Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

Источник: steptohealth.ru 13 августа 2024 6592
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию. Но существуют специальные физические упражнения, позволяющие укрепить мышцы тазового дна, которые контролируют удержание мочи.

Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

В этой статье мы расскажем о том, что такое «гиперактивный мочевой пузырь» и как справиться с этой проблемой с помощью физических упражнений и полезных привычек. Мочевой пузырь — это емкость для хранения мочи, которая вырабатывается почками. Когда этот мышечный мешок заполняется, его необходимо опустошать. В нормальных обстоятельствах это делается несколько раз в день.

Что нужно знать о гиперактивном мочевом пузыре

Гиперактивный мочевой пузырь: что это?

От этой проблемы чаще страдают женщины. Для нее характерны учащенные позывы к мочеиспусканию.

Частота мочеиспускания и количество мочи, от которого мы избавляемся, зависит от множества факторов, но, прежде всего, от того, что мы пьем. Нормой считается посещение туалета до 8 раз в день и максимум 1 раз ночью.

Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

Гиперактивный мочевой пузырь подразумевает ослабление мышц. Наиболее частые симптомы данного расстройства таковы:

  • Внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию
  • Проблемы с удержанием мочи
  • Непроизвольные выделение мочи (несколько капель)
  • Слишком частая потребность посещать туалет
  • Неоднократное пробуждение во время ночного сна из-за чувства переполненности мочевого пузыря.

Конечно, это не тяжелые и не смертельно опасные симптомы, но качество жизни людей с подобной патологией мочевого пузыря существенно снижается. Нарушается сон, что сказывается на работоспособности. Постоянное чувство подавленности и беспокойства часто перерастает в депрессию. Люди замыкаются и в результате сводят к минимуму свое социальное общение.

Как лечить гиперактивный мочевой пузырь?

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев эту проблему можно решить. Исключением является гиперактивность мочевого пузыря, причиной возникновения которой стали неврологические патологии. Изменения стиля жизни и некоторые полезные привычки помогают справиться с этим недугом и восстановить нормальную работу мочевого пузыря. Конечно, изменения не будут мгновенными.

Вот несколько советов, которые помогут вылечить гиперактивный мочевой пузырь:

  • Выпивайте от 1 до 1,5 л воды каждый день.
  • В жаркую погоду или при усилении физической нагрузки, увеличивайте потребление воды до 2 л.
  • Пейте меньше жидкости на ночь, во время путешествия или перед ним.
  • Не употребляйте кофеин или алкоголь, поскольку они ухудшают работу почек.
  • Не потребляйте острую пищу, цитрусовые и не пейте газированную воду. Эти продукты раздражают мочевой пузырь.
  • Старайтесь поддерживать свой вес в норме, чтобы избежать давления на мочевой пузырь.
  • Тренируйте мышцы мочевого пузыря, чтобы он мог удерживать мочу при позывах.
  • Используйте памперсы или прокладки.
  • Не пейте жидкость сразу после приема пищи.

3 способа вылечить гиперактивный мочевой пузырь

Для лечения заболевания применяют один из 3 методов или их сочетание:

  • Немедикаментозный, включающий в себя поведенческую терапию, пищевую и физическую коррекцию.
  • Хирургический.
  • Медикаментозный.

Физические упражнения

Физические упражнения направлены на тренировку мышц. Наиболее известны упражнения Кегеля, призванные укрепить мышцы тазового дна.

Они помогают удерживать мочу  при позывах и снижают симптомы гиперактивного мочевого пузыря.

Эти упражнения были разработаны доктором Арнольдом Кегелем в 1940 году. Их главной целью было облегчить жизнь женщин после родов. Позже было обнаружено, что они могут использоваться для лечения других заболеваний или патологий, связанных с работой сфинктера мочеиспускательного канала и прямой кишки.

Важно выполнять упражнения Кегеля, не отклоняясь от классической схемы, и делать это регулярно. Они особенно рекомендуются для людей, которые страдают от проблем с мочеиспусканием, связанных со стрессом или недавно перенесенной операцией.

Гиперактивный мочевой пузырь: Что это такое и как лечить?

Инструкция по выполнению комплекса упражнений Кегеля:

  • Опорожните мочевой пузырь.
  • Сожмите мышцы тазового дна и удерживайте в течение 3 секунд.
  • Расслабьте мышцы и снова сократите их. Повторите 10 раз.
  • Напрягайте и расслабляйте мышцы в максимально быстром темпе 25 раз.
  • Выполняйте комплекс упражнений 3 раза в день.

Приблизительно через неделю занятий переходите к более сложному варианту:

  • Положение лежа на полу с согнутыми коленями.
  • Соедините ноги вместе.
  • Сохраняйте вагинальные мышцы и мышцы живота расслабленными.
  • Напрягите мышцы таза и удерживайте в течение 10 секунд.
  • Расслабьте мышцы, досчитайте до 10 и начните сначала.
  • Выполняйте эти упражнения в течение 30 минут каждый день.

Психологическое лечение

Важную роль в лечении мочевого пузыря играет психологический аспект. После нескольких сеансов у психотерапевта многие пациенты могут преодолеть застенчивость, депрессию или стыд, из-за которых у них возникает множество социальных проблем.

Медикаментозное лечение

Существует фармакологическое лечение, которое подавляет непроизвольные сокращения мочевого пузыря и блокирует рецепторы. Благодаря этому удается снять симптомы заболевания.

Это так называемые «мускариновые препараты». Их нужно использовать только в крайнем случае, так как они имеют неприятные побочные эффекты, например:

  • Нарушение зрения
  • Сухость слизистой оболочки ротовой полости.
  • Запор
  • Головная боль

По этой причине к медикаментозному лечению следует прибегать в последнюю очередь, если физические упражнений и психотерапия не дали ожидаемых результатов.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье мочевой пузырь мочеиспускание мышцы тазового дна упражнения кегеля

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. Михаил Булгаков
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.