Гипергликемия: как понизить сахар без лекарств

Повышенный уровень глюкозы в крови или гипергликемическое состояние – это нарушение организма, которое встречается не только при сахарном диабете. Также эта патология возникает после стрессов, при генетических поражениях, сбоях в метаболизме, как последствия неправильного питания, хронического переутомления, после приема определенных лекарственных средств. Как вовремя распознать высокий показатель сахара в крови и нормализовать его?

Повышенное количество сахара в крови приводит к возникновению сахарного диабета и его осложнений. Кроме этого, вызывает нарушения в работе печени и мочеполовой системы, провоцирует нарушения обмена веществ, кожные заболевания, развитие катаракты и сердечных патологий. Поэтому очень важно распознавать симптомы гипергликемии и вовремя обращаться к врачу.

Повышение уровня глюкозы в крови вызывает:

резкие колебания в весе без серьезных причин;

нарушение зрения – туман или «мушки» перед глазами, ухудшение ночного зрения;

замерзание рук и ног;

плохое заживление ран или травм;

зуд и поражения кожных покровов и слизистых оболочек;

проблемы с кишечником, частые запоры и поносы;

повышенное выделение мочи, чаще ночью;

усиленную жажду и сухость в ротовой полости.

Кроме этого, употребление быстрых углеводов у людей с повышенным показателем глюкозы, через некоторое время вызывает сильный аппетит. Если вы заметили у себя подобные проявления (хотя бы один или два), то следует обязательно пройти обследование у эндокринолога или терапевта. Это поможет раннему выявлению и лечению преддиабетического состояния и сахарного диабета.

Показатель сахара в крови

Для того, чтобы поставить диагноз, необходимо сделать забор крови на сахар. Этот анализ берут строго натощак, желательно за сутки двое до этого, не употреблять алкогольные напитки, повышенное количество углеводов, чтобы не сбить показатели крови. Для здорового человека, уровень глюкозы будет держаться от 3,3 – 5,5 Ед. Цифры выше этой нормы могут свидетельствовать о преддиабете, а когда они превышают 11,1 Ед, то речь уже идет о сахарном диабете.

Как снизить сахар народными методами

Следует осознавать, что ни в коем случае нельзя пытаться резко понижать сахар в крови никакими средствами: ни домашними, ни медикаментозными. Это может привести к гипогликемической коме и смерти человека. Если вам или вашему родственнику были назначены лекарства для снижения сахара в крови, то следует их принимать строго по рецепту и ни в коем случае нельзя их заменять народными средствами.

Все домашние средства только дополняют основное лечение, но никак не заменяют его, и употреблять их следует только с ведома и одобрения лечащего врача, потому что они могут спровоцировать ухудшение состояния.

Если отклонение в показателях крови незначительное, то врач может не назначить лекарственные препараты, а посоветовать снизить сахар другими способами. Вот тогда на помощь придут проверенные народные рецепты, которые в сочетании с диетическим питанием, повышением физической активности и здоровым образом жизни, помогут привести кровь в норму и избежать сахарного диабета.

Настой лаврового листа

Для приготовления положите в термос 8 листиков лаврушки и залейте их кипящей водой – 300 мл. Затем оставьте для настаивания на 4 часа. Принимайте по половине стакана 3 раза в день в течение 3 дней, затем нужно сделать перерыв в 2 недели.

Кефирно-коричный коктейль

Раз в день, лучше всего по утрам, в стакан обезжиренного кефира добавьте чайную ложку корицы и сразу выпейте. Это улучшит обмен веществ и снизит сахар. Если вы не переносите молочные продукты, то корицу можно добавить в чай или просто в теплую воду. Но лучше для лечения употреблять корицу, которую продают в палочках, а не в порошке, так как она обладает высоким гипогликемическим свойством.

Гречневая крупа с кефиром

Гречка имеет средний гликемический индекс, и ее необходимо употреблять при повышенном уровне сахара. Кроме этого, в гречневой крупе содержится большое количество витаминов группы В, фолиевой кислоты, фосфора, железа и других микроэлементов, которые насыщают организм и не влияют на показатели глюкозы.

Для кефирно-гречневого напитка возьмите пару столовых ложек гречки, хорошо ее промойте и высушите, затем пробейте до состояния муки. Полученную муку залейте стаканом обезжиренного кефира и дайте настояться 10-12 часов. Пейте утром и вечером за полчаса до еды.

Для каши треть стакана крупы хорошо промойте и залейте стаканом кефира на ночь. Употребляйте ее на завтрак.

Настой белой фасоли

Возьмите вечером три белые фасолины и залейте их половиной стакана холодной воды. Оставьте до утра. За час до завтрака съешьте зерна фасоли и выпейте всю жидкость. Проводите лечение в течение полутора месяцев. Затем сделайте перерыв.

Напиток с яблочным уксусом

В стакане теплой воды разведите столовую ложку яблочного уксуса (органического) и выпейте после еды. Следует знать, что есть много противопоказаний к употреблению уксуса, поэтому перед приемом следует проконсультироваться с врачом. опубликовано econet

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