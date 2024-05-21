Гиалуроновая кислота для суставов и кожи

Гиалуронаат (гиалуронаан), чаще известный под названием гиалуроновой кислоты, относится к группе полисахаридов, присутствующих практически в каждой клетке человеческого тела. В основном, он сосредоточен в кожных покровах, хрящевой, суставной и других соединительных тканях. Эта кислота отвечает за уменьшение трения в суставной жидкости, чтобы суставы плавно двигались, и обеспечивает нормальную влажность глаз.

Кроме этого, гиалуроновая кислота входит в состав кожных покровов, обеспечивает их нормальную поддержку, доставку питательных веществ и полезных микроэлементов. Она сохраняет влажность кожи, доставляя жидкость из тела и испаряя ее. Кожа задействует большую часть гиалуроната, который содержится в человеческом теле.

Откуда мы получаем гиалуроновую кислоту?

Организм сам может ее воспроизводить, с помощью ферментов. Кроме естественного синтеза, человек получает эту кислоту из продуктов питания. Много гиалуроната содержится в мясе птицы и травоядного скота, особенно полезен для его получения будет костный бульон. Также, богаты гиалуроновой кислотой корнеплоды – обычный картофель, батат и другие крахмалистые овощи и фрукты.

А продукты, с большим содержанием аскорбиновой кислоты, например, цитрусовые, помогут увеличить ее производство в организме. Кроме этого, недостаток магния связывается со слишком низким показателем гиалуроновой кислоты, поэтому оптимизировать ее синтез помогут продукты, богатые этим элементом: бобовые, орехи и семечки, бананы, авокадо и зелень с темно-зелеными листьями.

иллюстрация injurymap.com

Чем опасен дефицит гиалуроновой кислоты?

Ученые считают, что по мере старения, организм снижает способность воспроизводить гиалуронат, что влияет не только на внешний вид кожи, но и увеличивает риск некоторых болезней, которые связаны с этой кислотой.

К числу таких нарушений организма относятся:

остеоартрозы – гиалуронат необходим для облегчения симптомов этого воспалительного процесса;

фибромиалгии – при этом заболевании, показатель кислоты повышается, поэтому его нормализация способствует заживлению и снятию ее проявлений;

сухость глаз, глаукомы – ученые предполагают, что увеличение гиалуроната в организме, поможет уменьшить сухость и улучшить состояние пациентов;

дерматологические нарушения – кислота поможет восстановить водный баланс кожи, улучшить ее крепость, способность к регенерации, сделает более сильной и гладкой;

пролапс митрального клапана – это заболевание развивается на фоне дефицита магния в организме, который связывают с недостатком гиалуроната.

Возможные побочные эффекты

Так как организм сам воспроизводит гиалуроновую кислоту, то ученые предполагают, что она достаточно хорошо переносится любым организмом. Но, лучше получать ее в естественной форме, из продуктов питания. Искусственно синтезированная кислота, которая входит в состав средств по уходу за кожей или инъекционных препаратов, может вызвать нежелательные побочные проявления.

В случае косметических средств, содержащих киалуроновую кислоту, единственным побочным эффектом признается чрезмерная сухость кожи, так как такие средства способны вытягивать воду из более глубоких слоев кожных покровов. С этим легко справится любой увлажняющий крем. Кроме этого, другие негативные проявления неизвестны.

Инъекции гиалуроната в пораженные суставы, могут вызывать болезненные ощущения, отечность и покраснение. В тяжелых случаях, могут быть кровотечения, сыпи, припухлости и изменение окраса кожи в месте введения. Поэтому, FDA одобряет инъекционную форму только в случае полостных операций на лице.

Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется применять добавки, содержащие гиалуроновую кислоту, так как до сих пор слишком мало достоверных данных, как именно она может повлиять на развитие плода или состав грудного молока. Поэтому, лучше получать ее из пищевых продуктов, причем следует следить за тем, чтобы ее источники обладали высоким качеством. Например, нужно убедиться, что мясо животных получено от птиц или животных, которые выращивались на пастбищах. опубликовано econet

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