Если голова болит от погоды: Что делать

В этой статье вы узнаете 7 простых советов, как справиться с головной болью при смене погоды. Будьте здоровы!

Бороться с причинами, по которым у вас болит голова осенью, нет смысла — организм так реагирует на магнитные бури и перепады давления в атмосфере. Но всегда можно найти способы, как помочь себе, если вам нехорошо. В этой статье вы узнаете несколько способов, которые помогут избавиться от головной боли.

Как справиться с головной болью, если меняется погода

Массаж

Растяжка

Теплое - холодное

Контролируйте употребление продуктов с кофеином

Не ешьте всухомятку

Внимание - на орехи, бобы и имбирь

Создавайте микроклимат

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1. Массаж

Научно доказано, что если человек часто страдает от головных болей и при этом хотя бы 2-3 раза в неделю выделяет немного своего времени для массажа, то приступы у него будут как минимум в два раза реже и гораздо слабее.

Массаж восстанавливает кровоснабжение и позволяет организму расслабиться – а это снимает спазмы - главную причину боли. К тому же массаж головы - это очень приятно. Делайте его плавными круговыми движениями - продвигаясь от затылка ко лбу. А био-точка, отвечающая за нормализацию давления, находится под затылочным бугром.

2. Растяжка

Боли напряжения возникают из-за застоя крови в области воротниковой зоны и потому что мышцы затекают и «каменеют». Все просто! Разминаем шею, поднимая голову вверх, затем опуская вниз, затем вправо-влево и напоследок делаем головой круговые движения. Причем в конечной точке каждого движения делаем шеей потягивающее движение и фиксируем шею и голову в таком положении секунд на 10. Потом пять секунд отдыха и приступаем к следующему движению.

3. Теплое - холодное

Если боль пульсирующая, то можно приложить лед или мокрое полотенце к вискам – здесь проходят важные артерии, которые снабжает кровью кору головного мозга. Небольшое снижение температуры позволяет быстро заглушить головную боль.

Напротив, если боль является давящей – то следует положить что-то теплое на заднюю поверхность шеи – это создаст отток крови и понизит давление.

4. Контролируйте употребление продуктов с кофеином

Кофеин может сужать кровяные сосуды вокруг мозга, что вызывает мигрень. Более, чем 3 чашки молотого или 5 растворимого повлекут за собой проблемы. Попробуйте уменьшить количество, или перейти на напитки без кофеина.

Помните, что горький шоколад, конечно, полезен для сердца, но также содержит в себе кофеин и является одним из продуктов - провокаторов головной боли.

5. Не ешьте всухомятку

Ткани, окружающие мозг, состоят на 90% из воды, поэтому их обезвоживание приводит к раздражению нервов и боли. При нехватке жидкости в организме сгущается кровь, что еще больше усугубляет реакцию на погоду. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно. Если перекусываете на ходу, твердую пищу обязательно запивайте водой.

6. Внимание - на орехи, бобы и имбирь

Микроэлемент магний регулирует приток крови к мозгу и уровень сахара в крови. Он содержится в свежих зеленых овощах, помидорах, орехах, бобах, овсянке. Вместе с витамином В6 приводит в порядок вегетативную нервную систему и снижает метеочувствительность (можно купить витаминный комплекс с этими веществами).

Также тем, кого частенько мучают головные боли, хорошо почаще есть имбирь. Его активное вещество - капсаицин блокирует эффект некоторых веществ, вызывающих воспаление кровеносных сосудов и мигрень. Также капсиацин содержится в зернах горчицы и перце чили.

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7. Создавайте микроклимат

Совладать с тем, что за окном, мы не можем. Но создать дома полезный для вашей головушки микроклимат под силу каждому. Очень часто мы не можем совладать с головной болью без лекарств просто потому, что не умеем расслабляться. Отсюда и постоянное перенапряжение.

Выделите «разгрузочные» минуты - хотя бы 20 минут после рабочего дня слушайте приятную фоновую музыку (лучше без слов, чтобы не концентрироваться на смысле песни и не начинать напевать), учитесь контролировать дыхание (дышать животом, «сбивать» ритм дыхания - это помогает снять стресс). И самое главное - надо приучить себя на короткое время очищать голову от всех посторонних мыслей! По мнению ученых, за день мы усваиваем всего 5-7% нужной информации, все остальные мысли - пустые хлопоты.опубликовано econet

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