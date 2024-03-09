Эстроген-прогестероновая недостаточность: Симптоматика патологии 

Патология встречается у 3-4% всех пациенток, у которых поставлен диагноз «бесплодие». Однако недостаточность не является приговором. При своевременно начатом лечении ситуацию можно исправить.
Проблема возникновения бесплодия у женщин на сегодняшний день стоит очень остро. Спровоцировать такое патологическое состояние могут разные факторы. Эстроген-прогестероновая недостаточность нередко является причиной такой проблемы, так как указанные гормоны лежат в основе механизма наступления и сохранения беременности.
Деторождение - естественная способность женского организма, для осуществления которой требуется слаженное взаимодействие всех его органов и систем. Основная роль тут принадлежит гормонам. Для возможности забеременеть необходимы гонадотропины, вырабатываемые гипофизом. Именно они влияют на функциональность яичников, которые, в свою очередь, продуцируют эстроген и прогестерон.
Менструация - процесс отторжения эндометриоидного слоя матки. После того как он заканчивается, наступает первая фаза цикла. На этом этапе созревают ооциты. Значение эстрогена в организме женщины на этом этапе очень велико.
В средней части цикла происходит овуляция - выход зрелой яйцеклетки. В этом периоде концентрация гонадотропинов достигает своего пика. Далее начинается вторая фаза: лютеиновая. Пузырь, из которого вышла яйцеклетка, превращается в желтое тело, обеспечивающее развитие беременности на первых порах. Тут основная роль принадлежит прогестерону.
Эстроген и прогестерон обеспечивают не только наступление беременности, но и ее развитие на раннем сроке. Благодаря этим гормонам появляется способность к лактации.
Оба гормона очень важны для женского здоровья.
Эстроген способствует развитию молочных желез у девушек, утончению талии, расширению таза. Вырабатывается он яичниками. 3начение эстрогена в организме женщины огромное. Он отвечает за регулярность менструального цикла, зачатие, развитие эмбриона, процесс рождения малыша. Повышенное его содержание так же опасно, как и недостаток. Нарушение его выработки способствует повышению массы тела, развитию онкологических опухолей. Его продуцирование начинается с момента полового созревания и заканчивается менопаузой.
Гормон прогестерон у женщин, что это такое уже понятно, отвечает за подготовку репродуктивных органов и всего тела к зачатию и вынашиванию беременности. Благодаря ему снижается риск выкидыша. Если же зачатие не произошло, то уровень прогестерона снижается.
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Эстроген-прогестероновая недостаточность - нарушение продуцирования эстрогена в фолликулярной фазе и прогестерона в лютеиновой. Причем больше вреда организму причиняет дефицит именно прогестерона.
Патология встречается у 3-4% всех пациенток, у которых поставлен диагноз «бесплодие».
Однако недостаточность не является приговором. При своевременно начатом лечении ситуацию можно исправить.
Что касается нормального уровня гормонов, то он зависит от возраста пациентки. Стандартное значение прогестерона колеблется в пределах 0,3-30 нг/мл.
Что касается эстрогена, то тут показатели таковы:
Эстроген-прогестероновая недостаточность развивается вследствие воздействия таких факторов, как:
Эстроген-прогестероновая недостаточность - серьезная проблема, с которой самостоятельно справиться не получится. Только тщательное обследование позволит определить уровень гормонов, назначить адекватное лечение.
Нельзя сказать, что самостоятельно определить проблему легко. Нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Симптомы эстроген-прогестероновой недостаточности таковы:
Фактором риска является чрезмерная физическая нагрузка, воспалительный процесс в тканях головного мозга. Спровоцировать проблему также могут частые стрессы, эмоциональные всплески, инфекционные патологии любого генеза.
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Если нарушается норма месячных у взрослых женщин или появились признаки задержки полового созревания у девушек, необходимо срочно обратиться к гинекологу. Дополнительно потребуется консультация эндокринолога и других узких специалистов.
Выявление причин эстроген-прогестероновой недостаточности, а также степени ее сложности – основная задача диагностики. Она предусматривает такие исследования:
1. Анализ на эстроген, прогестерон и другие гормоны. Исследованию поддается кровь пациентки. Анализ на эстроген делается на 3-й день менструального цикла. Чтобы точно определить уровень прогестерона, нужно проводить исследование на 21-22 день, если длительность цикла 28 суток.
2. Измерение базальной температуры. Делать это нужно ежедневно в один и тот же промежуток времени. Проводится процедура в постели. Для получения точных данных градусник ставится в анальное отверстие. Используется всегда один и тот же измерительный прибор.
3. Мазок на предмет наличия инфекций мочеполовой системы.
4. У3И репродуктивных органов. Методика определяет анатомические дефекты развития. Также ультразвуком нужно обследовать щитовидную железу.
5. Гистероскопия.
6. Биопсия эндометрия для исключения онкологического процесса. Дополнительно необходимо исследовать головной мозг.
Лечение эстроген-прогестероновой недостаточности начинается с заместительной терапии. В первой фазе пациентке назначаются лекарства, содержащие эстроген: «Утрожестан», «Дюфастон», «Овепол», «Овестин», «Оведон».
Восстановить норму месячных можно с применением дополнительных способов лечения:
1. Акупунктура. Благодаря иглоукалыванию можно активизировать рецепторы, которые находятся в репродуктивных органах. Также стимулируется антиоксидантная защита тканей.
2. Физиотерапевтические процедуры. Тут полезен электрофорез с медью, магнитотерапия, фонофорез с применением витамина Е.
3. Снижение физической нагрузки. На время лечения женщине надо соблюдать покой. Запрещены интенсивные спортивные тренировки.
4. Хорионический гонадотропин. Приобрести его можно по рецепту в виде порошка для инъекций. Длительность терапии, а также дозировку препарата определяет врач. Самостоятельно менять норму лекарства или прекращать его прием нельзя – это еще больше разбалансирует гормональную систему.
Недостаток прогестерона у женщин поможет устранить санаторно-курортное лечение. Особенно полезным оно является для пациенток с воспалением мочеполовой системы.
Лечение эстроген-прогестероновой недостаточности народными средствами эффективно, если соблюдаются условия и их применения. Для повышения уровня эстрогена используются такие средства:
Прогестерон можно повысить при помощи таких средств:
Также для нормализации общего гормонального фона можно использовать такие средства:
Начинать лечение народными средствами нужно в том случае, если у пациентки нет никаких противопоказаний. Не стоит использовать лекарства на основе трав, если у человека:
Нельзя употреблять травы, если у женщины диагностирована гормонозависимая опухоль или нестабильное артериальное давление.
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Чтобы нормализовать уровень гормонов и предотвратить сбой в работе организма, нужно правильно питаться. Если ежедневно употреблять бобовые, то можно повысить уровень женских гормонов.
Естественным источником эстрогена являются фрукты и овощи. Лучше включить в меню те продукты, которые содержат витамины Е и С. В рацион включаются томаты, тыква. Фитоэстрогены присутствуют в шпинате, клубнике. Положительно на гормональную систему влияет виноград.
Улучшить состояние организма женщины помогут молочные продукты, независимо от их типа. В пищу следует принимать льняное масло. Оно содержит фитоэстрогены.
Хороший эффект дают натуральные соевые продукты. Они активизируют работу яичников, снижают уровень холестерина в крови. Но на рынке сейчас трудно найти не генномодифицированные продукты.
Для повышения уровня эстрогенов можно использовать такие продукты:
Правильное питание - один из компонентов терапии патологии.
Для того чтобы предупредить снижение уровня гормонов, нужно соблюдать такие профилактические меры:
Чтобы организм меньше поддавался стрессовым ситуациям, необходимо достаточное количество времени тратить на отдых. Ложиться спать нужно между 21 и 22 часами.
Недостаточность прогестерона и эстрогена в организме приводит к серьезным нарушениям его функциональности. Перед началом терапии нужно проконсультироваться с врачом. Самолечение приведет к еще большему нарушению и так хрупкой гормональной системы.опубликовано econet
Автор Светлана Подейко
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Источник: https://econet.kz/
"Дополнительно необходимо исследовать головной мозг...." ТОЖЕ БИОПСИЕЙ??? :(( ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ..... потому что одна, но такая бредовая ощибка, перечеркивает всЁ, даже если остальное и правда:(( лучше найти образованного гинеколога-эндокринолога!!!Ответить
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