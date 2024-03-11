✅Гигромой называют кистозное образование синовиальной сумки, которое имеет слизисто-серозное содержимое вязкой консистенции. Она относится к доброкачественным опухолям.

Четко объяснить, отчего возникает данное заболевание, медицина не может. Основными причинами развития кистозной гигромы можно назвать:

систематическую физическую нагрузку;

не вылеченную до конца травму;

воспаление суставов;

наследственную предрасположенность.

Гигрома кисти: что это такое, симптомы и лечение натуральными средствами

Наиболее часто подвержены образованию гигромы кисти и лучезапястные суставы. Чаще других данное заболевание встречается у людей, физический труд которых напрямую связан с действиями верхних конечностей: у швей, вышивальщиц, музыкантов, секретарей-машинисток. В таком случае кистозная гигрома запястья является причиной болевых ощущений во время движения кистями рук и при другой физической активности.

Также гигрома может образоваться на стопе, на ладони, на пальце руки или ноги, на коленном суставе или под коленной чашечкой. Данное образование, находясь на теле, может совершенно не беспокоить человека долгое время. Нередко люди живут с ним всю жизнь, не ощущая дискомфорта. Но иногда гигрома может вызывать боль в тех частях тела, где она образовалась.

Симптомы заболевания

Как уже было сказано выше, признаком заболевания является образование слегка выпуклой области, имеющей круглые очертания, во время пальпации которой слегка ощущается ее содержимое. Этот симптом может оставаться неизменным в течение многих лет.

У некоторых пациентов со временем опухоль становится больше и может быть болезненной при воздействии непосредственно на ту конечность, на которой она появилась. Также она может затруднять ее движение.

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Методы диагностики и лечения кистозной гигромы

Человеку, который заметил на своем теле подобное образование, необходимо обратиться в больницу за консультацией специалиста, а не пытаться справиться с ним самостоятельно, поскольку, прежде всего, нужно установить точный диагноз, чтобы исключить злокачественный характер образования и абсцессы. Кроме того, диагностирование гигромы на ранней стадии позволит лечить ее более щадящими методами и избежать оперативного вмешательства.

Если болезнь выявлена своевременно, то ее лечение предполагает использование физиотерапевтических процедур: УФ-облучения, электрофореза, грязелечения, наложения парафиновых аппликаций, теплолечения.

В случае запущенной опухоли и при ее нагноении образование нужно прокалывать и отсасывать собранную там жидкость, вводя специальные антибиотики и гормоны. После этого область прокалывания нужно туго забинтовать. Удаление гигромы хирургическим путем будет эффективным только тогда, если пациент на долгое время откажется от того физического труда, который послужил причиной образования опухоли.

Помощь нетрадиционной медицины

Даже если образовавшаяся кистозная гигрома не причиняет никакого дискомфорта, на теле она все равно выглядит неэстетично, поэтому в любом случае люди желают избавиться от нее. Помочь в этом может народная медицина, которая предлагает множество рецептов лечения гигромы с использованием народных средств:

Спиртовой компресс

Возьмите марлю такого размера, чтобы она полностью покрыла опухолевое образование, бинт и разбавленный до 60 градусов спирт. Пропитайте марлю спиртом, приложите ее к опухоли и плотно забинтуйте. Сверху укутайте компресс плотной тканью или полиэтиленовым пакетом и оставьте на пару часов, старайтесь в это время не двигаться. Накладывайте компресс два дня подряд, потом два дня сделайте перерыв и так продолжайте до исчезновения опухоли.

Сосновый отвар

Наберите около двух килограммов веток молодой сосны, сложите их в кастрюлю и залейте теплой водой так, чтобы она покрывала ветви на 3-4 сантиметра. Прокипятите их в течение двадцати минут, после чего перелейте отвар в отдельную емкость. Приготовьте тесто из муки, дрожжей, соды и воды (как на хлеб), но, не ожидая, пока оно подойдет, придайте ему форму лепешки и запеките в духовке.

Обвяжите больное место бинтом и поливайте его приготовленным горячим сосновым отваром. Этот отвар можно будет использовать повторно еще несколько раз, предварительно подогревая его до 38 градусов. Затем разрежьте горячий хлеб вдоль и приложите его мякишем к выпуклости так, чтобы его края выходили за пределы опухоли сантиметра на два. Плотно зафиксируйте хлеб бинтом и оставьте на ночь.

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Примочка из чистотела

Распарьте кожу в том месте, где у вас появилась гигрома, это можно сделать с помощью горячей ванночки. Отожмите сок из 200 граммов свежего чистотела, предварительно измельченного. Обильно смочите в полученном соке марлю и приложите ее к образованию, туго зафиксируйте компресс бинтом и сверху укутайте его полиэтиленом. Оставьте на всю ночь. Накладывайте компресс три дня подряд, потом два дня сделайте перерыв и так далее.

Капустный лист

Хорошо подходит для лечения гигромы коленного сустава. Возьмите лист молодой белокочанной капусты, обмажьте одну его сторону медом и приложите к больному колену, затем обвяжите шерстяной тканью. Держите компресс два часа. Проделывая подобную процедуру по пять раз в день с использованием каждый раз нового листа, скоро вы избавитесь от гигромы.

Красная глина

Растворите стакан сухой красной глины в ста граммах теплой воды, добавьте в смесь две чайные ложки морской соли и все перемешайте. Нанесите полученное средство на опухоль и плотно замотайте проблемное место бинтом. По мере высыхания глины смачивайте бинт теплой водой. Подержав глину сутки, сделайте двухчасовой перерыв и снова повторите ту же процедуру. Гигрома должна перестать вас беспокоить примерно через десять дней.

Профилактика заболевания

В случае возникновения кистозной гигромы, которая передается по наследству, профилактические меры вряд ли помогут, а вот обезопасить себя от связанной с физической активностью опухоли можно, следуя таким рекомендациям:

если под действие какой-либо нагрузки попадают одни и те же суставы, старайтесь распределять вес более равномерно;

выполняя физические упражнения, используйте специально предназначенные для фиксации суставов эластичные бинты или повязки;

при получении травмы не оставляйте ее без внимания, а обратитесь к врачу, который назначит соответствующее лечение.опубликовано econet

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