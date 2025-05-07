Гепатит В: оздоровление народными методами

Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим, диету, обильное питье. При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов, особенно группы В и витамина С.
Гепатит – это воспаление печени. Вначале о гепатите В. В настоящее время известно, что заражение такого вида гепатитом может происходить через различные жидкости организма, такие как слюна, сперма, жидкость, выделяемая шейкой матки. Гепатит В поражает печень, вызывая ее воспаление и нарушение функций. Иногда инфекция проявляется так слабо, что не распознается как болезнь.
Наиболее обычные симптомы — желтуха, общее недомогание, боли в желудке, сыпь, которая иногда сопровождается зудом. Хотя большинство людей выздоравливают после этой формы гепатита без стойких повреждений печени, приблизительно у одного из 10 человек развивается хронический гепатит или он становится носителем вируса.
Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим, диету, обильное питье. При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов, особенно группы В и витамина С.
Оздоровление начинать надо с использования соков чеснока и свеклы, сиропа лука, сока топинамбура, чередуя через день.
Сок 2 головок чеснока смешать с соком 2 лимонов. Принимать по 1 ч. л. через 2 часа после еды. Через 10 минут пить сок свеклы, разведя 0,3 стакана сока равным количеством кипяченой воды, 2 раза в день после еды. Курс лечения — один месяц.
После этого рекомендую сироп лука и сок топинамбура. Для лечения луком необходимо взять 1,5 кг репчатого лука, добавить 3 стакана сахарного песка и держать в духовке до тех пор, пока сироп не приобретет желтую окраску. Процедить и принимать сироп по 1 ст. л. натощак. Затем через 10 минут принять 100 мл свежеприготовленного сока клубней топинамбура. Через 15 минут можно завтракать. Еще раз повторить процедуру в таком же порядке вечером перед едой. Курс лечения - два месяца.
Самое время воспользоваться почками и листьями березы белой. Настой: 1 ст. л. почек и 2 ст. л. листьев заливают 0,5 л кипятка, настаивают 2 часа, добавляют щепотку соды, пьют по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.
Тут же при остром гепатите В в виде настоя на молоке начинают принимать корневища лапчатки прямостоячей (калгана). Для этого 1 ст. л. сырья настаивают 2 часа в стакане горячего молока (в термосе). И пьют по трети стакана 3 раза в день до еды.
Как при остром, так и хроническом гепатите, параллельно с настоем калгана принимают отвар кукурузных рылец. Отвар: 3 ст. л. измельченного сырья кипятят 30 минут в 0,5 л воды в эмалированной посуде, настаивают 2 часа и пьют по 2 стакана каждые 3 часа.
Хочу подчеркнуть, что при гепатите В, как и при других заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, очень важно придерживаться определенной диеты. Рекомендуется исключить из рациона больного консерванты, твердые жиры, свежий хлеб, мясные, рыбные бульоны, жирные сорта мяса, утку, гуся, печень, почки, мозги, большинство колбас, яйца вкрутую и жареные, шпинат, щавель, редис, лук зеленый, чеснок, бобовые, грибы, маринованные овощи, острые и жирные закуски, консервы, копчености, шоколад, кремовые изделия, мороженое.
При этом нужно увеличить в меню количество клетчатки, витаминов С и Е, микроэлементов. Традиционный ежедневный состав меню: 100—120 г белков, 80—90 г жира (половина — растительного), 400—500 г углеводов. Разрешается хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сортов, ржаной вчерашней выпечки или подсушенный. Печеные несдобные изделия. Овощные, крупяные на овощном отваре супы, молочные - с макаронами, борщи вегетарианские, свекольник. Ничего для заправки не поджаривают.
Блюда из нежирного мяса, без сухожилий, из птицы без кожи. Говядина, мясная свинина, кролик, курица, индейка - отварные, запеченные после отваривания. Сосиски молочные.
Блюда из нежирных видов рыбы (отварная, запеченная после отваривания, куском или в виде фрикаделек). А также молоко, кефир, ацидофилин, простокваша, полужирный и нежирный творог.опубликовано econet
