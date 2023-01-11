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ГАСТРИТ: Что можно, а что нельзя есть

Источник: biohimik.net 11 января 2023 5940
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Пить молоко при гастрите можно или нельзя? А молочные продукты? В каких количествах? В каком виде? В какое время суток? Ответы зависят о того, какой именно у вас гастрит, как он проявляется и в какой стадии находится.

ГАСТРИТ: Что можно, а что нельзя есть

На образ жизни зачастую ставит под удар здоровье. Стресс, курение, не правильное питание зачастую приводят к гастриту.Сейчас это самая распространенная патология желудочно-кишечного тракта. Гастрит бывает острый и хронический. Острым гастритом называется внезапное воспаление слизистой оболочки желудка под действием мощных раздражителей.

Возможные причины обострения:

  • Отравление некачественной пищей.

  • Неправильный режим питания.

  • Попадание в желудок раздражающих химических веществ: кислот, солей, щелочей и тяжёлых металлов.

  • Травмы при язве желудка и раковых заболеваниях.

  • Также он может развиваться при нарушении обмена веществ и на фоне острых инфекционных заболеваний.

Молоко при гастрите

Ваше молочное меню при остром гастрите напрямую зависит от состояния слизистой желудка.

В первые 2 дня употреблять молочные продукты и молоко при гастрите в острой фазе категорически возбраняется, как и большинство других продуктов питания! Разрешается пить несладкий чай, настойку шиповника, лимонный напиток (выжатый подавленный лимон, добавленный в воду) и обычную воду без газа не более 2 литров в сутки.

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На 3-й день можно попробовать в небольших количествах пить свежее коровье и козье молоко с мёдом, есть натуральные сливки и паровое суфле из свежеприготовленного протертого творога. Исключаются: обычный творог, сметана, сыр и кисломолочные напитки. Если гастриту сопутствует поражение кишечника (гастроэнтерит), цельное молоко так же запрещается, можно есть только кальцинированный или пресный протёртый творог и паровое суфле.

В 4-13 дни после обострения гастрита при хорошем самочувствии разрешаются простокваша, натуральный кефир и остальные домашние кисломолочные напитки, свежий творог, запечённый пудинг, варенички, запеканки, нарезанный кусочками сыр или тёртый, молоко и сливки только в составе лёгких блюд и напитков, сметану ограничивают - порциями не более 14 г за один приём пищи. При плохом самочувствии не стройте из себя героя и продолжайте придерживаться диеты первых трёх дней до тех пор, пока не станет лучше.

Следующие 3-4 недели исключайте из рациона острые, жирные, солёные блюда во избежании формирования хронического гастрита.

Есть заблуждение, что молоко при гастрите помогает как-то особенно, но это не так, просто это продукт с большой энергетической ценностью. Пить его лучше всего на ночь.

Молоко при хроническом гастрите

Хронический гастрит - постепенное раздражение, поражение и перестройка слизистой оболочки желудка с нарушением её функций. Зачастую развивается без сильных болей, а иногда и вовсе незаметно.

Возможные причины развития:

  • Вредные привычки: курение, потребление алкоголя.

  • Бессистемное питание, голодание, переедание.

  • Заражённость желудка бактериями.

  • Длительный приём лекарств, негативно влияющих на слизистую оболочку желудка.

  • Нарушение обмена веществ.

  • Хронические инфекции.

  • Постоянный стресс.

  • Воздействие радиации.

  • Недостаток витаминов.

В зависимости от состояния секреторной функции, разделяют хронический гастрит с повышенной и пониженной кислотностью.

  • Молоко при гастрите с повышенной кислотностью

 
Пить натуральное молоко при гастрите с повышенной кислотностью можно, а так же есть сливки, свежий некислый творог и паровое суфле. Желательно воздержаться и не есть сыр и кисломолочные продукты, такие как сметана, кефир, кислый творог, ряженка, кумыс, йогурт, ацидофилин. 

  • Молоко при гастрите с пониженной кислотностью

Тоже можно! Кефир, молоко, сливки, простокваша, творожные блюда с невысокой кислотностью (вареники с творогом, запеканки, пудинги без пряностей), несолёный сыр без специй. Ограничивайте потребление кисломолочных напитков и сметаны.

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ГАСТРИТ: Что можно, а что нельзя есть

 Можно уменьшить симптомы заболевания, если ввести в питание при гастрите:

  • Пищевые продукты, содержащие флавоноиды, подавляют рост бактерии H.pylori: яблоки, сельдерей, клюква (в том числе клюквенный сок), лук, чеснок, чай, и потому полезны как питание при гастрите.

  • Продукты, богатые антиоксидантами, включая фрукты (например, черника, вишня) и овощи (тыква-сквош,  сладкий перец, помидоры) - весьма полезны в питании при гастрите.

  • Продукты с высоким содержанием витаминов группы В и кальция, такие как миндаль, бобы, цельные зерна (если нет аллергии), листовая зелень, а также морские водоросли должны быть включены в питание при гастрите.

  • Постное мясо, морская рыба, бобы как источник белка в питании при гастрите.

  • Здоровые масла, такие как оливковое, подсолнечное, арахисовое масло обязательный компонент питания при гастрите.

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И, если убрать из ежедневного рациона следующие продукты:

  • Сократите  или исключите из питания при гастрите источники, содержащие транс-жирные кислоты - коммерческие хлебобулочные изделия, такие как печенье, крекеры, торты, картофель фри, пончики, маргарин.

  • Избегайте включения в питание при гастрите напитков, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка или увеличивать производство соляной кислоты, в том числе кофе (с или без кофеина), алкоголь и газированные напитки.

  • В питании  при гастрите избегайте рафинированных продуктов, таких как белый хлеб, макаронные изделия и сахар.

А также соблюдать такие нехитрые правила:

  • Пейте 6 - 8 стаканов фильтрованной воды в день при гастрите.

  • По крайней мере, 30 минут в день, 5 дней в неделю обязательны физические нагрузки.

  • Диагностируйте и вылечите пищевую аллергию при гастрите.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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