ГАСТРИТ с повышенной кислотностью: Что можно и чего нельзя

Гастрит с повышенной кислотностью – очень распространенный вид данного заболевания, при котором образуется хроническое воспаление слизистой желудка, что сопровождается сильным выбросом соляной кислоты, и периоды обострения могут мучить человека часто.
Различные патологии ЖКТ – настоящий бич современного общества, неправильное питание, перекусы на бегу, вредные привычки, низкая физическая активность приводят к развитию опасных нарушений в работе желудка. Разные формы гастрита сегодня встречаются очень часто, по данным ВОЗ, больше половины людей на планете подвержены этому заболеванию.
Гастрит с повышенной кислотностью – очень распространенный вид данного заболевания, при котором образуется хроническое воспаление слизистой желудка, что сопровождается сильным выбросом соляной кислоты, и периоды обострения могут мучить человека часто.
Соляная кислота – это не только вещество, которое люди используют в промышленности или в быту, прежде всего, это важнейший элемент ЖКТ человека, главная составляющая желудочного сока. Соляную кислоту вырабатывают клетки слизистой оболочки желудка, и вырабатывают в таком количестве, что, если бы в желудочном соке и слизистой оболочке не содержались бы защитные вещества, она могла бы разъесть стенки самого желудка.
Если желудок человека недостаточно выделяет слизи, его стенки подвергаются агрессивному воздействию концентрированной соляной кислоты, в результате чего и появляется гастрит с повышенной кислотностью, а также язва двенадцатиперстной кишки и другие осложнения.
При этом, без соляной кислоты человеку тоже не обойтись: она стимулирует пищеварение, эвакуирует пищу из желудка в двенадцатиперстную кишку, устраняет большинство бактерий, проникающих в пищеварительную систему, разрушает структуру белков.
В случае выполнения всех предписаний врача болезнь, особенно на начальных этапах, удается легко вылечить. С другой стороны, наплевательское отношение, несоблюдение диеты и систематическое нарушение режима способны превратить безобидный гастрит в хронический недуг, который уже не так просто излечить. Воспаление всей слизистой оболочки поэтапно, шаг за шагом приводит к эрозии стен желудка, а это в конечном случае грозит обернуться язвой.
Слизистая желудка, в течение длительного времени пребывавшего под гнетом недуга, серьезно видоизменяется. По всей поверхности наблюдаются эрозии, иногда кровотечения и отеки. Прием препаратов, нацеленных на снижение уровня кислотности, вызывает патологические изменения слизистой, приводя к хронической атрофии желудка.
Существует 4 типа гастрита с повышенной кислотностью:
Существует хроническая и острая фазы заболевания. Хронический гастрит с повышенной кислотностью часто протекает незаметно для человека, симптомы наблюдаются уже в острой фазе.
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Желудок подвергается гиперацидному гастриту из-за воздействия внешних факторов или по причине внутренних нарушений в работе организма.
Внутренние факторы:
Первое, на что человек чаще всего обращает внимание, это болевые ощущения в желудке. Они могут быть ночными, возникать из-за отсутствия приема пищи или, наоборот, во время еды. Нередко такие гастратики жалуются на изжогу: кислый желудочный сок попадает в пищевод. Появляется «кислая» отрыжка, а во рту частенько чувствуется кислый вкус. Иногда гастрит с повышенной кислотностью сопровождается тошнотой, особенно при голодании или после приема пищи. В некоторых случаях возникает даже рвота, в основном при переедании или употреблении очень кислой пищи.
Так же, в зависимости от типа гастрита с повышенной кислотностью, могут наблюдаться:
Само по себе заболевание хроническое, которое в период ремиссии не проявляется. А вот острый гастрит с повышенной кислотностью мучает человека вышеприведенными симптомами. Как результат, у человека наблюдается общее плохое самочувствие, недосып, сонливость, усталость, повышенная утомляемость.
При этом, многие симптомы гастрита с повышенной кислотностью совпадают с признаками других видов заболевания, когда уровень соляной кислоты не превышен. Только по наличию тошноты, рвоты, изжоги и других проявлений, нельзя определить, какой разновидности гастрита подвержен человек. Необходима качественная и тщательная диагностика, после которой врач уже сможет назначить адекватное лечение, самостоятельно проводить терапию может быть очень опасно.
Иногда люди пытаются сами, без помощи врача определить свою кислотность желудка, а соответственно, и вид гастрита. Существует несколько мифических способов по определению уровня соляной кислоты в желудке:
Эти методы не определят настоящий уровень кислотности Вашего желудка. Даже измерение лакмусовой бумажкой во рту не покажет верных результатов, поскольку измерять необходимо уровень pH желудочного сока, а не слюны. Точные результаты сможет дать только профессиональная диагностика, а не подозрительные способы, родом из каменного века.
Иногда предварительный вывод о повышенной секреции желудочного сока можно сделать по этим признакам:
Прежде чем лечить гастрит с повышенной кислотностью, нужно точно убедиться в характере заболевания. Чтобы не перепутать любой гастрит с другим заболеванием, для начала лучше обратиться к терапевту. Он проведет первоначальный осмотр пациента, даст направление на основные анализы.
Если диагноз подтверждается, терапевт даст направление к гастроэнтерологу. Он отправит пациента на дополнительные диагностические процедуры, выслушает его жалобы на симптомы, расспросит о рационе и проблемах со стулом. Доктор визуально осмотрит пациента, проведет пальпацию, рассмотрит налет на языке, оценит состояние эпидермиса.
Дополнительно к общим анализам, на которые направил терапевт, гастроэнтеролог может назначить:
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Как и чем лечить гастрит с повышенной кислотностью? Чем скорее доктор назначит оптимальное лечение, тем меньше будут мучить симптомы, и менее опасными будут последствия. К вопросу необходимо подходить комплексно, одни таблетки не помогут. И это важно усвоить сразу. Конечно, необходимо медикаментозное лечение. Назначают лекарства:
Выбранное лечение медикаментами зависит от типа заболевания и причин, его вызвавших. Одновременно все препараты не принимают ни в коем случае. Только врач может составить адекватную схему лечения, самостоятельное «назначение» себе препаратов скорее всего только усугубит ситуацию.
Не менее важно подобрать правильное питание, при гастрите желудка с повышенной кислотностью диета должна соблюдаться строгая. Список продуктов, которые «нельзя», сравнительно большой.
Лечение гастрита данного вида осуществляется и с помощью физиотерапевтических процедур. Но их проводят только в период ремиссии. Индуктометрия, соплюкс, электрофорез помогут избежать новых обострений заболевания.
Что принимать при хроническом гастрите с повышенной кислотностью, мы выяснили. Но диета не менее важна, без соблюдения рациона и режима питания адекватного лечения не будет, мы приведем небольшой список того, что можно есть, а что нельзя.
Питание должно быть щадящим сразу по нескольким пунктам:
Диета при гастрите с повышенной кислотностью – это лечебный стол №1а и его вариации. Первые пять дней после обострения есть можно только отварную или, приготовленную на пару, пищу. К тому же, еда должна быть протертой.
Хлебо-булочные изделия, кисломолочные продукты, сладости, фрукты, газировка, кофе, специи, соусы необходимо исключить из рациона на это время. Употреблять в пищу можно жидкую кашу, фруктовое, мясное пюре, творожный пудинг, желе, суфле.
После этого питаются по принципам лечебного стола №16: можно есть мягкое мясо, рыбу, отварные и перетертые овощи, кефир, творог, немного хлеба – только не ржаного и без отрубей. Так питаются около двух недель, после чего нужно соблюдать более мягкую диету №1.
Однако, все равно нельзя употреблять соленые, острые, копченые продукты, наваристые белковые бульоны, кофе, сладкую газировку, твердые овощи и мясо, сдобные кондитерские изделия.
Только симбиоз медикаментозного лечения и диеты даст хорошие результаты. Строгих принципов питания придется придерживаться всегда. При ответственном подходе к лечению вероятность положительной динамики заболевания резко возрастает, а это значит, что недуг можно победить. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Лучше конечно диету соблюдать, чтобы проявления гастрита меньше было. Я для восстновления микрофлоры и снижения численности хеликобактер пилори хелинорм принимаю курсами, так что гастрит давно не обострялся. Заказываю на шоп.эвалар кстати, это единственный такой метабиотик, что помогает от хеликобактерОтветить
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