Гипертония: Как помочь себе без таблеток

Эти несложные действия улучшают общее состояние, уменьшают головную боль, подготавливают организм к предстоящей нагрузке.

Пришло время познакомиться с самомассажем головы, шеи, надплечий. Если человек, страдающий повышенным артериальным давлением, будет регулярно проводить самомассаж головы перед гимнастическим комплексом, очень скоро его состояние действительно улучшится: исчезнут головные боли, заметно снизится артериальное давление. Самомассаж несложен. Во всяком случае, мне кажется, что это гораздо лучше, нежели глотание таблеток.

Самомассаж головы от гипертонии

Массирующие движения должны быть мягкими и легкими. Если головная боль беспокоит довольно сильно, самомассаж ограничивают, производят только легкое поверхностное поглаживание, не смещая кожу. Хотя на эти условия лично я не обращал никакого внимания, а выполнял свой комплекс с самомассажем головы в любом состоянии по несколько раз за день.

Во время самомассажа не следует забывать о дыхании: не задерживать его, не наклонять низко голову и туловище. Стараться добиваться полного расслабления массирующих мышц.

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1. Сесть у стола. Правую руку согнуть и опереться локтем о стол. Занести за голову левую руку, поддерживая ее кистью правой руки. Произвести поверхностное поглаживание от затылка вниз по шее и дальше к плечевому суставу (рис. 1). После 5 поглаживаний усилить нажим. Голову повернуть в противоположную сторону. Повторить 7 раз. Повторить противоположной рукой.



Рис. 1. Поверхностное поглаживание шеи и надплечий

2. Сделать вращательные, массирующие движения подушечками пальцев в тех же направлениях (рис. 2). Стараться кожу не смещать. Повторить 7 раз.



Рис. 2. Круговые массирующие движения в области шеи и надплечий

3. «Зачесывание волос»: одна рука зачесывает волосы вперед, другая — назад (рис. 3). Повторить 7 раз. При длинных волосах есть смысл проводить глубокие движения, проникая подушечками пальцев в глубь. При коротких волосах проще: можно максимально втирать исходящее от руки тепло в кожу.



Рис. 3. «Зачесывание волос»

4. Сделать массирующие движения от наружных углов глаз к затылку и далее вниз к шее (рис. 4). Стараться опускать ладони как можно ниже — отвлекать кровь к области шеи. Повторить 7 раз.



Рис. 4. Поглаживания от висков к шее

5. Произвести легкое поглаживание за ухом сверху вниз в окружности до 5 сантиметров подушечками 4 пальцев и сразу же провести кругообразное растирание — подушечки пальцев должны совершать мелкие вращтельные движения (рис. 5). Повторить 7 раз.



Рис. 5. Кругообразное растирание

6. Произвести поглаживание затылочной области подушечками пальцев и вслед за этим вращательные движения-растирания. Пальцы скользят от темени по затылку к шее и обратно (рис. 6). Повторить 7 раз (выполнить 7 поглаживаний-растираний, а затем перейти к круговым движениям).



Рис. 6. Поглаживания и растирания затылочной области

7. Произвести поглаживания лба от переносицы (вертикальные движения) к волосам подушечками пальцев обеих рук и вслед за этим совершить вращательные, растирающие движения (рис. 7). Повторить по 7 раз.



Рис. 7. Поглаживания лба (вертикальное направление)

8. Выполнить поглаживание лба обеими ладонями в горизонтальном направлении от середины к вискам. В тех же направлениях выполнить круговые растирания (рис. 8). Повторить все по 7 раз.



Рис. 8. Поглаживания лба (горизонтальное направление)

9. Кончиками средних пальцев рук осторожно произвести поглаживание под правым и левым глазом от наружного угла до внутреннего угла. Затем двумя пальцами — указательным и средним (один под, а другой над бровью) — вернуться к наружному углу глаза (рис. 9). Повторить 7 раз. В этом упражнении очень важна деликатность — пальцы должны скользить по коже нежно, осторожно, не смещая ее.



Рис. 9. Поглаживания в области глаз

10. Повторить 3-е и 4-е упражнения.

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11. Пальцы положить на темя и продвигать к ушам и шее, производя короткие прямолинейные растирания: вниз, а затем вверх. Затем выполнить круговые растирающие движения в том же направлении (рис. 10). Сделать по 7 раз. После этого упражнения практически сразу произвести растягивание и сдвигание кожи на всех участках головы. Повторить 7 раз.



Рис. 10. Круговые растирающие движения от темени к ушам и шее

Самомассаж головы и шеи неплохо заканчивать надавливанием на некоторые биологически активные точки.

12. Вначале произвести надавливания на 4 точки в области губ, способствующие расслаблению мышц всего тела. Две точки находятся сразу у уголков рта, еще одна — строго посередине красной каймы верхней губы, последняя — строго посередине красной каймы нижней губы (рис. 11).



Рис. 11. Биоактивные точки, способствующие расслаблению

На каждую точку необходимо поочередно нажимать 2–3 секунды: начать с первой, после короткого перерыва (5 секунд) нажать на вторую и, наконец, одновременно на третью и четвертую. Сила нажима — до легкой болезненности. Затем необходимо провести массаж антистрессовой точки, находящейся под подбородком в ямочке (рис. 12). Длительность надавливания — 3 секунды, а сила — также до легкой болезненности. Антистрессовая точка способствует снятию психоэмоционального возбуждения.



Рис. 12. Антистрессовая точка

Самомассаж головы со стимулированием биологически активных точек можно рекомендовать людям, страдающим гипертонической болезнью, независимо от возраста. Эти несложные действия улучшают общее состояние, уменьшают головную боль, подготавливают организм к предстоящей нагрузке. Но это не панацея. Лечение гипертонической болезни должно быть только комплексным.опубликовано econet

Из книги "Избавиться от гипертонии навсегда! Снижение давления без лекарств", Николай Месник

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