Гипергидроз: Лечение излишней потливости народными методами

Несмотря на то, что многие до сих пор относят повышенное ПОТООТДЕЛЕНИЕ к незначительным отклонениям в работе организма, гипергидроз является серьезной патологией, которая как раз и приводит к появлению повышенной потливости. Народные методы лечения гипергидроза.
Как известно, гипергидроз может быть локальным, то есть распространяться только на отдельные участки тела (подмышки, стопы, голова, ладони и т.д.), и общим, проявляющимся одновременно на всей поверхности тела. Причины возникновения повышенного потоотделения могут быть самыми разными: от стрессовой ситуации до особенностей строения организма. В этой статье: о лечении гипергидроза народными методами.
Гипергидроз может быть следствием еще более серьезного заболевания. В таком случае нужно искоренять не следствие, а причину, то есть болезнь, которая повлекла за собой повышение уровня потоотделения. Перед тем, как приступить к лечению чрезмерного потоотделения, необходимо выяснить, какой метод лечения подойдет именно вам. Поэтому обследование у специалиста будет не только не лишним, но даже необходимым.
Существует много различных способов, с помощью которых можно понизить уровень потоотделения или избавиться от него на некоторое время без прибегания к хирургическим процедурам.
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Людям, страдающим от сильного потоотделения, обычно советуют уделять особое внимание гигиене тела. Для снижения уровня потоотделения необходимо ежедневно принимать контрастный душ, обтираться и обливаться холодной водой. Это сузит поры и охладит организм, что на время уменьшит выделение пота.
Соблюдая гигиену тела, вы поддерживаете свою кожу в нормальном состоянии, и на некоторое время избавляете себя от неудобств, вызванных повышенной работой секреций. Кроме того, контрастный душ положительно влияет на работу нервной системы, сбои в которой тоже могут быть причиной появления гипергидроза.
Если по какой-то причине вы не можете принимать душ каждый день, обязательно обмывайте места, в которых наблюдается повышенное потоотделение. Если не соблюдать даже это, в этих местах может возникнуть раздражение, гнойничковые или грибковые заболевания. Кроме того, даже само размножение бактерий, питающихся потом, приводит к возникновению неприятного запаха.
Хорошим способом нормализовать работу витального нерва является прием ванны с отваром дубовой коры или сосновой хвои в течение 15 минут.
Чтобы укрепить нервную систему, подойдут и такие успокаивающие средства, как настой пустырника, валерианы, Беллоид, Беллатаминал, Белласпон, и т.д. Их следует принимать в течение трех недель, 2-3 раза в день.
Для протирания участков с повышенным потоотделением подойдут отвары ольховых шишек, коры дуба или ивы, корневища горца змеиного, а также настои полевого хвоща, мяты и зверобоя.
Также можно самостоятельно приготовить специальный лосьон. Если вы страдаете повышенным потоотделением в районе лица, сделайте смесь из лаванды и лимонной воды.
Ежедневно используйте ее для протирании лица. Также подойдет 2 % резоциновый спирт.
При повышенном потоотделении в районе подмышечных впадин рекомендуется постоянно обмывать их водой с мылом утром и вечером, после чего протирать борным лосьоном и посыпать детской присыпкой.
Борный лосьон изготавливается из столового уксуса, 4% водного раствора борной кислоты и духов для придания приятного аромата. Все ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях.
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При гипергидрозе стоп также необходимо соблюдать правила гигиены. Омывать ноги следует не реже 2 раз в день. После этого оботрите их полотенцем и припудрите детской присыпкой или тальком. Затем протрите стопы отваром дубовой коры.
Существуют и другие методы лечения гипергидроза стоп. Например, особенно эффективным методом является паста Теймурова. Перед ее нанесением нужно обязательно вымыть ноги.
Пасту втирают в стопы в течение 1-3 минут. Курс лечения – 3-4 дня.
Могут помочь и контрастные ванночки для ног. Ноги поочередно опускают в ванночки с горячей и холодной водой. Для достижения положительного результата рекомендуется проводить эту процедуру в течение 10 дней.
Также обрабатывайте ноги раствором борного или салицилового спирта. После этого обработайте их смесью пудры и борной кислоты.
Для уменьшения потоотделения ладоней используйте присыпки из танина и окиси цинка. 2 % раствор салициловой кислоты или резорцина и специальные лосьоны подойдут и для профилактики снижения уровня потливости ладоней.
Чтобы раствор полностью впитался, его следует втирать перед сном, а на утро протереть кожу обычной водой. Из-за частого применения народных средств кожа может пересохнуть. В этом случае на время откажитесь от процедур, пока она не вернется в нормальное состояние. До этого момента смазывайте кожу питательным кремом.
Следует помнить, что лечение гипергидроза народными методами не является панацеей и не гарантирует полного избавления от чрезмерного потоотделения. Перед тем, как приступать к самолечению, необходимо обязательно установить причину данного заболевания, поскольку, если в её основе лежит еще более серьезное заболевание, начинать лечение нужно именно с нее. Если же не обратить на это внимание, самолечение может привести только к осложнениям болезни. В этом случае нужно срочно обратиться к специалисту, пройти обследование и далее следовать предписаниям врача.
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Источник: https://econet.kz/
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