Энергетика пищи: Как то, что мы едим влияет на здоровье и благополучие

В средствах массовой информации говорится о пользе структурированной воды, которая запоминает и передает информацию в организм. Но, в состав нашей пищи также входит жидкость, а значит, она также оказывается влияние на человека, на физическом и энергетическом уровне. По данным многих научных исследований, любая еда, кроме химического состава, несет в себе информацию, которая зафиксирована на клеточном уровне продукта.

Что влияет на энергетику продуктов

место происхождения или произрастания – энергия государства или конкретного города;

почвы или воды;

информация взаимодействия продукта и человека, его растившего или собиравшего;

энергия места хранения;

эмоции во время приготовления пищи и ее употребления;

способы приготовления – электрические плиты не очищают от информации, микроволновая печь разрушает структуру пищи;

дополнительная информация во время употребления продуктов – просмотр фильмов, чтение, негативные разговоры).

Клетки всех живых организмов основаны на волновой структуре. Вместе с продуктами питания человек получает записанную в них информацию, и его клетки приобретают частотные характеристики полученной пищи. «Ты то, что ты ешь». Если частоты продуктов носили разрушительный, низко вибрационный характер, то они оказывают негативное воздействие на органы и системы. А кроме этого, организм будет сам пытаться от них побыстрее избавиться, поэтому станет плохо усваивать подобную пищу.

Из этого следует, что любые продукты, животные или растительные, которые имели происхождение из геопатегонной зоны, во время сбора, переработки и приготовления, неоднократно «облучались» негативными мыслями и чувствами людей – не принесут употреблявшему их человеку, положенной им пользы.

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Способы избавить продукты от негативной информации

Готовьте на открытом огне, он очищает информационное поле.

Предварительное вымачивайте продукты в структурированной воде. Структурированная вода должна быть свежей, чистой, желательно из родника, в крайнем случае можно использовать фильтрованную или размороженную. Чтобы структурировать воду, можно читать над ней молитвы или произносить слова любви и благодарности.

Используйте минеральное очищение с помощью шунгита — для этого просто достаточно положить камень в воду.

Чтение молитвы перед едой также способно очистить пищу от отрицательной энергетики. Недаром во многих религиях и культурах это важная часть ритуала приема пищи.

Все эти способы вычищают отрицательную информацию на уровне клеток. Но, кроме этого, нужно принимать во внимание пользу самого блюда – вредные продукты, даже полностью очищенные от негативной информации, сами по себе способны нанести удар по органам пищеварения, особенно при наличии хронических заболеваний.

Какие еще факторы разрушают наше здоровье

Природный иммунитет человека постепенно ослабевает под воздействием погрешностей питания, неправильного образа жизни, разрушительных мыслей и поступков, негативных излучений и программ. Следствием становится поражение целостности энергетического поля и образование энергетических «дыр» какого-либо органа или целой системы. И тогда создается благоприятная среда для легкого проникновения в него патогенных микроорганизмов, бактерий, вирусов и паразитов.

Например, если у человека, имеется энергетический пробой в области желудка, то рано или поздно, проблемы начнутся и на физическом плане, то есть возникнут острые или хронические поражения этих органов. Официальная медицина не принимает во внимание подобные факторы и начинает лечить органы только на физическом плане, то есть, устраняя следствие, а не причину.

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Восточные практики

На востоке принято считать, что здоровье человека складывается из баланса противоположных энергий, которые несут в себе женское и мужское начало, дополняют друг друга и воплощают все жизненные аспекты.

На баланс между Инь – женской и Ян – мужской влияют и продукты питания, поэтому при составлении рациона, следует учесть еще и этот фактор. Все продукты растительного происхождения, имеют больше энергии Инь, а мясные и молочные – Ян. Кроме этого, значение имеет и способ приготовления пищи. Самый лучший рацион должен учитывать индивидуальную потребность, сформированные привычки питания, годовые сезоны, здоровье человека – душевное и телесное.

Специалисты по восточным практикам считают, что самыми лучшими продуктами для человека является те, чье происхождение совпадает с местом его проживания, либо находится в местах с похожим климатом. До последнего времени в рацион большинства людей входили блюда в основном растительного происхождения из нерафинированных злаков, сезонных овощей и фруктов и некоторого количества животной пищи. При постоянном употреблении импортированных продуктов из других климатических поясов, происходит нарушение адаптации к собственной окружающей среде.

На дисбаланс в организме особенно влияют фрукты из тропиков или полутропического климата, употребляемых людьми холодных широт. Кроме этого, тяжелые животные продукты, которые употребляют жители с холодным климатом, могут вызывать нарушения в организме у людей, проживающих в жарком климате. Согласно азиатской философии, повседневный рацион должен состоять из легкодоступных продуктов, которые имеют происхождение в регионе рождения и проживания человека.

Сезонное питание

В жаркое время года, следует употреблять продукты, с минимальной термической обработкой, и использовать как можно меньше соли. Это будет способствовать активизации энергии Инь. А в холодные сезоны, пищу следует готовить дольше, и солить по норме, чтобы усилить Ян. Блюда, способствующие разогреванию организма – это запекание, обжаривание и приготовление во фритюре, а варка и паровые продукты – помогают телу охладиться. Для хорошего пищеварения пищу следует подавать теплой.опубликовано econet

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