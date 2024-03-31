Естественное омоложение костного мозга

Костный мозг одновременно является ключевым органом кроветворения и элементом иммунной системы. Поэтому он "спрятан" в отлично защищенных от внешних воздействий местах – в костях. Как стимулировать костномозговые полости с пользой для здоровья? Поможет вибрационное воздействие.

К нашему великому огорчению кожа с возрастом упрямо стареет и обвисает. Виной тому вовсе не сила притяжения Земли, а от естественного внутреннего дряхления. И тут в ход идут все доступные и современные средства борьбы за уходящую молодость: детокс, пластика, инъекции стволовых клеток. А ведь не многие знают, что существуют полезные и не настолько дорогие стратегии.

Вибрация омолаживает организм

Как почистить себя изнутри и оптимизировать функции персональной "фабрики" по производству омолаживающих клеток? Мы расскажем про скрытый потенциал стволовых клеток костного мозга.

Роль костного мозга в организме

В костной ткани локализуются такие стволовые клетки:

гематопоэтические, формирующие клетки крови,

мезенхимальные, регенерирующие органы и ткани.

Костный мозг играет в организме важнейшую роль. Он выступает в одно и тоже время органом кроветворения и ключевым органом иммунной системы. По этой причине он локализован в отлично защищенных от внешних влияний местах – в костях. Как можно воздействовать на костномозговые полости? Оптимальным вариантом стимуляции оказывается вибрационное воздействие.

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Трясти надо!

NASA занимался специальной программой, согласно которой медики исследовали нетрадиционный метод лечения. Суть его заключается в том, чтобы постараться предотвратить потерю костной массы, от чего страдают люди преклонного возраста на Земле и астронавты в космическом пространстве. Наш организм подчиняется закономерности "всё, что долго не работает, - атрофируется" – в полете у астронавтов кости и мускулатура, свободные от гравитационных нагрузок, стремительно атрофируются.

Утрачивается масса костей, усиливается их ломкость. Специалисты советуют астронавтам в целях укрепления скелета 10-20 мин. прижиматься к специальной вибрирующей пластине. Её колебания слабо различимы, но они явно снижали костные потери у лабораторных крыс. Последних надолго подвешивали за хвосты, создавая таким образом имитацию состояния невесомости в ногах. От этого у животных в не испытывающих тяжесть конечностях значительно истончались кости. Если же их ноги в течение нескольких минут в день подвергали вибрации – негативных последствий "невесомости" не отмечалось.

Специалисты предполагают, что данный терапевтический метод возможно применять на Земле для помощи людям, страдающим остеопорозом. На данный момент для науки суть действия вибротерапии пока не совсем ясна. Но, главное, что способ демонстрирует положительный результат.

Гнать недуги веником

Вибрационное воздействие – не новый прием в лечении. Он издавна используется в народной медицине и в техниках массажа. Когда вибромассажёров еще не было и в помине, в древнем Китае исцеляли различные органы и костный мозг, воздействуя на тело слабыми ударами связкой прутьев. Есть мнение, что такая вибрация проникает внутрь органов и как бы "вытряхивает" из них вредные соединения, снимает мышечное напряжение и укрепляет костную ткань.

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Этот процесс вполне возможно повторить и дома. Достаточно изготовить связку проволочных прутьев, нечто вроде "веника", с одного конца замотанного тесьмой. «Распушенная» проволока создаст нужную вибрацию при лёгких постукиваниях по телу.

Из чего можно изготовить такую связку прутьев? Из пружинящих материалов – дерева, стали, пластмассы. Их можно приобрести в специализированных точках продажи (применяются в боевых единоборствах и восточных разновидностях массажа). "Вениками" из проволоки, как правило постукивают по специальным акупунктурным меридианам. Пользу принесут систематические (1 раз в сутки) постукивания по 10-30 мин. по телу (не простукивать области лимфоузлов).

Помимо упрочнения костной структуры, вибротерапия позитивно влияет на кроветворение, укрепляет иммунную защиту и оздоравливает организм.

Кстати, замечательный способ получить полезную вибрацию – мурлыканье вашей любимой кошки.

Предлагаем напоследок простое упражнение «Вибрация»

Исходная позиция: лечь на спину на твердую поверхность, под шею положить твердую подушку/валик. Поднять вверх обе руки и ноги так, чтоб ступни ног оказались параллельны полу.

Непосредственно упражнение: в описанном положении начать трясти руками и ногами на протяжении 1-3 мин. Если в процессе ноги слегка сгибаются в коленях - не беспокойтесь: это принципиального значения не имеет.

Вытянуть руки вперед и подержать в таком положении. Вы обратите внимание, что кончики пальцев слегка дрожат. Возможно, такие микродвижения необходимы организму?

Микровибрация задействована в процессах фильтрации в тканях, она «работает» при теплообмене, активирует кровообращение действующих органов.опубликовано econet

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