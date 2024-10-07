Где тонко, там и рвется: Пародонтит грозит поражением внутренних органов

✅Воспаление десен и хроническая интоксикация из тканей пародонта играют ведущую роль в развитии таких хронических заболеваний, как атеросклероз, ревматизм, поражение почек, инсульт, диабет и др.

По статистике, в Европе более 70% населения страдает от заболеваний пародонта. И если кому-то кажется, что больше зубов мы теряем из-за кариеса, он очень ошибается: заболевание пародонта (особенно генерализованный пародонтит) в 5—10 раз чаще становится причиной потери зубов, чем кариес. Все начинается с, казалось бы, незначительной проблемы — кровоточивости десен, на которую большинство из нас мало обращает внимание.

Пародонтит. Первые признаки — повод для тревоги

Не болит, спать не мешает — чего идти к врачу? Так думаем, пока не замечаем, что зуб начинает расшатываться, а затем так же безболезненно выпадает (при этом он часто может быть практически невредимым).

Большинство пациентов обращаются к стоматологу на запущенной стадии болезни, когда зуб спасти крайне сложно. К тому же генерализованный пародонтит вряд ли ограничится одним зубом — это генерализованное заболевание. Оно возникает уже в молодом возрасте и постепенно прогрессирует, достигая у лиц в возрасте 40 лет распространенности до 50%, причем 20—30% этих больных полностью лишаются зубов. С возрастом частота генерализованного пародонтита достигает 95%, а то и 100%.

В молодом возрасте заболевание проявляется воспалением десен, это так называемый гингивит. При своевременном квалифицированном лечении гингивита удается предотвратить его переход в генерализованный пародонтит, и таким образом, к потере зубов.

Само же лечение генерализованного пародонтита требует значительных усилий как от врача-стоматолога, так и от пациента, значительного количества времени — 10—15 сеансов лечения, и дальнейшего постоянного диспансерного наблюдения. Сложность заключается в сочетании терапевтического, ортопедического, хирургического и физиотерапевтического лечения. Но оно крайне необходимо.

Понятие «пародонт» объединяет комплекс анатомических образований: десна, периодонт, костную ткань альвеолы ​​и цемент корня зуба, которые имеют общие источники иннервации и кровоснабжения, составляют единое целое.

Пародонт выполняет ряд важных функций: удерживает зуб, формирует барьер, препятствующий проникновению микроорганизмов и вредных веществ в область корня, обеспечивает питание зуба; рефлекторную функцию (у периодонта много чувствительных нервных окончаний).

При распространении патологического процесса на весь комплекс тканей пародонта в нем развивается своеобразный дистрофически-воспалительный процесс, получивший название генерализованного пародонтита. Это заболевание начинается самопроизвольно, прогрессирует годами, характеризуется разрушением всего комплекса тканей пародонта.

Как его избежать? Прежде всего — учитывать причины, по которым оно возникает. А их немало — как внешних, так и внутренних, как местных, так и общих.

Причины генерализованного пародонтита

Зубные отложения (зубной налет, бляшка и зубной камень). Это настоящее механическое, химическое и бактериологическое оружие, которое разрушает пародонт.

Следует помнить, что повышенному образованию зубных бляшек способствуют ротовое дыхание, курение табака, мягкая консистенция пищи, чрезмерное употребление легкоусвояемых углеводов, неудовлетворительная гигиена полости рта и т.д.

Микрофлора. В полости рта постоянно содержится примерно 400 штаммов различных микроорганизмов. В целом это сапрофиты, которые очень успешно сосуществуют с организмом человека. При определенных условиях, как местных (ухудшение гигиенического состояния полости рта и т.д.), так и общих (заболевания внутренних органов и систем и т.п.), определенное количество сапрофитной микрофлоры превращается в условно-патогенную и начинает разрушать ткани пародонта.

Считают, что начало развития гингивита связано с действием микроорганизмов, количество которых значительно возрастает по мере накопления на зубах бляшек. В дальнейшем происходит замещение одних условно-патогенных штаммов микроорганизмов на другие, более патогенные, которые начинают разрушать и другие ткани пародонта, например, кость альвеолы.

Несанированная полость рта. Чем больше кариозных зубов в полости рта и чем больше затягивать с их лечением, тем быстрее повреждается пародонт. Причина этого состояния очень проста: кариозные полости можно рассматривать как своеобразный термостат по выращиванию условно-патогенной микрофлоры.

Поэтому своевременное лечение кариеса и санация ротовой полости являются очень важным мероприятием предупреждения поражения тканей пародонта.

На состояние пародонта негативно влияют неполноценные пломбы, некачественные протезы, вредные привычки, особенно курение, и т.д. — поэтому и этим факторам следует уделить должное внимание.

Среди общих факторов большое значение придают нарушениям обмена веществ. Однако и они тесно связаны с фактором питания (белковая полноценность, витаминная обеспеченность, микроэлементный состав и др.).

Дефицит витаминов или нарушение их всасывания могут вызвать различные нарушения в тканях пародонта. Вместе с тем витаминотерапия может быть достаточно эффективной в лечении заболеваний пародонта. К тому же витамины значительно укрепляют иммунологическую систему организма, также являются действенной преградой развития поражений пародонта и, в частности, генерализованного пародонтита.

Смотри в корень

К сожалению, видимый дефект — беззубая улыбка, это только «цветочки» генерализованного пародонтита, хотя и крайне неприятные. Еще большая опасность заключается в том, что развитие патологического процесса в пародонте оказывает очень значительное влияние на общее состояние организма. Это вызвано тем, что условно-патогенные микроорганизмы из пораженных тканей пародонта очень легко проникают в кровь и разносятся по всему организму. В дальнейшем они оседают во внутренних органах и вызывают поражения сердца (эндокардит, миокардит и др.), суставов, почек, легких и др.

Это подтверждает тот факт, что во время микробиологических исследований в этих внутренних органах обнаруживают те же микроорганизмы, что и в пораженном зубе.

Существует даже точка зрения, что воспаление десен и хроническая интоксикация из тканей пародонта играют ведущую роль в развитии таких хронических заболеваний, как атеросклероз, ревматизм, поражение почек, инсульт, диабет и др.

Все это свидетельствует о крайней необходимости своевременного лечения заболеваний пародонта. На начальных стадиях заболевания, когда воспалительным процессом охвачены лишь десна, лечебного эффекта можно легко достичь рациональной гигиеной полости рта и относительно незначительным медикаментозным лечением. Это значительно уменьшает количество зубных отложений и, соответственно, условно-патогенных микроорганизмов.

Лечение генерализованного пародонтита, кроме гигиенических мероприятий, требует применения терапевтических, ортопедических, хирургических и физиотерапевтических методов. Оно достаточно длительное и после проведенного курса лечения нужно постоянное диспансерное наблюдение за больным. Однако правильно проведенное комплексное лечение является очень эффективным и в случае поддержания хорошего состояния тканей пародонта позволяет сохранить ротовую полость и общее состояние пациента в хорошем состоянии.

Что важно знать

— Коварство заболеваний пародонта заключается в том, что они возникают с очень незначительными симптомами у лиц молодого возраста.

Первыми проявлениями являются незначительная кровоточивость десен. Она постепенно прогрессирует, воспаление в деснах может привести к их разрушению при развитии язвенно-некротического гингивита. Последний требует очень пристального внимания пациента и врача-стоматолога, так как простыми средствами его вылечить невозможно.

Воспаление в деснах обычно приобретает хроническое течение и постепенно, в течение ряда лет, распространяется на другие ткани пародонта: альвеолярную кость, периодонта и т.д. В этом случае пациент может заметить появление определенной подвижности пораженных зубов.

Довольно часто пациенты обращают внимание на смещение зубов за пределы зубного ряда. Это происходит вследствие разрушения патологическим процессом тканей пародонта, зуб не выдерживает нормальной жевательной нагрузки и под ее влиянием смещается в ту или иную сторону.

Вывод из этого может быть только один: обращаться к врачу-стоматологу надо уже при первых проявлениях заболевания, а именно: кровоточивости десен.

— Следует отметить: никакого самостоятельного лечения генерализованного пародонтита! При первых признаках нужно обратиться к врачу, который предоставит соответствующую помощь. Только за его назначением можно дома проводить то или иное лечение: полоскание, рациональная чистка зубов, прием медикаментозных препаратов и т.д.

К сожалению, как показала многолетняя практика, самостоятельное лечение генерализованного пародонтита лишь приводит к запущенному патологическому процессу и пациент обращается к врачу, который вынужден удалять пораженные зубы.

— Нет какой-то специфической диеты при заболеваниях пародонта. Если при кариесе диета является очень важным фактором лечения, то в случае заболеваний пародонта подчеркивают лишь то, что она должна быть полноценной и обеспечивать нормальные функции организма.

— Лечение генерализованного пародонтита достаточно сложное, поскольку требует объединенных усилий врачей: стоматологов-терапевтов, ортопедов и хирургов.опубликовано econet

Автор Анатолий Борисенко, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

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