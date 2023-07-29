 Гипертония гормонального происхождения

Причины вторичной гипертонии лежат в области нарушения работы эндокринной системы. Факторы внешней среды, которые влияют на тело человека — погодные условия, температурный режим, а также происходящие изменения в работе внутренних органов в процессе эволюции создали уникальную систему адаптации. Стресс и чувство опасности вызывают выброс в кровь гормонов, которые и вызывают как пониженное давление, так и повышенное.

Как связаны гормоны и артериальное давление?

Причины гипертонии гормонального происхождения

Гормоны, повышающие давление

Гормоны, понижающие давление

Необходимые анализы и лечение

Задача кровеносной системы — вовремя обеспечить доступ кислорода тому или иному органу. Для этого определенный сосуд сужается или расширяется. Происходит это благодаря рецепторам, расположенным в клетках тканей. Рецепторы реагируют на определенные гормоны, запуская нужный процесс. Регулирует процесс гипофиз, оказывая влияние на работу надпочечников, синтезирующих вещества, которые оказывают влияние на такие параметры:

тонус сосудов, вызывая их резкое сужение,

работу сердца, вызывая его учащенное биение.

Причины гипертонии гормонального происхождения

Причины гипертонии гормонального происхождения связывают с патологическими процессами, происходящими в гипофизе, щитовидной железе, в надпочечниках. Такие заболевания, как: феохромоцитома, синдром Кушинга, синдром Кона и тиреотоксикоз приводят к избыточному синтезу гормонов, способных сужать сосуды, влиять на частоту пульса, биение сердца и задерживать воду в организме. Итог — вторичная гипертония.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!



Гормоны, повышающие давление

Синтезируемые надпочечниками.

Надпочечники состоят из коркового слоя и внутреннего мозгового вещества. Последнее вырабатывает адреналин, выброс которого учащает сердцебиение, сужает кровеносные сосуды и расширяет зрачки. Опухоль мозгового слоя надпочечников, феохромоцитома, провоцирует выброс адреналина и норадреналина. Это приводит к гипертоническому кризу с головной болью и учащенным сердцебиением.

В случае, когда кортизол повышен, формируются заболевания — гиперкортицизм, синдром Кушинга и развивается сахарный диабет. Систолическое давление при этом повышено.

Избыток другого гормона надпочечников — альдостерона вызывает синдром Кона или гиперальдостеронизм. Причина избыточного выброса альдостерона состоит в опухоли (чаще доброкачественной) или гиперплазии (разрастании тканей) надпочечника. Альдостерон накапливает воду и натрий в стенках сосудов и выводит калий. Это сказывается на работе сердечной мышцы и приводит к повышению АД.

Стероидные гормоны

Путем ферментативной реакции из андрогенов тестостерона и андростендиона образуются стероидные гормоны — эстрогены. Называют их соответственно эстрадиол и эстрон, под контролем которых находится репродуктивная система. Они также воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы, препятствуют развитию атеросклероза и способны повысить содержание тироксина Т4 в крови.

Организм не всегда вовремя реагирует на повышение или понижение эстрогенов. Это объясняет причину повышенного АД в подростковом возрасте, «приливы» крови к голове, покраснение и повышенное потоотделение в период менопаузы. У мужчин избыток эстрогенов повышает давление и увеличивает тромбообразование.

Синтезируемые щитовидной железой

К гормонам, повышающим АД, относят гормоны щитовидной железы. Роль щитовидки в организме человека — хранить йод и синтезировать йодсодержащие гормоны, которые, в свою очередь, регулируют обмен веществ — тироксин Т4 (тетрайодтиронин) и трийодтиронин Т3.

Принцип работы Т3 и Т4 следующий: в ответ на изменение в окружающей среде, когда резко холодает или увеличивается физическая нагрузка, человек подвергается эмоциональному стрессу, то щитовидная железа повышает уровень гормонов. Это приводит к приливу крови к поверхности тела и повышению температуры тела до 37 градусов. Повышается артериальное давление. Сердце стучит чаще. Кровеносные сосуды находятся в тонусе, артерии — сужены.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тиреотоксикоз

Тиреотоксикоз, заболевание щитовидной железы, вызывающее избыточный синтез гормонов. Все положительные моменты, рассмотренные выше, приводят к отрицательным последствиям. Сердце и стенки сосудов, вынуждены работать при повышенном давлении. Таким образом, они быстрее изнашиваются. Появляется раздражительность, человек не может контролировать психо-эмоциональное состояние. Ускоряется обмен веществ.

Гормоны, понижающие давление

При возникновении большой кровопотери, повышении температуры окружающей среды и в ситуации недостатка кислорода уровень Т3 и Т4 должен быть снижен. Выжить в данных условиях — значит снизить артериальное давление и замедлить работу сердца. Снижение функции щитовидной железы ведет к гипотериозу.

Недостаточный синтез тироксина и трийодтиронина приводит к гипотонии. Как следствие, нарушается работа головного мозга из-за недостаточного количества кислорода, поступающего в кровь. Работу сердца нарушает аритмия, брадикардия. Температура тела — в пределах 34,2—36,4. Опасное осложнение — микседематозная кома.

Необходимые анализы и лечение

При подозрении на гормонозависимую гипертонию врач назначает ряд анализов крови, мочи. Ультразвуковое исследование органов эндокринной системы не показывает в полной мере наличие заболеваний. В таблице приведены необходимые анализы для определения нарушение в работе эндокринной системы.

Так как недостаток или избыток гормонов, воздействующих на АД — следствие, то необходимо определить причину. Врач-эндокринолог на основании проведенных исследований крови, мочи и компьютерной томограммы назначает схему лечения. Проведенные терапевтические действия должны нормализовать гормональный фон, а значит причин для отклонения давления от показателей 120/80 мм рт. ст. быть не должно.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet