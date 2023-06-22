Экзема, депрессия, анемия и другие проблемы со здоровьем. Какие анализы сдавать?

Квалифицированный врач по жалобам пациента может предположить наличие той или иной проблемы. Для постановки точного диагноза сдаются анализы. Почему кал мажет унитаз? Почему не помогает лечение у дерматолога? Депрессия и панические атаки: как обойтись без антидепрессантов? Почему дергается глаз? На эти и другие вопросы отвечает специалист.

Чтобы диагностировать проблему у пациента, врач назначает конкретные анализы. От них во многом зависит успешность последующего лечения. Вот о каких проблемах люди часто спрашивают доктора.

Болезни и анализы

Почему кал мажет унитаз?

Этот факт говорит о проблемах с усвоением жиров. Необходимо обратить внимание на отделение желчи и ферменты.

Из диагностики: копрограмма и УЗИ органов брюшной полости.

Почему не помогает лечение у дерматолога?

Терапия экземы начинается с восстановления функции кишечника.

Из диагностики: копрограмма, кальпротектин (кальций- и цинк-связывающий белок), альфа-1-антитрипсин (белок, который синтезируется печенью и высвобождается в кровоток).

Также рекомендуется УЗИ органов брюшной полости: акцент на желчный пузырь.

Доктор, скорее всего, пропишет желчегонные препараты. Понадобятся ферменты (бетаин).

Параллельно: Ацетилцистеин (муколитическое, отхаркивающее, и антиоксидантное средство) или глутатион, витамин С, молибден, селен, жирорастворимые витамины (А, Е, Д, К) и омега-3.

Если повышен С-реактивный белок, используем куркумин, кверцетин. Дозировки подбирает ваш лечащий врач.

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Что делать, если у пожилого человека депрессия и панические атаки? Можно ли обойтись без антидепрессантов?

Важно восстановить дефициты витаминов комплекса В, железа, лития, магния, убрать кишечное воспаление.

В этом случае рекомендуется:

Магний 600-1200 мг/сутки.

Мильгамма+рибофлавин через день (внутримышечно).

Уточнить уровень сывороточного железа и ферритина (прогнозируемы низкие значения).

Анализ кала на кальпротектин и альфа-1-антитрипсин.

Нормотим по 2 таблетки 2 раза в день (рассасывать).

Почему дергается глаз?

Причиной может быть недостаток магния и кальция в тканях, мышцах, костной ткани. Плюс возможен низкий рН мочи. Если рН меньше, чем 6,5, прописывают блемарен, кальций (цитрат) и магний (цитрат). Но главная проблема заключается в питании и стрессе.

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Какие анализы рекомендуется сдать при планировании беременности, если в прошлую была анемия?

Обращаем внимание на витамины В12, В9, железо, ферритин, трансферрин, общий белок.

Из диагностики: анализы кала на кальпротектин и альфа-1-антитрипсин, копрограмма. Важно убедиться, что в кишечнике не развивается воспаление, что пища усваивается (особенно белки).

Почему у 5-месячного ребенка сильно потеют ноги?

Важно исключить заражение вирусами, нехватку витамина Д3 (для этого нужно сдать анализ крови, на вирусы – анализ слюны). Можно проверить содержание органических кислот и аминокислот в моче.

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