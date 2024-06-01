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Флавоноиды жизнь спасающие. Где и как получить

Автор: Econet 01 июня 2024 6486
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Вещества флавоноиды необходимы организму. Наиболее полезные из них - кверцетин и катехин. Эти антиоксиданты укрепляют сердечно-сосудистую систему, служат профилактикой рака, снимают воспаление. Какие еще полезные свойства имеют флавоноиды и в каких продуктах они содержатся?

Флавоноиды жизнь спасающие. Где и как получить

Что поможет укрепить общее здоровье и сердечно-сосудистую систему? Вещества под названием флавоноиды. Этот мощные антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. Многие флавоноиды являются пигментами, которые придают яркую окраску овощам и фруктам.  

Чем полезны флавоноиды и в каких продуктах они содержатся

Наиболее полезные для здоровья флавоноиды – кверцетин и катехин

Кверцетин — сильно противовирусное вещество. Его концентрация высока в красном луке, помидорах, спарже, перце, каперсах. 

Катехин присутствует в зелёном чае (максимальное содержание), шоколаде. Высоко его содержание в таких фруктах и ягодах как слива, персик, вишня, абрикос, айва, красный виноград (особенно косточки и кожица), крыжовник, малина, ежевика, брусника, земляника, смородина. 

Овощи, которые содержат катехин: морковь, брокколи, шпинат.

Как обогатить организм кверцетином и катехином.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • красная луковица,
  • 3 ст. ложки тыквенных семечек,
  • зелень по вкусу,
  • сок лимона по вкусу,
  • 2-3 ст. ложки кедровых (грецких) орехов.

Соединяем все ингредиенты, перемешиваем. Салат лучше есть индивидуально, без сочетания с другими блюдами.

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Флавоноиды жизнь спасающие. Где и как получить

Зеленый чай рекомендуется пить за полчаса до употребления салата. В заваренный чай полезно добавлять лимон – в таком случае катехин усваивается в 4 раза эффективнее.

Если 2-3 раза в неделю практиковать сочетание салата и зеленого чая, можно свести к минимуму риск онкологии.

Еще одно его преимущество - укрепление сердца и сосудов. 

Если вам нельзя употреблять лимон, его можно заменить клюквой. 

Состояния, при которых организму необходимы флавоноиды

  • быстрая утомляемость,
  • стресс,
  • травмы, особенно те, которые сопровождаются кровотечениями,
  • повышенная хрупкость капилляров, 
  • проблемы с артериальным давлением, 
  • сбои кровообращения,
  • воспалительные заболевания желудка и кишечника.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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