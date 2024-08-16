Фруктоза способствует усилению тяги к вредной еде

На первый взгляд безобидная фруктоза содержится не только в продуктах, предназначенных для диабетиков, но и во многих конфетах, фаст-фуде и газированных напитках. И чем чаще мы употребляем такую «вкусную» пищу, тем усиливается тяга нашего организма к ней.

Ученые из университета, расположенного в Южной Каролине провели интересный эксперимент, позволивший выяснить, каким образом различные виды сахара оказывают влияние на чувство голода.

Как на нас влияет фруктоза

Исследование заключалось в следующем:

1. Здоровым волонтерам в количестве 24 человек предложили ежедневно выпивать стакан вишневого напитка, в который изначально добавляли глюкозу, а через несколько дней – фруктозу, содержащуюся в меде и фруктах, а также широко применяемую в качестве подсластителя при приготовлении еды в кафе быстрого питания.

2. После того, как волонтеры употребляли напиток с глюкозой, а затем с фруктозой, они проходили МРТ – процедуру, позволяющую детально рассмотреть все происходящие в головном мозге процессы. В ходе обследования пациентам показывали изображения высококалорийной пищи (к примеру, пиццы, бургеров, печенья и прочего) и фотографии с нейтральными изображениями. Задачей волонтеров было прислушаться к собственным желаниям касательно еды и оценить каждое фото по шкале от одного до десяти баллов.

3. Помимо этого после потребления той или иной жидкости каждый пациент мог съесть что-либо сладкое, но вредное либо отказаться от пищи вовсе и получить денежное вознаграждение.

Эксперимент длился месяц. Специалисты отслеживали в крови каждого пациента уровень веществ, регулирующих чувство насыщения веществ – глюкозы, инсулина, лептина и прочих. Предлагаем ознакомиться с полученными результатами.

Результаты исследования

По завершению эксперимента специалисты выяснили, что напиток с добавлением фруктозы способствовал активации орбифронтальной коры головного мозга. А именно этот участок отвечает на чувство награды, когда проводилась демонстрация изображений фаст-фуда. Также после потребления фруктозной жидкости многие участники исследования отдавали предпочтение сладким продуктам, а не денежному вознаграждению и отмечали огромное желание съесть калорийную пищу.

Невзирая на отсутствие существенной разницы в анализах крови после выпитого стакана глюкозной и фруктозной жидкости, последний напиток способствовал существенному снижению в организме уровня инсулина. А выработка этого гормона происходит при употреблении сахара с целью помочь клеткам преобразовать глюкозу в энергию. Также инсулин «оповещает» мозг о насыщении организма. Фруктовый сахар не активирует выработку инсулина, поэтому организм не может понять, что уже сыт и чувство голода не покидает человека.

Такой вывод вовсе не означает, что необходимо срочно исключить из рациона свежие фрукты и ягоды, в которых содержится фруктоза, поскольку в них присутствуют другие вещества, позволяющие нейтрализовать ее негативное воздействие. На самом деле стоит ограничить потребление фаст-фуда, в состав которого входит огромное количество фруктового сахара, а лучше вовсе отказаться от подобной пищи, чтобы надолго сохранить здоровье. опубликовано econet

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