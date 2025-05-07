Гепатит В: оздоровление народными методами

Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим,‭ ‬диету,‭ ‬обильное питье.‭ ‬При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов,‭ ‬особенно группы В и витамина С.‭

Гепатит‭ – ‬это воспаление печени.‭ ‬Вначале о гепатите В.‭ ‬В настоящее время известно,‭ ‬что заражение такого вида гепатитом может происходить через различные жидкости организма,‭ ‬такие как слюна,‭ ‬сперма,‭ ‬жидкость,‭ ‬выделяемая шейкой матки.‭ ‬Гепатит В поражает печень,‭ ‬вызывая ее воспаление и нарушение функций.‭ ‬Иногда инфекция проявляется так слабо,‭ ‬что не распознается как болезнь.

Народные средства при гепатите В

Наиболее обычные симптомы‭ — ‬желтуха,‭ ‬общее недомогание,‭ ‬боли в желудке,‭ ‬сыпь,‭ ‬которая иногда сопровождается зудом.‭ ‬Хотя большинство людей выздоравливают после этой формы гепатита без стойких повреждений печени,‭ ‬приблизительно у одного из‭ ‬10‭ ‬человек развивается хронический гепатит или он становится носителем вируса.‭

Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим,‭ ‬диету,‭ ‬обильное питье.‭ ‬При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов,‭ ‬особенно группы В и витамина С.‭

Оздоровление начинать надо с использования соков чеснока и свеклы,‭ ‬сиропа лука,‭ сока топинамбура,‭ ‬чередуя через день.‭

‬Сок‭ ‬2‭ ‬головок чеснока смешать с соком‭ ‬2‭ ‬лимонов.‭ Принимать‭ ‬по‭ ‬1‭ ‬ч.‭ ‬л.‭ ‬через‭ ‬2‭ ‬часа после еды.‭ ‬Через‭ ‬10‭ ‬минут пить сок свеклы,‭ ‬разведя‭ ‬0,3‭ ‬стакана сока‭ ‬равным количеством кипяченой воды,‭ ‬2‭ ‬раза в день после еды.‭ ‬Курс лечения‭ — ‬один месяц.‭

После этого рекомендую сироп лука‭ ‬и сок топинамбура.‭ ‬Для лечения луком необходимо взять‭ ‬1,5‭ ‬кг репчатого лука,‭ ‬добавить‭ ‬3‭ ‬стакана сахарного песка и держать в духовке до тех пор,‭ ‬пока сироп не приобретет желтую окраску.‭ ‬Процедить и принимать сироп по‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬натощак.‭ ‬Затем через‭ ‬10‭ ‬минут‭ ‬принять‭ ‬100‭ ‬мл свежеприготовленного сока клубней топинамбура.‭ ‬Через‭ ‬15‭ ‬минут‭ ‬можно завтракать.‭ ‬Еще раз повторить процедуру в таком же порядке вечером перед едой.‭ ‬Курс лечения‭ ‬-‭ ‬два месяца.

Самое время‭ ‬воспользоваться почками и листьями березы белой.‭ ‬Настой:‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬почек и‭ ‬2‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬листьев‭ ‬заливают‭ ‬0,5‭ ‬л кипятка,‭ ‬настаивают‭ ‬2‭ ‬часа,‭ ‬добавляют щепотку соды,‭ ‬пьют по‭ ‬0,5‭ ‬стакана‭ ‬4‭ ‬раза в день до еды.

Тут же при остром гепатите В в виде настоя на молоке начинают принимать‭ ‬корневища лапчатки прямостоячей‭ (‬калгана‭)‬.‭ ‬Для этого‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬сырья‭ ‬настаивают‭ ‬2‭ ‬часа‭ ‬в‭ ‬стакане горячего молока‭ (‬в термосе‭)‬.‭ ‬И пьют по трети‭ ‬стакана‭ ‬3‭ ‬раза в день до еды.‭

Как при остром,‭ ‬так и хроническом гепатите,‭ ‬параллельно с настоем калгана принимают отвар кукурузных рылец.‭ ‬Отвар:‭ ‬3‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬измельченного сырья кипятят‭ ‬30‭ ‬минут в‭ ‬0,5‭ ‬л воды в эмалированной посуде,‭ ‬настаивают‭ ‬2‭ ‬часа и пьют по‭ ‬2‭ ‬стакана‭ ‬каждые‭ ‬3‭ ‬часа.‭



Хочу подчеркнуть,‭ ‬что при гепатите В,‭ ‬как и при других заболеваниях печени,‭ ‬желчного пузыря и поджелудочной железы,‭ ‬очень важно придерживаться определенной диеты.‭ ‬Рекомендуется исключить из рациона больного‭ ‬консерванты,‭ ‬твердые жиры,‭ ‬свежий хлеб,‭ ‬мясные,‭ ‬рыбные‭ ‬бульоны,‭ ‬жирные сорта мяса,‭ ‬утку,‭ ‬гуся,‭ ‬печень,‭ ‬почки,‭ ‬мозги,‭ ‬большинство колбас,‭ ‬яйца вкрутую и жареные,‭ ‬шпинат,‭ ‬щавель,‭ ‬редис,‭ ‬лук зеленый,‭ ‬чеснок,‭ ‬бобовые,‭ ‬грибы,‭ ‬маринованные овощи,‭ ‬острые и жирные закуски,‭ ‬консервы,‭ ‬копчености,‭ ‬шоколад,‭ ‬кремовые изделия,‭ ‬мороженое.‭

При этом нужно увеличить в меню количество клетчатки,‭ ‬витаминов С и Е,‭ ‬микроэлементов.‭ ‬Традиционный ежедневный состав меню:‭ ‬100‭—‬120‭ ‬г белков,‭ ‬80‭—‬90‭ ‬г жира‭ (‬половина‭ — ‬растительного‭)‬,‭ ‬400‭—‬500‭ ‬г углеводов.‭ ‬Разрешается хлеб пшеничный из муки‭ ‬1-го и‭ ‬2-го сортов,‭ ‬ржаной‭ ‬вчерашней выпечки или подсушенный.‭ ‬Печеные несдобные изделия.‭ ‬Овощные,‭ ‬крупяные на овощном отваре супы,‭ ‬молочные‭ ‬-‭ ‬с макаронами,‭ ‬борщи вегетарианские,‭ ‬свекольник.‭ ‬Ничего для заправки не поджаривают.

Блюда из‭ ‬нежирного мяса,‭ ‬без‭ ‬сухожилий,‭ ‬из птицы без кожи.‭ ‬Говядина,‭ ‬мясная свинина,‭ ‬кролик,‭ ‬курица,‭ ‬индейка‭ ‬-‭ ‬отварные,‭ ‬запеченные после отваривания.‭ ‬Сосиски молочные.‭

Блюда из нежирных видов рыбы‭ (‬отварная,‭ ‬запеченная после отваривания,‭ ‬куском или в виде‭ ‬фрикаделек‭)‬.‭ ‬А также молоко,‭ ‬кефир,‭ ‬ацидофилин,‭ ‬простокваша,‭ ‬полужирный и нежирный творог.‭

Автор Вячеслав‭ ‬Варнавский

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet