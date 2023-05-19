Фибромиалгия: когда боль и усталость не проходят

Постоянное ощущение усталости, скованности движений, недомогания после полноценного ночного отдыха могут указывать на развитие фибромиалгии. Заболевание связано с поражением внесуставных мягких тканей, которое сложно определить методами стандартной диагностики. Пациенты жалуются на сильную боль, влияющую на качество жизни, активность и настроение.

Пациенты описывают состояние при фибромиалгии как сильную ломоту в теле и мышцах. Оно сопровождается слабостью, мешает спать и работать, провоцируя постоянную усталость и раздражительность. Внешне человек выглядит абсолютно здоровым, поэтому сталкивается с непониманием окружающих.

Что такое фибромиалгия

По мнению большинства невропатологов, фибромиалгия – это целый комплекс специфических симптомов, возникающих при заболеваниях эндокринной или нервной системы. При воспалении происходит изменение болевого порога, рецепторы и нейромедиаторы становятся более чувствительными к любым раздражителям. Боль чаще носит психоэмоциональный характер, а приступы не снимаются противовоспалительными препаратами.

Разная степень и форма фибромиалгии встречается у 5–6 % людей среднего и старшего возраста. Большинство пациентов с жалобами на боли неясного происхождения – активные женщины, которые занимаются спортом, семьей, стараются строить карьеру. Кроме постоянного ощущения ломоты и слабости, заболевание приносит ряд проблем:

Человек не может полноценно жить, общаться, ограничен в передвижении и возможности заниматься спортом. Простые удовольствия в виде танцев, посиделок с друзьями или посадки цветов на даче становятся недоступны.

Более 50% пациентов отказываются от любимой работы в пользу надомной или более монотонной, которая не предполагает поездки и командировки, ежедневное общение с клиентами.

Работоспособность и скорость выполнения стандартных заданий снижается на 40–50%, что чревато неприятностями на работе, снижением заработка.

Основная проблема пациентов с фибромиалгией – сложность диагностики при поиске причины боли. Во многих регионах и районных центрах врачам просто не хватает квалификации, чтобы распознать патологию и правильно подобрать лечение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Возможные причины фибромиалгии

При заболевании обнаруживается нарушение чувствительности в центральном мозговом центре, отвечающем за восприятие боли. Но врачам до конца не удалось изучить и выявить все причины, провоцирующие обострение. Среди предрасполагающих факторов, увеличивающих риск фибромиалгии:

генетическая предрасположенность и наследственность;

сильные стрессы в детском возрасте (испуг, смерть близких, развод родителей);

хроническая депрессия или неврозы.

Врачи отследили взаимосвязь между перенесенными вирусными заболеваниями и фибромиалгией. Возможно, вирусы нарушают ДНК клеток нервной ткани, провоцируя ее воспаление и периодическое обострение при стрессе, переохлаждении, усталости. Не менее опасно для здоровья постоянное недосыпание, нарушение сна, связанное с графиком работы.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Болезнь чаще возникает у женщин. По наблюдению врачей это связано с уменьшенным количеством серотонина – гормона, отвечающего за подавление болевых рецепторов. От природы женский организм вырабатывает его в ограниченном количестве, поэтому нервные окончания отличаются высокой чувствительностью.

Особенности лечения и профилактики приступов фибромиалгии

Кроме постоянной боли и дискомфорта, пациенты жалуются на нарушение памяти, раздражительность и забывчивость. У них чаще развивается депрессия и синдром хронической усталости, учащается мочеиспускание, возникают проблемы с пищеварением, снижается иммунная защита организма.

При диагностике врачи исключают болезни позвоночника, опухоли мозга, обострение вируса герпеса, волчанку и другие болезни, провоцирующие болезненность в мышцах. При лечении используется сочетание нескольких методов:

прием лекарственных препаратов по назначению врача;

физиотерапевтические процедуры;

иглоукалывание;

лечение пиявками;

массаж.

Зачастую пациентам требуется помощь психолога или психотерапевта для коррекции состояния: у них начинаются расстройства на фоне бессонницы и постоянной боли. Для уменьшения нервозности используются антидепрессанты, расслабляющий массаж, ароматерапия.

Для профилактики обострений и рецидивов фибромиалгии врачи рекомендуют правильно и полноценно питаться, поддерживать иммунитет большим количеством витаминов, микроэлементов. В пищу следует употреблять больше продуктов, обогащенных магнием, селеном, цинком, аскорбиновой кислотой: растительных масел, сыра, творога, фруктов, рыбы, цитрусовых.

Умеренные физические нагрузки поддерживают силу в мышцах, выводят токсины, повышают эластичность связок. При фибромиалгии откажитесь от силовых упражнений в пользу занятий на растяжку, прогулок в быстром темпе, плавания и работы на кардиотренажерах.

Основные рекомендации для уменьшения воспаления:

Следите за уровнем витамина D – он участвует в функционировании мышц и нервов, помогает уменьшить боль и снять воспаление.

Применяйте добавку D-рибоза, если это согласовал лечащий врач. Она придает энергию мышцам и помогает устранять симптомы фибромиалгии.

Употребляйте магний. Его дефицит приводит к нарушению мышечных функций и судорогам, поэтому пациентам с хронической болью в мышцах нужно контролировать его уровень.

Займитесь фасциальной гимнастикой. Хорошо подойдет терапия Боуэна.

Исключите аллергены. Клубника, арахис, молоко и другие аллергены способны усиливать воспаление.

При фибромиалгии пациенты сталкиваются с постоянной болью в мышцах, которая ограничивает их возможности. Лечение стандартными методами дает временное облегчение, но не избавляет от причины болезни. Поэтому старайтесь вести здоровый и активный образ жизни, правильно питайтесь, чтобы снизить риск воспаления и неприятных ощущений.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet