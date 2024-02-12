Гимнастика для оздоровления сосудов

Выполняйте упражнения в любое удобное для вас время, но лучше между 17 и 19 ч. Можно выполнять утром и вечером, но не позже 20 ч. Если совмещать упражнения с длительными прогулками, то результат не заставит себя долго ждать. Когда упражнения станут даваться вам легко, начните выполнять их по 2 подхода, т. е., выполнив упражнение один раз, отдохните и выполните его же второй раз. Между упражнениями делайте перерыв, чтобы дыхание полностью восстановилось

Для того чтобы вылечить болезнь, мы должны понимать, что, от чего и как мы лечим. Эти знания помогают нам соответствующим образом настроиться при выполнении тех или иных процедур и предписаний. Правильный внутренний настрой, понимание того, что и зачем мы делаем, – залог успешного лечения.

Лечебные движения для сосудов

Что нужно знать о сердечно-сосудистой системе

Кровь

Сосуды

Комплекс оздоровительной гимнастики, способствующий оздоровлению сосудов

Что нужно знать о сердечно-сосудистой системе

Итак, сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов с заполняющей их жидкой субстанцией – кровью. В состав сердечно-сосудистой системы входит также лимфатическая система. Кровь находится в постоянном движении благодаря работе сердца, которое выполняет функцию нагнетательного насоса.

Кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, капилляры и вены. Артерии несут кровь от сердца к тканям. Они последовательно древовидно ветвятся на более мелкие сосуды, превращаются в артериолы, которые в свою очередь распадаются на систему тончайших сосудов-капилляров. От капилляров начинаются мелкие вены, которые постепенно сливаются между собой и укрупняются.

К сердцу кровь возвращается по самым крупным венам. Количество крови, протекающее через какой-либо орган, регулируется артериолами. В зависимости от потребностей органа артериолы могут то сужаться, то расширяться, изменяя тем самым кровоснабжение органов и тканей.

Сердечно-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови, необходимую для выполнения транспортных функций – доставки к тканям питательных веществ и кислорода и удаления продуктов обмена и углекислого газа. Кроме того, транспортируя гормоны, ферменты и другие вещества, кровь объединяет организм в единое целое. В центре этой системы находится сердце, от которого берут начало большой и малый круги кровообращения.

Малый круг начинается легочным стволом, отходящим от правого желудочка сердца. По малому кругу кровь попадает в систему легочных капилляров, где она отдает углекислый газ и насыщается кислородом, превращаясь из венозной в артериальную. От легких обогащенная кислородом кровь возвращается в сердце, в его левое предсердие.

Большой круг кровообращения начинается самым крупным артериальным сосудом – аортой, который выходит из левого желудочка, разветвляется на артерии и далее, как мы описывали выше, вплоть до капилляров, которые пронизывают все органы и ткани организма. Стенка капилляров обладает высокой проницаемостью, благодаря чему происходит обмен веществ между кровью и тканями.

Питательные вещества и кислород переходят в тканевую жидкость, а затем в клетки. Клетки в свою очередь отдают углекислый газ и другие продукты обмена, которые через капилляры попадают в кровь. В итоге кровь становится бедной кислородом и богатой углекислым газом, то есть снова превращается из артериальной в венозную и возвращается в сердце, его правое предсердие. Кровь совершает полный кругооборот всего за 1 минуту.

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Кровь

Благодаря крови происходит гуморальная (жидкостная) регуляция всех видов обмена веществ, протекающих в организме. С помощью крови осуществляется температурный гомеостазис – постоянство температуры тела. Кроме того, она обеспечивает защитные реакции организма, благодаря своим способностям нейтрализовать токсические вещества, попадающие в организм и разрушать инородные белковые молекулы и инородные клетки, в том числе бактерии и вирусы. В организме взрослого человека находится от 4 до 6 литров крови, что составляет 6–8 % массы тела человека.

Кровь состоит из плазмы и клеток – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На клеточную часть приходится 41–48 % объема крови, на плазму – соответственно 52–59 %. Плазма представляет собой коллоидный раствор, на 90 % состоящий из воды. Остальные 10 % – это низкомолекулярные соединения: белки, жиры, углеводы, органические кислоты, соли, основания и промежуточные продукты обмена.

Избыток веществ, попадающих в кровь, удаляется из нее через органы выделения: в легких кровь освобождается от углекислого газа, а в почках от избытка воды и растворенных в ней минеральных солей.

Сосуды

Артерии представляют собой эластичные трубки различного калибра. Стенка их состоит из трех слоев (оболочек) – наружного, среднего и внутреннего. Наружная оболочка образована соединительной тканью, средняя – мышечная – состоит из гладкомышечных клеток и эластичных волокон, придающих стенке сосуда эластичность и упругость. Мышечные клетки, сокращаясь, могут менять диаметр сосудов. За счет ритмических сокращений артерий происходит пульсация, что дополняет нагнетательную силу сердца.

Гладкая внутренняя оболочка, выстилающая сосуд изнутри, покрыта плоскими клетками эндотелия. Эндотелий обеспечивает беспрепятственный ток крови и поддерживает ее в жидком состоянии. Кроме того, в капиллярах некоторых органов он улавливает из крови вредные вещества и взвешенные частицы (в частности, бактерии) и обезвреживает их. При повреждении эндотелия (например, в результате атеросклероза) могут возникнуть тромбы, вызывающие сужение или даже полную закупорку сосуда. А это влечет за собой тяжелые нарушения кровообращения – инфаркт миокарда, инсульт, эндартериит.

Вены имеют одинаковое строение с артериями, только стенки их гораздо тоньше и не всегда содержат гладкомышечные клетки. Внутренняя оболочка вен образует складки в виде карманов – клапаны, которые препятствуют обратному току крови. Особенно велика роль клапанов в венах нижней половины тела, так как по ним кровь поднимается, преодолевая значительную силу тяжести. В продвижении крови по венам к сердцу большую роль играет присасывающая способность грудной полости, создающая отрицательное давление. Сокращение мышц тела при ходьбе, беге и т. п. также способствует оттоку крови по венам. (Тут уместно вспомнить о гиподинамии.)

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Комплекс оздоровительной гимнастики, способствующий оздоровлению сосудов

Самый простой комплекс физических упражнений мы приводим для тех, у кого атеросклероз осложнен гипертонией. Начните с малого. Терпение и уверенность в успехе – это необходимые условия эффективного лечения болезни или профилактики ее развития.

Исходное положение: сидя на стуле.

Упражнение 1.

Руки опущены вниз, ноги вместе. Из исходного положения попеременно поднимаем руки вверх (рис. 1). Рука пошла вверх – вдох, опустилась вниз – выдох. Выполняем упражнение 5–6 раз каждой рукой.

Упражнение 2.

Руки, максимально согнутые в локтевых суставах, держим на ширине плеч, ноги вместе. Начинаем круговые движения локтями: 5–6 раз по часовой стрелке и столько же – против часовой стрелки (рис. 2, а, б).

Исходное положение: сидя на полу.

Упражнение 3.

Руки разведены в стороны, ноги вместе (рис. 3, а). На вдох сгибаем левую ногу в колене и, помогая руками, прижимаем ее к груди и животу (рис. 3, б). На выдох – опускаем ногу, руки в стороны. На следующий счет то же проделываем с правой ногой. Выполняем по 3–5 раз каждой ногой.

Упражнение 4.

Руки на поясе, ноги на ширине плеч. На вдох – туловище наклоняем в сторону, на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 3–5 раз в каждую сторону (рис. 4).

Упражнение 5.

Руки в стороны, ноги на ширине плеч (рис. 5, а). На вдох руки поднимаем вверх, и наклоняем туловище вперед, к коленям, держа голову прямо (рис. 5, б). На выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3–4 раза.

Исходное положение: стоя.

Упражнение 6.

Ноги вместе, руки вниз. В руках на ширине плеч держим палку. На вдох делаем левой ногой шаг назад и поднимаем палку вверх над головой (рис. 6), на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 3–5 раз каждой ногой.

Упражнение 7.

Ноги на ширине плеч, руки вниз. В руках на ширине плеч держим палку. На вдох туловище поворачиваем в сторону, палку поднимаем вперед. На выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем попеременно в каждую сторону по 3–5 раз.

Упражнение 8.

Ноги на ширине плеч, руки вниз. На вдох правую руку и правую ногу отводим в сторону и держим 2 секунды (рис. 7), на выдох возвращаемся в исходное положение. Выполняем попеременно в каждую сторону по 3–4 раза.

Упражнение 9.

Ноги вместе, руки вниз (рис. 8, а). Делаем одновременные широкие круговые движения руками (рис. 8, б, в), сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Дыхание произвольное. Выполняем по 3–5 раз в каждую сторону.

Упражнение 10.

Ноги на ширине плеч, руки держим на поясе. Выполняем круговые движения туловища в одну и в другую сторону 5 – 10 раз (рис. 9).

Упражнение 11.

Ноги вместе, руки вниз. Свободная ходьба на месте. Выполняем 30–60 секунд.

Выполняйте упражнения в любое удобное для вас время, но лучше между 17 и 19 ч. Можно выполнять утром и вечером, но не позже 20 ч. Если совмещать упражнения с длительными прогулками, то результат не заставит себя долго ждать. Когда упражнения станут даваться вам легко, начните выполнять их по 2 подхода, т. е., выполнив упражнение один раз, отдохните и выполните его же второй раз. Между упражнениями делайте перерыв, чтобы дыхание полностью восстановилось.опубликовано econet

Олег Асташенко "Энциклопедия лечебных движений при различных заболеваниях"

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