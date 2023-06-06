Гимнастика, которая может улучшить работу поджелудочной железы

При проблемах поджелудочной железы важно разумно практиковать физические нагрузки. Интенсивные упражнения в хронической фазе или в период обострения панкреатита строго противопоказаны. Предлагаем упражнения, которые применяются как профилактика и терапия заболеваний поджелудочной.

Эти упражнения для людей с воспалением поджелудочной могут стать настоящей поддержкой в борьбе с недугом. При панкреатите важно быть аккуратными с интенсивностью физических нагрузок. Эти упражнения помогут улучшить состояние.

Гимнастика при проблемах поджелудочной

Дыхательные упражнения

Выполняют их сидя на полу в удобной позе. Непременное условие - прямой позвоночный столб, мышечное расслабление, усилия в каждой дыхательной фазе.

Вдох / выдох производятся исключительно животом, грудина остается неподвижной.

Выполняем полный вдох и, без задержки, - полный выдох, в финале выдоха втягиваем живот и мускулы сфинктера. Делаем задержку дыхания на выдохе в продолжение приемлемого для вас временного интервала.

Расширяем живот и наполняем легкие на треть их объема воздухом и выполняем задержку дыхания на 3 сек. Продолжаем наполнять живот и заполняем легкие воздухом на 2/3 их объема, останавливаем дыхание на 3 сек. Теперь выполняем глубокий вдох и опять задерживаем дыхание на 3 сек. На дыхательной задержке несколько раз, прилагая усилие, энергично втягиваем и выпячиваем живот.

Плавно выдыхаем, втягивая живот. Приостанавливаем дыхание на выдохе на 5-6 сек, в продолжение чего несколько раз поочередно надуваем и втягиваем живот.

Повторяем данный цикл трижды. После дыхательной гимнастики полезно посидеть, расслабив мускулатуру, взгляд устремлен перед собой, отбросив все волнения.

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Упражнения при панкреатите

№1. И.П. - стоя, ноги на ширине плеч. Немного сгибаем колени, чуть-чуть наклоняем тело вперед и кладем руки на бедра.

Делаем выдох, в это же время наклоняем голову вперед, упираясь в ямку под ключицей. Задерживаем дыхание и одновременно втягиваем живот на 10 сек.

Руки движутся от передних частей бедер к области таза. Делаем плавный выдох, выпрямляемся, поднимаем голову и расслабляем мускулы живота. Упражнение выполняет массаж поджелудочной, снимает проблемы дефекации, нормализует перистальтику, помогает очистить желчные протоки.

№2. Выполняем сидя, ноги вытянуты перед собой. Делаем плавный выдох и наклоняемся вперед. Одновременно выполняем захват больших пальцев на нижних конечностях пальцами рук.

Не приостанавливаем дыхание, пребываем в данной позиции 10 сек., голова поднята, спина прогнута. Выполняем полный выдох, сгибаемся и ложимся на ноги.

В данном положении важно расслабить все без исключения мускулы, локти находятся на полу, лицо спрятано в коленях. Фиксируем позу на 3 мин.

Делаем плавный вдох, поднимаем голову, а уже потом - туловище. Возвращаемся в позицию сидя и выполняем несколько циклов дыхания. Упражнение нормализует функции поджелудочной и других органов пищеварительного тракта

№3. Выполняем в положении лежа, ноги прямые. Делаем плавный вдох, постепенно поднимаем правое колено и прижимаем его к грудине.

Держим колено переплетенными в замок пальцами в продолжение 10 сек. Левая нога прямая, лежит на полу.

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Дыхание спокойное, мы его не задерживаем.

Далее левой ногой выполняем аналогичные действия. Теперь из положения с вытянутыми ногами сгибаем колени и прижимаем к грудине. Держим их сцепленными пальцами рук 10 сек. Дыхание плавное, не размыкая пальцев, двигаем коленями влево-вправо, и вперед-назад. Упражнение массирует органы ЖКТ, нормализует секреторную функцию поджелудочной.опубликовано econet

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