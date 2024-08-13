Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию. Но существуют специальные физические упражнения, позволяющие укрепить мышцы тазового дна, которые контролируют удержание мочи.
В этой статье мы расскажем о том, что такое «гиперактивный мочевой пузырь» и как справиться с этой проблемой с помощью физических упражнений и полезных привычек. Мочевой пузырь — это емкость для хранения мочи, которая вырабатывается почками. Когда этот мышечный мешок заполняется, его необходимо опустошать. В нормальных обстоятельствах это делается несколько раз в день.
От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию.
Частота мочеиспускания и количество мочи, от которого мы избавляемся, зависит от множества факторов, но, прежде всего, от того, что мы пьем. Нормой считается посещение туалета до 8 раз в день и максимум 1 раз ночью.
Гиперактивный мочевой пузырь подразумевает ослабление мышц. Наиболее частые симптомы данного расстройства таковы:
Конечно, это не тяжелые и не смертельно опасные симптомы, но качество жизни людей с подобной патологией мочевого пузыря существенно снижается. Нарушается сон, что сказывается на работоспособности. Постоянное чувство подавленности и беспокойства часто перерастает в депрессию. Люди замыкаются и в результате сводят к минимуму свое социальное общение.
Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев эту проблему можно решить. Исключением является гиперактивность мочевого пузыря, причиной возникновения которой стали неврологические патологии. Изменения стиля жизни и некоторые полезные привычки помогают справиться с этим недугом и восстановить нормальную работу мочевого пузыря. Конечно, изменения не будут мгновенными.
Вот несколько советов, которые помогут вылечить гиперактивный мочевой пузырь:
Для лечения заболевания применяют один из 3 методов или их сочетание:
Физические упражнения
Физические упражнения направлены на тренировку мышц. Наиболее известны упражнения Кегеля, призванные укрепить мышцы тазового дна.
Они помогают удерживать мочу при позывах и снижают симптомы гиперактивного мочевого пузыря.
Эти упражнения были разработаны доктором Арнольдом Кегелем в 1940 году. Их главной целью было облегчить жизнь женщин после родов. Позже было обнаружено, что они могут использоваться для лечения других заболеваний или патологий, связанных с работой сфинктера мочеиспускательного канала и прямой кишки.
Важно выполнять упражнения Кегеля, не отклоняясь от классической схемы, и делать это регулярно. Они особенно рекомендуются для людей, которые страдают от проблем с мочеиспусканием, связанных со стрессом или недавно перенесенной операцией.
Инструкция по выполнению комплекса упражнений Кегеля:
Приблизительно через неделю занятий переходите к более сложному варианту:
Психологическое лечение
Важную роль в лечении мочевого пузыря играет психологический аспект. После нескольких сеансов у психотерапевта многие пациенты могут преодолеть застенчивость, депрессию или стыд, из-за которых у них возникает множество социальных проблем.
Медикаментозное лечение
Существует фармакологическое лечение, которое подавляет непроизвольные сокращения мочевого пузыря и блокирует рецепторы. Благодаря этому удается снять симптомы заболевания.
Это так называемые «мускариновые препараты». Их нужно использовать только в крайнем случае, так как они имеют неприятные побочные эффекты, например:
По этой причине к медикаментозному лечению следует прибегать в последнюю очередь, если физические упражнений и психотерапия не дали ожидаемых результатов.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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