нарушения терморегуляции (гипер- или гипотермия, неустойчивость температуры), нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной систем, у женщин – бесплодие из-за нарушения работы яичников. Отклонения в неврологии и психо-эмоциональном состоянии имеют следующие проявления:
чрезмерная сонливость или длительный ночной сон;
спутанность сознания;
эмоциональная неустойчивость;
апатия;
неврозы;
депрессивные состояния, повышение уровня тревожности;
мигрень.
Диагностика
Выявить заболевание до появления клинических симптомов трудно. Диагноз устанавливается на основе вышеуказанных признаков, при условии, что проведено полное обследование и исключены первичные заболевания внутренних органов, эндокринных желез и других системных патологий. Диагностическими критериями заболевания являются:
наличие разнообразных нейроэндокринных синдромов;
нарушение терморегуляции организма;
расстройства аппетита, либидо, сонливость;
наличие неврологической симптоматики, указывающей на поражение соседних с гипоталамусом областей мозга.
Для уточнения диагноза проводят следующие обследования:
исследование уровня гормонов гипофиза в крови (кортикотропин, кортизол, фоллитропин, соматотропин, пролактин);
рентгенологическое исследование черепа (признаки повышенного внутричерепного давления и давления внутри турецкого седла, нарушение кровоснабжения, изменения в костях черепа);
магнитно-резонансная или компьютерная томография мозга, позволяющая выявить опухоли гипофиза и синдром «пустого» турецкого седла (сдавливание гипофиза);
ультразвуковое исследование мозга, которое может показать расширение желудочков;
электроэнцефалограмма, фиксирующая преобладание медленных волн в центральном и затылочном отведении, появление волн в передних отделах, нарушения в стволовых структурах, неправильную реакцию на пробу в полушариях мозга.
При гормональном исследовании крови выявляется повышенное содержание биологически активных веществ:
инсулина;
С-пептида, вырабатываемого поджелудочной железой;
триглицеридов;
пролактина;
кортизола;
лютеинизирующего гормона;
соотношения лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов;
тиреотропного гормона (в первые 3 года заболевания он повышен, а затем снижается).
У большинства женщин, страдающих этим заболеванием, выявляются изменения в яичниках:
сглаженная поверхность яичников;
слабо выраженный сосудистый рисунок;
увеличение их размера;
образование кист внутри них;
поликистоз, склерокистоз яичников.
При обследовании у офтальмолога определяются изменения глазного дна:
полосы вдоль кровеносных сосудов;
отек сетчатки;
появление патологических бликов;
бледность диска зрительного нерва;
расширенные вены и узкие артерии;
ангиосклероз сетчатки.
Все эти признаки указывают на синдром повышенной сосудистой проницаемости и артериального давления. При неврологическом обследовании более чем у половины заболевших выявляются небольшие нарушения черепно-мозговой иннервации, асимметрия сухожильных рефлексов, признаки внутричерепной гипертензии.
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