Гид по пищевым добавкам: Какие, кому и для чего

Витамины группы В играют важную роль в функционировании нервной системы и помогают мозгу синтезировать нейромедиаторы, которые оказывают влияние на внешность и настроение.

Пищевые добавки могут очень помочь в достижении идеального веса. Всем пациентам я рекомендую каждый день принимать мультивитамины. Исследования показывают, что они способствуют предотвращению хронических заболеваний. Кроме того, люди с проблемами лишнего веса часто едят вредную пищу и не получают необходимых веществ. Я также рекомендую принимать рыбий жир. Высокий уровень жирных кислот омега-3 связан с меньшим количеством случаев лишнего веса.

Пищевые добавки для здоровья

Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота

Нужна для гормонов (инсулин), кожи, уменьшения тяги к вредным продуктам и усиления силы воли.

Альфа-липоевая кислота естественным образом производится в теле и может защитить клетки от различных повреждений. Есть убедительные доказательства, что альфа-липоевая кислота помогает при диабете 2-го типа и повреждении нервов.

Во многих исследованиях было показано, что она полезна при проблемах с кожей. В 2003 году исследователи отчитались в British Journal of Dermatology о рандомизированном, плацебо-контролируемом, двойном слепом исследовании крема, содержащего 5 %-ную альфа-липоевую кислоту. При его применении было продемонстрировано значительное улучшение состояния кожи лица. Также альфа-липоевая кислота помогает уравновесить сахар в крови, что снижает тягу к сладкому

Типичная рекомендуемая доза для взрослых составляет 100 мг 2 раза в день.

N-ацетидцистеин

Помогает уменьшить тягу к веществам и укрепить силу воли.

N-ацетилцистеин — аминокислота, которая необходима организму для синтеза глютатиона — очень сильного антиоксиданта. Она связывает и удаляет опасные токсичные элементы из клетки, что важно для здоровья мозга. Кроме того, N-ацетилцистеин — это сосудорасширяющее средство, помогающее расслабить кровеносные сосуды и улучшить доставку кислорода к тканям. Недавно N-ацетилцистеин стали изучать как средство от наркомании, поскольку эта кислота восстанавливает возбуждающий нейромедиатор глутамат. Исследования выявили, что добавки с N-ацетилцистеином могут помочь при лечении обцессивно-компульсивных расстройств, депрессии, биполярных расстройств и шизофрении. Новые данные показывают, что N-ацетилцистеин уменьшает тягу к кокаину и углеводам.

Обычно взрослая доза составляет 600-1200 мг 2 раза в день.

Ацетил-L-карнитин

Для концентрации и энергии, полезен при СДВ.

Ацетил-L-карнитин (ALC) участвует в клеточной выработке энергии и в удалении токсичного накопления жирных кислот. Его функция заключается в усилении энергии мозга, что улучшает память и концентрацию внимания. Лучше всего изучены свойства ALC для борьбы со старением: помогает замедлить наступление когнитивных ухудшений, перепадов настроения и ухудшения качества жизни (как бывает на ранних стадиях болезни Альцгеймера).

Основная причина старения — ослабление производящих энергию компонентов клеток, что приводит к накоплению продуктов распада и в конечном счете к некрозу клеток. ALC помогает поддержать клеточный метаболизм, способствуя транспортировке жира через клеточную мембрану, а затем — в митохондрию внутри клетки, где жиры окисляются, чтобы произвести клеточный АТФ.

В митохондриях ALC помогает поддерживать энергетику клетки и снизить окислительный стресс, связанный со старением. (ALC эффективно поглощается в кровоток и эффективен при переносе жирных кислот через мембрану в клетку, где они сжигаются как энергия и используются митохондрией.) Бета-амилоид — это основной компонент сенильных бляшек и может быть причиной болезни Альцгеймера. Есть сведения, что ALC защищает от бета-амилоидной нейротоксичности и стресса окисления. В моей практике он также помогал страдающим СДВ пациентам.

Рекомендуемая доза для взрослых составляет 500 мг 2 раза в день.

Ашваганда

Для концентрации внимания, увеличения энергии, снижения стресса, беспокойства, усталости, повышения сексуальной функции.

Ашваганда (Withania somnifera — индийский женьшень, индийская зимняя вишня) — это кустарник, который произрастает в Индии, Непале и Пакистане, используется благодаря седативным свойствам. Растение является адаптогеном, то есть помогает телу лучше справляться со стрессами, беспокойством и усталостью. Омолаживает и возбуждает нервную систему, увеличивает физическую выносливость, восстанавливает половое здоровье.

Ашваганда имеет антиоксидантные, противовоспалительные свойства и борется со старением. Хорошо переносится, о побочных эффектах сообщают редко. Поскольку ашваганда может стимулировать щитовидную железу и снижать артериальное давление или сахар в крови, нужно осторожно использовать в комбинации с гипертензивными и диабетическими препаратами.

Мы назначаем прием 2 раза в день по 125 мг. (В капсулах можно принимать 1–6 г ежедневно.)

Валериана

Для уравновешивания гормонов (лептина и грелина), сна, при стрессе.

Многим валериана помогает при нарушениях сна и хроническом стрессе. Это хорошо изученное растение с успокаивающими свойствами, которое используют в качестве умеренного транквилизатора, седативного средства и мышечного релаксанта. Существует приблизительно 150 разновидностей валерианы. Активный ингредиент находится в масле с неприятным запахом, получаемом из корней. Об уникальных свойствах этого растения написано много. Римский врач Гален писал о достоинствах валерианы; в Средневековье медицинская литература присвоила ей эпитет «исцелительница»; валериана занимает важное место в китайской и индийской народной медицине.

В Соединенных Штатах ее используют для создания современных препаратов. Это старое средство от бессонницы помогает при симптомах нервозности и при боли. Она сокращает частоту приступов у пациентов с эпилепсией. Исследования показали, что валериана снижает стресс, поскольку увеличивает активность успокаивающего нейромедиатора ГАМК.

В отличие от транквилизаторов, валериана не вызывает зависимости, поэтому ее назначают, чтобы снизить применение снотворных и транквилизаторов (но делать это можно только под наблюдением врача).

Эффект от валерианы человек начинает чувствовать примерно через 2–3 недели приема. Таким образом, она не подходит для снятия острого стресса, допустим, при перемещении в другой часовой пояс. При долговременном использовании валериана улучшает сон, позволяет проснуться утром отдохнувшим.

Валериану нельзя принимать в комбинации с алкоголем, барбитуратами или бензодиазипинами. Не рекомендуется — во время беременности и при кормлении грудью.

Поскольку валериана улучшает сон, она помогает уравновесить лептин и грелин, гормоны аппетита, которые регулируются во время сна.

Валериану выпускают в капсулах, таблетках, жидкостях, настойках, экстрактах и чаях. Экстракты обычно стандартизируют до концентрации 0,8 % валериановой кислоты.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 150–450 мг в капсулах или чаях. Для детей — 50-100 мг.

Винпоцетин

Укрепляет память.

Винпоцетин помогает памяти, особенно у людей с риском болезней сердца и инсультов. Он также способствует снижению высокого гомоцистеина. Винпоцетин получают из экстракта барвинка и используют в Европе, Японии и Мексике как фармацевтическое средство для лечения когнитивных расстройств, связанных с ухудшением работы кровеносных сосудов. В США этот препарат иногда называют ноотропным (от греческого noos — «ум»),

Винпоцетин избирательно расширяет артерии и капилляры, увеличивая приток крови к мозгу. Кроме того он уменьшает накопление тромбоцитов в крови, улучшая кровообращение. Благодаря этим свойствам винпоцетин давно используют для лечения цереброваскулярных нарушений и острой потери памяти при старческой деменции. Однако он благоприятно воздействует на функции памяти и при нормальном старении.

Есть множество данных, подтверждающих эффективность винпоцетина. Еще в 1976 году было доказано, что он немедленно усиливает кровообращение у людей с патологическим кровотоком. После одного месяца принятия умеренных доз винпоцетина у 50 пациентов констатировали значительное улучшение результатов тестирования памяти. А после длительного периода лечения винпоцетином когнитивные расстройства значительно уменьшались или исчезали. Исследование 1987 года проводили на пожилых пациентах с хронической мозговой дисфункцией, и прием винпоцетина помог улучшению когнитивных функций (контрольная группа принимала плацебо).

Более свежие данные свидетельствуют о том, что винпоцетин уменьшает повреждение нервов и защищает от окислительного повреждения, вызванного накоплением бета-амилоида. В многоцентровом, двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании, длившемся 16 недель, 203 пациента с умеренными и средними проблемами памяти, включая первичную деменцию, принимали винпоцетин или плацебо. При лечении винпоцетином были достигнуты значительные улучшения когнитивных функций. Три дозы по 10 мг в день были столь же эффективны (или даже более эффективны), чем три дозы по 20 мг ежедневно. Подобные результаты получены и в другом двойном слепом клиническом исследовании на пожилых пациентах с дегенеративными нарушениями ЦНС и кровеносных сосудов. Есть предварительные данные о том, что винпоцетин также помогает защитить зрение и слух.

При приеме винпоцетина возможна тошнота, головокружение, бессонница или сонливость, временное уменьшение частоты сердечных сокращений, давящие головные боли и покраснение лица. Винпоцетин также слегка снижает систолическое и диастолическое давление и уровни сахара в крови.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 10 мг в день.

Витамин D

Для нормализации массы тела, улучшения состояния кожи, функций сердца, памяти, иммунной системы, при депрессии и биполярном расстройстве.

Витамин D, также известный как витамин света, очень важен для здоровья мозга, настроения, памяти и состояния кожи. Хотя кальциферол классифицирован как витамин, на самом деле это стероидный гормон. Недостаток витамина D ассоциирован с депрессией, биполярным расстройством, проблемами памяти, включая болезнь Альцгеймера. Одно исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer’s Diseas, выяснило, что витамин D3 (форма витамина D) может стимулировать иммунную систему избавить мозг от бета-амилоида — патологического белка, который, как полагают, служит основной причиной болезни Альцгеймера. Витамин D активизирует рецепторы нейронов, защищает мозг, действуя как антиоксидант и противовоспалительное вещество. Другая польза от добавок с витамином D — уменьшение риска заболеваний костей и переломов, набор мышечной массы, улучшение метаболизма и сердечно-сосудистой функции, защита от рака и диабета. Витамин D обеспечивает нормальное усвоение кальция.

Есть также доказательства, что D3 может быть полезным при псориазе, поскольку управляет ростом клеток кожи. К сожалению, дефицит витамина D распространен, поскольку мы все больше времени проводим в помещении и часто используем сильный солнцезащитный крем. Люди старше 50 лет или живущие в высоких (северных) широтах, а также страдающие ожирением и, конечно, дети и подростки особенно нуждаются в витамине D. Фактически, его не хватает 7 из 10 детей. Результаты исследований, опубликованных в журнале Pediatric, показали, что у 7,6 миллиона детей имеется сильный дефицит витамина D, а у 50,8 миллиона — просто его недостаток.

Американская академия педиатрии недавно увеличила рекомендуемую норму для детей до 400 ME в день. Советую вам проверять уровни витамина D. Например, у меня оказался его недостаток, хотя я живу в южной Калифорнии и я активный человек. Я выяснил, что должен принимать 5000 ME в день. Некоторые исследователи полагают, что доза 400 ME ежедневно — значительно ниже физиологических потребностей большинства людей, и предлагают норму в 2000 ME для профилактики рака, болезней сердца и остеопороза.

Витамины группы В

Для уменьшения тяги к вредной пище, увеличения силы воли, балансирования массы тела, снятия стресса, беспокойства; способствует работе сердца, концентрации внимания и энергии, укрепляет иммунную систему.

Витамины группы В играют важную роль в функционировании нервной системы и помогают мозгу синтезировать нейромедиаторы, которые оказывают влияние на внешность и настроение.

Это делает их особенно эффективными для контроля стресса. При постоянном стрессе резервы этих витаминов исчерпываются в организме первыми. А при их дефиците ухудшается способность человека справляться со стрессом и тревожностью.

Витамин В6 (пиридоксин) — водорастворимый витамин, необходимый для метаболизма аминокислот, глюкозы, жирных кислот и для производства нейромедиаторов (серотонин, адреналин, норадреналин и ГАМК). Он требуется для работы нервной системы и синтеза ДНК. Трудно найти в теле молекулу, которая не нуждалась бы в пиридоксине для своей нормальной работы. В6 задействован в производстве гемоглобина, который транспортирует кислород и углекислый газ, т. е. способствует насыщению крови кислородом и помогает преодолевать усталость. Помогает поддержать иммунитет и унять тревожность. Пиридоксин также участвует в обмене углеводов, результат которого — выработка энергии. Источники витамина В6: злаки, бобы, мясо, домашняя птица, рыба, а также некоторые фрукты и овощи.

Витамин В3 (никотиновая кислота, ниацин) был впервые выделен в лабораторных опытах 1930-х годов из табака, отсюда его название — никотиновая кислота. Ниацин тоже способствует выработке энергии. Он участвует в преобразовании жиров, белков, углеводов и крахмалов в доступную энергию. Кроме того, ниацин помогает удалять из тела токсические вещества и повышает «хороший холестерин» — ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Никотиновая кислота улучшает кровоток в коже. От высоких доз могут возникнуть покраснения и зуд кожи на несколько минут. Форма никотиновой кислоты под названием «никотинамид» не вызывает покраснений. Источники ниацина: мясо и молочные продукты, листовые овощи, брокколи, помидоры, авокадо, орехи и цельные зерна.

Удостоверьтесь, что вы получаете по крайней мере 400 мкг фолиевой кислоты и 500 мкг витамина В12 в день.

Одно исследование показало, что высокий уровень гомоцистеина (который связан с повышенным риском заболеваний коронарной артерии, инсульта и деменции) можно снизить с помощью фолиевой кислоты (1 мг), витамина В12 (400 мкг) и витамина В6 (10 мг).

ГАМК

Для уменьшения тяги к углеводам, нормализации веса, снижения стресса, тревожности, лечения некоторых форм депрессии.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — аминокислота, которая функционирует как нейромедиатор в мозге. ГАМК действует как успокаивающее и противосудорожное вещество. Она стабилизирует нервные клетки, помогает раздражительным людям с взрывным характером или тревожностью (эти симптомы относятся к ведомству височных долей).

Обычно рекомендуемая доза для взрослых колеблется от 100 до 1500 мг, а для детей — от 50 до 750 мг ежедневно. Для лучшего эффекта ГАМК следует разбить на 2–3 приема в день.

Гинкго билоба

Для памяти и энергии, способствует концентрации, а также сексуальной функции.

Самые симпатичные сканы мозга, которые я видел, принадлежали пациентам, принимавшим гинкго билоба. Экстракт листьев китайского дерева гинкго — это сильный антиоксидант, который известен прежде всего своей способностью усиливать кровообращение, улучшать память и внимание. Подумайте о приеме гинкго, если вам не хватает энергии и есть трудности сосредоточения.

Эффект гинкго был изучен при заболеваниях сосудов, нарушениях сознания, депрессиях и болезни Альцгеймера. В 2000 году вышел обзор исследований, показавший, что прием гинкго билоба давал результаты не хуже лекарственных препаратов от болезни Альцгеймера.

Авторитетное исследование гинкго билоба, опубликованное в Journal of the American Medical Association в 1997 году, проводил доктор П. Л. Ле Бар из Нью-Йоркского института медицинских исследований и его коллеги. Это было годовое многоцентровое исследование на 202 пациентах с умеренными и тяжелыми симптомами болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Часть пациентов принимали плацебо, а другие экстракт гинкго (120 мг в день). Изменения оценивали на 12-й, 26-й и 52-й неделе. Авторы пришли к заключению, что препарат гинкго был безопасен и помогал стабилизировать когнитивную активность и социальное функционирование пациентов, страдающих деменцией. Хотя эффект гинкго был скромный, его оценили сиделки.

Подумайте о приеме гинкго билоба, если у вас проблемы памяти, был инсульт, если вам не хватает энергии и концентрации внимания. Правда, здесь есть незначительный риск кровотечений, поэтому нужно контролировать прием других разжижающих кровь препаратов.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 60-120 мг 2 раза в день.

Глицин

Для уменьшения тяги к углеводам, укрепления силы воли, при обцессивно-компульсивных (тревожных) расстройствах.

Глицин — подавляющий нейромедиатор, то есть он успокаивает мозговую активность. Это — важный белок. Недавние исследования показали его эффективность в лечении невроза навязчивых состояний и для ослабления болей.

Обычно рекомендуемая ежедневная доза для взрослых составляет 500 мг.

Глютамин

Для уменьшения тяги к углеводам, укрепления воли.

L-глютамин — это аминокислота, которая участвует в синтезе возбуждающего нейромедиатора глутамата и расслабляющего — ГАМК.

L-глютамин питает мозг, поскольку служит для получения энергии, если мозгу не хватает глюкозы. Добавки с глютамином используют при лечении СДВ, тревожности, депрессий. Он снижает тягу к углеводам.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 500 мг 3–4 раза в день.

5-гидрокситриптофан (5-ГТФ)

Для уменьшения тяги к углеводам, регуляции массы тела, баланса гормонов (лептин, грелин, усталость надпочечников, ПМС), сна, стресса, тренировок, сексуальной функции; при невротических расстройствах (агорафобия, обцессивно-компульсивные нарушения).

Аминокислота 5-гидрокситриптофан (5-ГТФ) является строительным веществом серотонина, поэтому налаживает сон и помогает переносить физические нагрузки. Есть несколько причин, почему 5-ГТФ может помогать налаживанию сна лучше, чем L-триптофан. Гидрокситриптофан на шаг ближе в цепочке производства серотонина, чем триптофан, более доступен и легче усваивается мозгом. В мозг попадает 70 % гидрокситриптофана, а L-триптофана — только 3 %. Кроме того, 5-ГТФ приблизительно в 5-10 раз сильнее, чем L-триптофан. Многие исследования показали, что 5-гидрокситриптофан по эффекту сравним с антидепрессантами. По своему опыту скажу, что он часто помогает при расстройствах сна.

5-ГТФ повышает уровни серотонина и успокаивает гиперактивную переднюю часть поясной извилины (что помогает переключать внимание). 5-ГТФ особенно хорош для тех, кто даже во сне не может «отключить мозг» — избавиться от тревожных мыслей. Наиболее распространенный побочный эффект гидрокситриптофана — расстройство желудка, хотя обычно очень умеренное. Чтобы избежать его, начните с малых доз, постепенно увеличивая дозировку, и принимайте добавку во время еды. Поскольку 5-ГТФ увеличивает серотонин, его нельзя сочетать с другими средствами, имеющими аналогичный эффект: такими, как зверобой, L-триптофан или антидепрессанты.

Обычно рекомендуемая доза 5-тдрокситриптофана — 50-100 мг 2–3 раза ежедневно во время еды или независимо от нее.

Гуперзин А

Для памяти.

Гуперзин А замечательное вещество. В Китае его изучают уже 20 лет. Он увеличивает доступность ацетилхолина — главного нейромедиатора памяти — и предотвращает повреждение клеток внешними токсинами. С 1991 года гуперзин А известен в качестве средства профилактики и лечения болезни Альцгеймера, помогает пациентам с разными типами слабоумия (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция) улучшить когнитивные способности.

Гуперзин А помогает улучшить память и у подростков. Исследователи разделили пополам группу из 34 учеников средней школы с жалобами на память. Одни получали гуперзин, а другие — плацебо. Гуперзин давали 2 раза в день по 2 капсулы (50 мкг) в течение 4 недель. В конце исследования принимавшие гуперзин А подростки выполнили тесты на память гораздо лучше, чем контрольная группа (принимавшая плацебо). Гуперзин противопоказан страдающим эпилепсией, аритмией, астмой и синдромом раздраженного кишечника.

Возможные побочные эффекты: желудочно-кишечные расстройства, головокружение, затуманенное зрение, замедление сердечных сокращений, аритмии, приступы и увеличенное мочеиспускание. Сочетание гуперзина А с ингибиторами ацетилхолинэстеразы или холинергическими препаратами усиливает эффект этих препаратов, поэтому его следует совмещать с осторожностью.

Обычно рекомендуемая профилактическая доза для взрослых — 50-100 мкг 2 раза в день, а лечебная (если когнитивные ухудшения уже есть) — 200–400 мкг.

Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)

Для нормализации массы тела, баланса гормонов (усталость надпочечников, недостаток тестостерона), помогает при депрессии и улучшает сексуальную функцию.

Гормон ДГЭА — один из самых распространенных в теле. Он помогает противостоять усталости надпочечников. Согласно веб-сайту NaturalStandard.com, есть научные данные, что ДГЭА помогает в лечении ожирения, недостаточности надпочечников и депрессии. Добавки с ДГЭА способствуют потере веса у некоторых пациентов. Поскольку ДГЭА повышает уровень тестостерона, угри и волосы на лице распространенные побочные эффекты приема. Чтобы избежать этого, можно принимать его метаболит дегидроэпиандростерона 7-кето-ДГЭА. Это более дорогой препарат, но, если угри и волосы на лице для вас проблема, это того стоит. Врачи часто настороженно относятся к приему ДГЭА, поскольку он может обращаться в половые гормоны тестостерон и эстрогены. Для людей, у которых из-за возраста производство половых гормонов снижается, это очевидное преимущество, но если имеется риск гормональнозависимых онкологических заболеваний (рак простаты, груди, яичников), то ДГЭА противопоказан.

Добавки с ДГЭА не рекомендованы для детей и подростков, беременных и кормящих женщин. У женщин возможны андрогенные изменения: угри, потеря волос, огрубление голоса. Если появились признаки, следует немедленно прекратить прием добавки.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 25–50 мг. Дегидроэпиандростерон запрещен Международным Олимпийским комитетом и другими спортивными организациями как допинг.

Диметиламиноэтанол (ДМАЭ)

Для улучшения кожи, памяти, при СДВ.

Диметиламиноэтанол (ДМАЭ) — это аналог одного их витаминов группы В — холина. ДМАЭ — предшественник нейромедиатора ацетилхолина, он воздействует на центральную нервную систему. Его используют как средство против старения, позволяющее увеличить активность нейронов. Часто ДМАЭ назначают детям, страдающим СДВ, поскольку он снижает агрессию и увеличивает объем внимания и памяти. Способность ДМАЭ сопротивляться старению была недавно подтверждена в плацебоконтролируемом исследовании. В нем участники каждый день в течение шестнадцати недель использовали 3 %-ный гель для лица с ДМАЭ. Гель «Деанол» помог безопасно уменьшить морщины на лбу и вокруг глаз. Он также улучшил форму губ и кровообращение в коже. И когда лечение закончилось, результаты не исчезли полностью. Дерматологи видят достоинства ДМАЭ в противовоспалительных эффектах, подтягивании кожи и улучшении тонуса мимических мышц. Хотя некоторые неблагоприятные побочные эффекты имеются, в целом ДМАЭ признан безопасным при употреблении в течение года. Есть также данные, что липофусциновые пятна (возрастные пятна на коже) уменьшаются при использовании ДМАЭ.

Обычно рекомендуемая доза диметиламиноэтанола для взрослых составляет 300–500 мг ежедневно.

Женьшень

Для похудения, снятия стресса, улучшения памяти, общей активности, энергичности, баланса инсулина, концентрации, против старения, повышает иммунитет и сексуальную функцию.

Женьшень называют эликсиром молодости. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки от свободных радикалов. Женьшень помогает увеличить выносливость, поднять иммунитет.

Женьшень настоящий — растение с мясистыми корнями, которое, как правило, растет в холодном климате (в восточной Азии, Корее и России) и используется в лечении слабости, упадка сил. Активные компоненты, гинзенозиды, составляют 2,6–6,6 % массы сухого корня. Они, помимо прочего, регулируют сахар крови и артериальное давление, обладают противовоспалительным действием, помогают ограничить питание и нормализуют лептин. Женьшень настоящий относят к растениям-адаптогенам, то есть он помогает организму справляться со стрессом — любыми экстремальными нагрузками и обстоятельствами. Кроме того, женьшень улучшает когнитивные функции взрослых (в том числе страдающих деменцией) и повышает физическую активность и выносливость.

Клинические исследования подтверждают эффективность женьшеня в отношении регуляции баланса сахара и инсулина в крови при диабете 2-го типа, а также в качестве средства лечения эректильной дисфункции. Женьшень издревле известен как стимулятор, который наделяет человека энергией, улучшает кровообращение и восстанавливает после болезней.

Женьшень настоящий хорошо переносится, но следует с осторожностью принимать его в сочетании с варфарином, а также с инсулином или средствами от гипогликемии (поскольку женьшень способен снижать сахар в крови). Возможные побочные эффекты: бессонница, тошнота, диарея, эйфория, головные боли и проблемы с регулированием артериального давления.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 200 мг в день стандартизированного экстракта, содержащего 4–7 % гинзенозидов.

Зверобой

Для уменьшения тяги к углеводам и увеличения силы воли, балансирования веса, стресса, при депрессии и неврозах (агорафобия, тревожные расстройства).

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) — травянистое растение, произрастающее в Северной Америке, Европе, Азии Индии и Китае, веками используют для лечения нарушений настроения и депрессии. Биологически активный ингредиент в зверобое — гиперицин — ингибирует обратное поглощение различных нейромедиаторов, включая серотонин, дофамин, ГАМК и глутамат. Механизм действия зверобоя аналогичен лекарственным антидепрессантам. Он поддерживает оптимальный уровень серотонина, который повышает настроение.

Стресс исчерпывает запасы серотонина в мозге. Зверобой значительно увеличивает биодоступность этого нейромедиатора. Я видел невероятный эффект зверобоя у многих пациентов даже на сканах ОЭКТ. Он снижает активность передней части поясной извилины (которая делает вас утомленным, когда дела идут не так, как вы хотите) и устраняет капризность.

Увы, у зверобоя есть неприятный побочный эффект: он замедляет работу лобной коры [44]. Одна из женщин в исследовании сказала: «Я стала счастливее, но хуже соображаю». И людям с проблемами височных долей (гнев, эпилепсия, плохая память, галлюцинации и так далее) мы назначаем зверобой только после предварительной стабилизации их состояния противосудорожными препаратами. Важно иметь в виду, что зверобой снижает эффективность некоторых других препаратов, включая противозачаточные таблетки.

Обычная доза для детей составляет 300 мг в день, для под-ростков — 300 мг 2 раза в день, а для взрослых — 600 мг утром и 300 мг вечером. Иногда дозу для взрослых постепенно увеличивают до 1800 мг. Желательно, чтобы препарат зверобоя содержал 0,3 % гиперицина.

Инозитол

Для уменьшения тяги к углеводам, укрепления силы воли, регуляции веса.

Инозитол — сахар, который считают частью семейства витаминов группы В. Это — естественное вещество, найденное в мозге. Оно, как сообщают, помогает нейронам использовать серотонин более эффективно. Инозитол важен для обслуживания клеточных мембран, распада жиров, роста волос и регулирования эстрогена и инсулина.

Предварительные исследования демонстрируют его эффективность в лечении обцессивно-компульсивного расстройства, панических атак, тревожности, депрессии и других неврозов. Инозитол также нейтрализует свободные радикалы, тем самым защищая нейроны и здоровье мозга. Есть надежные данные о том, что инозитол помогает похудению.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 500 мг 2 раза в день. Научные исследования показали, что 12–18 г инозитола ежедневно помогают при лечении неврозов.

Йод

Для нормализации массы тела, баланса гормонов (щитовидная железа), концентрации и энергии.

Щитовидная железа использует йод для синтеза своих гормонов. Симптомы дефицита йода: увеличение массы тела, хроническая усталость и отсутствие иммунитета к простудам.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 150 мг в день.

Кава-кава

Для гормонов (лептин и грелин), нормализации сна, при панических атаках.

Это экстракт корня южно-тихоокеанского перечного дерева. Из 17 найденных мной работ, посвященных свойствам кава-кава (работ, охвативших в общей сложности 1400 пациентов), результаты 15 исследований были положительными. По моему опыту, кава-кава помогает уснуть, уменьшает раздражительность и тревожность. Добавка может помочь с регулированием веса, уравновешивая гормоны аппетита лептин и грелин, которые балансируются во время сна.

Несколько лет назад у меня был тяжелый период острого горя. Впервые в жизни я пережил панические атаки и не мог спать. Из всех перепробованных средств кава-кава помогла лучше прочих.

Это растение увеличивает производство ГАМК в мозге. Его широко используют на тихоокеанских островах в качестве церемониального напитка. Возможно, спокойный островной образ жизни объясняется этим.

Кава-кава помогает расслабиться, если вы не можете уснуть перед экзаменом или важной встречей. После нее утренние побочные эффекты — минимальны: вы просыпаетесь отдохнувшим и бодрым. Мои пациенты сообщали, что после приема кава-кава они успокаиваются, проходят спазмы мышц, они чувствуют умиротворение и удовлетворенность.

Однако эту добавку нельзя принимать постоянно, как рыбий жир.

Обычно курс приема кава-кава — до 3 недель.

Если принимать долго, можно повредить печень. Кава-кава плохо взаимодействует с алкоголем, барбитуратами, антидепрессантами, ингибиторами МАО, бензодиазепинами, транквилизаторами, снотворными, антитромбоцитарными препаратами (включая аспирин), нейролептиками, лекарствами от болезни Паркинсона и лекарствами, которые подавляют центральную нервную систему.

Кава-кава может усилить болезнь Паркинсона, слабость мышц и тремор. Ее нельзя принимать беременным и кормящим женщинам. Не принимайте эту добавку, если садитесь за руль.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых при лечении тревожности — 150–300 мг, 1–3 раза в день, или разово для нормализации сна. Стандартизованная добавка содержит 30–70 % кавалактонов. В большинстве клинических испытаний использовали немецкий экстракт кава-кава WS 1490.

Масло примулы

Для балансирования гормонов (перименопауза, менопауза).

Примула — растет во многих регионах мира. Масло примулы содержит полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), в том числе гамма-линолевую кислоту. Благодаря содержанию ПНЖК она облегчает симптомы перименопаузы и менопаузы.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 1000 мг (1 г) до 3 раз в день.

Масло льняного семени

Для балансирования гормонов (перименопауза, менопауза).

Как и рыбий жир, масло льняного семени — богатый источник ПНЖК (в первую очередь, класса омега-3) и помогает ослабить симптомы, связанные с пременопаузой и менопаузой. Вегетарианцы могут предпочесть масло льняного семени вместо рыбего жира.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 1000 мг (1 г) 2 раза в день (7,2 г льняного масла эквивалентны 1 г рыбьего жира).

Магний

Для уменьшения тяги к углеводам, укрепления воли, регулирования веса, концентрации, энергичности и тревожности, а также при панических атаках.

Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях организма и очень важен для здоровья. Он помогает уменьшить тревожность, сбалансировать центры удовольствия мозга, вырабатывать энергию и регулировать концентрацию кальция и калия. Дефицит магния может привести к раздражительности и нервозности. Добавки с магнием способствуют укреплению мышц и улучшению настроения. В комбинации с витамином В6 магний снижает гиперактивность у страдающих СДВ детей.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 400-1000 мг в день, разделенные на 3 приема. Лучше принимать магний с кальцием, поскольку эти необходимые нам макроэлементы работают синергично. Магний обычно составляет половину нормы потребления кальция.

Мелатонин

Для баланса гормонов (женские половые гормоны, лептин и грелин), нормализации сна.

Мелатонин — гормон, синтезируемый в мозге во время сна, — помогает регулировать баланс других гормонов и поддерживает наш суточный цикл сон — бодрствование. Темнота стимулирует производство мелатонина, в то время как свет прекращает его выработку. Избыток света в поздние часы и ночью, а также недостаток естественного света днем — могут нарушить производство мелатонина.

Сбой биоритмов при перемещении в другой часовой пояс, сменная работа и слепота тоже могут вызвать неполадки в цикле мелатонина. Некоторые исследователи полагают, что электромагнитные поля от бытовой техники негативно влияют на выработку мелатонина.

Прием мелатонина может помочь слабовидящим людям и тем, кто работает посменно. Одно исследование показало, что мелатонин помогает предотвратить поломку биоритмов при перемещении в другой часовой пояс, особенно если приходится пересекать больше пяти часовых поясов. Мелатонин эффективно уменьшает время засыпания, увеличивает продолжительность сна и улучшает качество пробуждения. Он может быть полезным и для детей с трудностями в учебе. И хотя прием мелатонина не лечит СДВ, этот гормон помогает устранять проявления названного синдрома.

По данным одного исследования, мелатонин избавлял от депрессии и тревожности женщин после менопаузы. Оказалось, что у страдающих депрессией и паническими атаками — недостаток мелатонина. Сезонные, осенне-зимние, расстройства настроения тоже связаны с этим.

Мелатонин способствует выработке серотонина, поэтому снимает депрессию. Он участвует в производстве женских половых гормонов и влияет на менструальный цикл. Исследователи также полагают, что активность мелатонина связана со старением. Уровни мелатонина выше всего у детей и снижаются с возрастом (из-за чего в старости нередки расстройства сна).

Мелатонин — сильный антиоксидант, и есть данные, что он усиливает иммунную систему. Он помогает защищать нейроны и обеспечивает профилактику формирования бляшек в сосудах (склероз сосудов). Мелатонин безопасен и не вызывает привыкания.

Лучше начать прием мелатонина очень низкими дозами: начните с 1 мг за час до отхода ко сну. Со временем можете увеличить прием до 6 мг.

Мультивитамины

Для улучшения состояния кожи, иммунной системы.

Я рекомендую ежедневно принимать поливитаминные комплексы с минералами всем пациентам.

Исследования показали, что они способствуют профилактике хронических заболеваний. Кроме того, люди с проблемами веса часто питаются неправильно и испытывают дефицит нужных веществ.

Пиколинат хрома

Для уменьшения тяги к углеводам, регулирования массы тела, гормонов (инсулина), при некоторых формах депрессии.

Пиколинат хрома помогает организму регулировать инсулин и лучше усваивать глюкозу и жир. Существует очевидная связь между депрессией, резистентностью к инсулину и диабетом. Добавки с пиколинатом хрома снижают аппетит и тягу к углеводам, что полезно при диабете и депрессиях.

Я часто рекомендую это средство в подобных случаях. Одно хорошо построенное исследование показало, что прием 600 мкг пиколината хрома помог пациентам с атипичной депрессией (при которой люди прибавляют в весе, вместо того чтобы худеть).

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 200–600 мкг в день.

Ресвератрол

Для уменьшения тяги к углеводам, контроля веса, сердца, укрепления иммунной системы, профилактики рака.

Ресвератрол (фитоалексин) — это вещество, производимое растениями в ответ на повреждение. Оно имеет сильное противовоспалительное воздействие, защищает сердце и помогает в профилактике рака. Ресвератрол содержится в кожице винограда, красном вине, шоколаде, арахисе и тутовых деревьях. Красное вино содержит больше ресвератрола, чем белое вино, потому что для его приготовления используют и виноградные шкурки, которые содержат 50-100 мкг ресвератрола, а вот белое вино делается только из сока винограда, который не содержит ресвератрол.

Научные исследования показывают, что применение ресвератрола на мышах в очень больших дозах (в эквиваленте для человека 20 мг в день) существенно повлияло на гены, которые контролируют сопротивление старению.

Кроме того, ресвератрол уменьшает формирование амилоидных бляшек и может помочь при болезни Альцгеймера и деменции.

Побочные эффекты ресвератрола включают диарею, беспокойство и разжижение крови. Беременные и кормящие женщины должны избегать этого препарата. Его надо принимать с осторожностью вместе с гипотензивными и антидиабетическими средствами, а также препаратами, регулирующими свертываемость крови.

Рекомендуемая дозировка составляет 15 мг 2 раза в день. Один стакан красного вина содержит лишь 600–700 мкг, таким образом, добавки обеспечат лучший и более здоровый эффект. Ресвератрол остается в организме 9 часов, поэтому малые дозы, принятые 2 раза в день, поддержат благоприятное воздействие этого сильного антиоксиданта.

Родиола розовая

Для повышения концентрации и энергии, для иммунной системы и сексуальной функции, при стрессах и депрессии.

Родиола розовая (золотой корень) растет на высокогорьях Азии и Европы. Ее издавна применяли для подкрепления сил, улучшения памяти и объема внимания. Исследования показали, что родиола действительно помогает предотвратить усталость. Кроме того, она улучшает половую функцию, повышает иммунитет и облегчает депрессию.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых ежедневно составляет 200–600 мг — для лечения усталости и депрессии, лучше всего принимать натощак. Родиолу следует принимать в начале дня, поскольку она может вызвать бессонницу. Однако она противопоказана людям с биполярным расстройством и тем, кто принимает лекарства, снижающие артериальное давление или сахар в крови.

Рыбий жир

Для уменьшения тяги к вредным продуктам, регулирования массы тела, состояния кожи, баланса гормонов, работы сердца, способствует концентрации и энергии, помогает тренировкам, повышает иммунитет, сексуальную функцию, полезен при депрессиях и биполярном расстройстве.

Рыбий жир широко изучали как источник полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) класса омега-3. Два наиболее полезных компонента рыбьего жира — эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) и докозагексаеновая (DHA) относятся к ПНЖК омега-3. Докозагексаеновая кислота входит в состав клеточных мембран, особенно в сетчатке глаза и мозге. Она важна для нормального развития мозга у плода и младенцев и для нормальной его функции в течение жизни. Докозагексаеновая кислота служит основным фактором пластичности мембран клеток головного мозга: влияет на наши мыслительные способности.

Рыбий жир стабилизирует настроение, что помогает в лечении биполярного расстройства. На сканах ОЭКТ биполярное расстройство показывает равномерно увеличенную активность мозга повсюду. Эйкозапентаеновая кислота вместе с докозагексаеновой способствуют снижению чрезмерной активности мозга.

Рыбий жир положительно влияет на общее здоровье. Он снижает уровень триглицеридов и имеет антивоспалительный, антиаритмический и заживляющий эффект, стабилизирует работу нервных клеток. Кроме того, он нормализует кровоток и помогает бороться с тромбами.

Одно крупное исследование, опубликованное в журнале Lancet, охватило более 11 тысяч людей. Все они перенесли сердечный приступ в течение трех месяцев до исследования. Эксперимент длился 42 месяца. Его результаты показали, что риск смерти у людей, принимавших рыбий жир и витамин Е, снизился. Считается, что этому способствовал антиаритмический эффект рыбьего жира. Авторы этой работы полагают, что 20 из 1000 человек, переживших сердечный приступ, можно спасти благодаря ежедневному приему менее 1 г докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислоты.

Многие данные говорят о том, что, принимая рыбий жир, можно увеличить вариабельность сердечного ритма. Кроме того, омега-3 уменьшают повышенный холестерин и триглицериды в крови, уменьшают риск внезапной смерти от сердечного приступа, снижают кровяное давление. Помимо этого, рыбий жир помогает от болей в суставах при артрите и полезен для кожи. Он препятствует воспалению, уменьшает депрессию и улучшает работу сердца, благодаря чему ваша кожа выглядит свежее.

При перименопаузе и менопаузе рыбий жир ослабляет гормональные симптомы. К тому же он улучшает концентрацию у страдающих СДВ. При гиперактивном варианте СДВ применяют добавки, в которых больше докозагексаеновой кислоты, а при СДВ недостатком энергии и внимания — добавки с преобладанием эйкозапентаеновой кислоты.

Обычно рекомендуемая профилактическая доза рыбьего жира составляет 1–2 г в день, а лечебная — 4–6 г в день. Я часто назначаю взрослым 2–4 г в день.

Селен

Для гормонов щитовидной железы.

Селен — минерал, найденный в небольшом количестве продуктов, воде и почвах. Селен обладает свойствами антиоксиданта — помогает организму противостоять атакам свободных радикалов.

Этот минерал регулирует функцию щитовидной железы, усиливает иммунную систему и помогает предотвратить заболевания сердца.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 80-200 мкг.

Теанин

Для уменьшения тяги к углеводам, усиления воли, концентрации, энергии, противостояния стрессам, тревожности, депрессиям.

L-теанин — аминокислота, найденная главным образом в зеленом чае. Он увеличивает количество серотонина и дофамина. Недавние исследования показали, что L-теанин способствует релаксации и облегчает симптомы стресса. Беременным и кормящим женщинам нельзя принимать добавки с L-теанином.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых колеблется между 50 и 200 мг по мере необходимости. В сухом чайном листе содержится 1–2 % L-теанина.

L-тирозин

Для уменьшения тяги к углеводам, усиления воли, регулирования веса, концентрации, энергичности.

Эта аминокислота участвует в синтезе нейромедиаторов мозга. L-тирозин — предшественник адреналина, норадреналина и дофамина, которые важны для уравновешивания настроения и энергии. Тирозин требуется для производства гормонов щитовидной железы, которые управляют метаболизмом и выработкой энергии. Вялая щитовидная железа негативно влияет на здоровье мозга. Хорошая работа щитовидной железы способствует снижению веса.

Добавки с тирозином улучшают когнитивные функции. Стресс исчерпывает запасы норадреналина, а тирозин пополняет их. Тирозин нельзя принимать с МАО и трициклическими антидепрессантами, при злокачественной меланоме и при повышенном давлении крови.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых составляет 500-1500 мг в день. Лучше натощак с водой или соком.

L-триптофан

Для уменьшения тяги к углеводам, усиления воли, регулирования веса, баланса гормонов лептина и грелина, нормализации сна, физической выносливости.

Триптофан — аминокислота, увеличивающая количество серотонина, что важно для нормализации сна и других функций. Триптофан содержится в молоке, мясе и яйцах. Триптофан помогает улучшить сон, снизить агрессивность и стабилизировать настроение. Триптофана много в мясе индейки, возможно, поэтому после большого обеда на День благодарения нас тянет в сон.

Десять лет назад L-триптофан был отозван с рынка, потому что зараженная партия от одного изготовителя вызвала редкую болезнь крови и много смертельных случаев. Триптофан непосредственно не имел никакого отношения к этим смертям. L-триптофан был повторно одобрен Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами несколько лет назад и в настоящее время снова доступен. Одна из проблем с диетическим L-триптофаном в том, что значительная часть его не поступает в мозг, а используется для производства белков и витамина В3. Поэтому нужно принимать его в больших дозах. Есть научные данные, что L-триптофан помогает худеть.

Обычно рекомендуемая доза для взрослых — 1000–3000 мг перед сном.

CocoanOX

Для уменьшения тяги к углеводам и усиления воли, иммунной системы и сердца.

CocoanOX— это флавонид из какао бобов из деревьев Theobroma cacao. Флавониды какао содержат антиоксиданты, противовоспалительные и стимулирующие иммунитет компоненты. Они нейтрализуют свободные радикалы, связываясь с очень реактивными молекулами и нейтрализуя их, что предотвращает повреждение клеток. Флавониды какао, как показывали исследования, помогали здоровью сердца, ингибируя окисление холестерина. Они также помогают кровообращению и притоку крови к мозгу. Количество полифенолов в сосоапох составляет 45 %.

Рекомендуемая доза — 8 мг 2 раза в день.

L-фенилаланин

Для уменьшения тяги к вредным продуктам и регулирования массы тела, способствует вниманию, энергии, здоровью кожи, помогает при депрессии.

Это незаменимая аминокислота не производится в организме и должна поступать с питанием. Фенилаланин участвует в разных биохимических процессах, в том числе в синтезе нейромедиаторов дофамина, норадреналина и адреналина. Есть свидетельства, что фенилаланин увеличивает живость ума и контролирует гормоны, влияющие на аппетит. Однако L-фенилаланин может повышать давление в первые месяцы приема и способствует росту злокачественных клеток меланомы. Страдающим разными формами рака прием фенилаланина противопоказан, так же как и больным фенилкетонурией. (Фенилкетонурия — это генетическое заболевание, означающее, что организм не усваивает фенилаланин.) Полагают, что фенилаланин может быть полезным при витилиго, хронической депигментации кожи.

Обычно рекомендуемая стартовая доза для взрослых — 500 мг в день, ее постепенно увеличивают до 1500 мг в день.

Фосфатидилсерин

Для регуляции массы тела и баланса гормонов (при усталости надпочечников), способствует укреплению памяти.

Фосфатидилсерин — это фосфолипид. Он содержится в рыбе, зеленых листовых овощах, сое и рисе. Фосфатидилсерин входит в состав клеточных мембран. При старении состав мембран меняется. Есть данные, что фосфатидилсерин помогает отсрочить возрастные когнитивные ухудшения (памяти, обучения, речевых навыков и концентрации). Фосфатидилсерин необходим для мозга, поскольку участвует в структуре нейронов.опубликовано econet

Из книги "Измени мозг - изменится и тело", Дэниел Амен

