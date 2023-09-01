Гипертония: 7 продуктов, которые помогут снизить артериальное давление за 15 дней

Для лечения гипертонии необходимо воздерживаться от вредных привычек (например, курения) и внимательно следить за своим питанием. Рекомендуется включить в свой рацион продукты, стимулирующие выведение токсинов.

Как известно, артериальное давление может повышаться по многим причинам. Важную роль в развитии гипертонии играет такой фактор, как питание. По этой причине, если вы хотите снизить артериальное давление и поддерживать его в норме, необходимо внимательно подходить к выбору пищи. Именно от нас самих зависит здоровье нашей сердечно-сосудистой системы, одним из главных врагов которой является повышенное артериальное давление. К сожалению, очень часто мы не уделяем должного внимания гипертонии и ее опасным симптомам.

Как снизить давление: 7 продуктов, которые необходимо включить в свой рацион

Свёкла

Чеснок

Жирные кислоты омега-3

Кудрявая капуста

Овёс

Бананы

Натуральный йогурт

Но никогда не поздно сделать первый шаг: изменить свои привычки, начать бороться с сидячим образом жизни и стать активнее, беречь себя от стрессов, бросить курить и начать заботиться о своём питании.

Также мы рекомендуем вам отказаться от соли и включить в свой рацион 7 продуктов, о которых пойдёт речь ниже. Если помимо этого вы будете уделять должное внимание физическим упражнениям, уверяем, что уже через 15 дней вам удастся снизить артериальное давление и нормализировать состояние.

1. Свёкла

Свёкла содержит нитраты и нитриты — вещества, которые участвуют в процессах нашего метаболизма. Также они позволяют регулировать артериальное давление. Азотная кислота улучшает способность наших артерий к расширению. Именно поэтому содержащая нитраты пища так полезна для нашей сердечно-сосудистой системы.

Свёклу можно считать настоящей находкой. Она является незаменимым элементом диет для нормализации артериального давления. Используйте свёклу при приготовлении салатов и соков, сочетая ее с другими фруктами, например, яблоками и виноградом. Вот увидите, такие блюда порадуют вас своим вкусом.

2. Чеснок

Любопытный факт: до использования в кулинарии чеснок служил людям в качестве лекарственного средства. Так, в Древней Греции измельченный или давленный чеснок использовали для лечения ран и стабилизации артериального давления.

Также необходимо помнить о том, что чеснок позволяет снизить уровень холестерина в крови. Речь идёт о липопротеинах низкой плотности (LDL), которые так вредны для здоровья наших артерий. Отсюда можно легко сделать вывод о том, что чеснок является необходимым для нашего здоровья продуктом.

Рекомендуется есть чеснок каждый день. Лучше делать это натощак.

3. Жирные кислоты омега-3

Масла, содержащиеся в рыбе и авокадо, а также оливковое масло содержат большое количество жирных кислот омега-3. Этот тип натуральных жиров очень полезен для сердца.

Благодаря омега-3 сосуды становятся более крепкими и эластичными, а кровообращение улучшается. Это позволяет снизить артериальное давление и является отличной профилактикой гипертонии.

Рекомендуется есть на ужин рацион лосось, использовать для заправки салатов льняное или оливковое масла, а также включать небольшую горстку грецких орехов в свой завтрак.

4. Кудрявая капуста

Эта капуста имеет специфический вкус и ее нужно тщательно пережёвывать, поэтому далеко не каждому из нас она приходится по вкусу. Несмотря на это, рекомендуется есть кудрявую капусту раз в неделю.

Кудрявую капусту можно считать настоящим «суперпродуктом». В ней содержится больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем в шпинате. Способность этого овоща снижать артериальное давление объясняется содержанием в нем таких микроэлементов, как магний, калий и витамин С. Все эти компоненты помогают нам справиться с повышенным артериальным давлением.

5. Овёс поможет снизить артериальное давление

Эти удивительные злаки являются богатым источником клетчатки и содержат низкое количество жиров и натрия. Как известно, последний способствует повышению артериального давления. Рекомендуется ежедневно есть овёс и использовать овсяную муку. Так, можно есть овсянку на завтрак или готовить хлеб и печенье из овсяной муки. Овёс отлично сочетается с мёдом, фруктами и ягодами.

6. Бананы

Всего в одном только банане содержится огромное количество калия. Если каждый день съедать по одному банану, можно на 10% покрыть ежедневную потребность нашего организма в этом минерале. Как известно, калий необходим для хорошей работы почек.

Если натрий вызывает воспалительные процессы и задержку жидкости, то калий, напротив, нормализует наше кровообращение. Также калий обладает мочегонными свойствами.

Помимо этого, бананы являются хорошими источниками энергии. Разве это не является доводом в пользу того, чтобы есть их почаще?

7. Натуральный йогурт

Йогурт содержит кальций и пробиотики — компоненты, которые идеально подходят для лечения гипертонии.

Дефицит кальция быстро приводит к повышению артериального давления. Включение натурального йогурта в рацион помогает нам быстро и просто восполнить потребность нашего организма в этом минерале. Также не стоит забывать и о пробиотиках, содержащихся в йогурте.

Стоит иметь в виду, что здоровая бактериальная микрофлора кишечника позволяет организму лучше усваивать питательные вещества и очищать кровь от токсинов. В результате кровообращение улучшается.

Попробуйте внимательно следовать этим советам, и уже через 15 дней вы заметите первые результаты.

Включите эти продукты в свой рацион и не забывайте о регулярных медицинских обследованиях, позволяющих своевременно обнаружить гипертонию.опубликовано econet

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