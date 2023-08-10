Экстракт расторопши: защита и очищение печени

Печень выполняет в организме важные функции. Она обезвреживает токсины, регулирует поступление в организм необходимых для жизнедеятельности веществ, участвует в выработке желчи. Экстракт расторопши способствует улучшению свойства печени нейтрализовать токсичные соединения.

Экстракт расторопши оказывает яркий эффект при защите печени, активизирует механизмы детоксикации. Он оберегает печень от различных повреждений, регенерируя ее на клеточном уровне.

Экстракт расторопши – средство детокса

Нейтрализация пагубных для организма химических агентов или детоксикация – непрерывный биохимический процесс, протекающий в теле человека. Всевозможные токсины, попадая из внешней среды в организм, сильно вредят здоровью. Экстракт растения расторопша улучшает свойство печени нейтрализовать вредоносные соединения.

Действие экстракта расторопши (ЭР)

Есть большой список растительных препаратов, позитивно влияющих на работу печени. Но наиболее популярен в этом вопросе ЭР. Из его концентрата вырабатывается силимарин. Это вещество - флавоноид, имеющее свойство защищать печень от повреждений и стимулирует детоксикацию. ЭР также регенерирует печень, позитивно влияя на формирование здоровых клеток этого органа.

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ЭР работает для детоксикации

Ключевой путь, которым ЭР выполняет детоксикацию, - предотвращение дефицита глутатиона. Содержание этого вещества в печени напрямую связывают с возможностями печени к детоксикации. Более высокая концентрация глутатиона способствует тому, что печень эффективнее нейтрализует пагубные химические агенты, проникшие в организм. ЭР предотвращает возникновение дефицита глутатиона под влиянием спиртного и прочих токсичных соединений, но и повышает его содержание в печени примерно до 35%.

Эффективность экстракта расторопши

Для создания эффективной формы расторопши применяют технологию при которой связывается вещество силибин (главная составляющая силимарина) с фосфатидилхолином. Данное соединение производится из подсолнечного масла, оно выступает решающим компонентом мембран клеток в организме человека. Фосфатидилхолин - это переносчик силибина, он благоприятствует нормальному состоянию печени, восстанавливая мембраны клеток.

Силибин, кроме того, активирует растворимость желчи. При применении силибина, который связан с фосфатидилхолином, в печень и желчный пузырь попадает больший объем силибина. И данная форма лучше всего подходит для обеспечения функций печени у пациентов со слабой растворимостью желчи (это может наблюдаться желчнокаменной болезни и жировой инфильтрации печени). Ведь для указанных болезней характерна слабая растворимость желчи.опубликовано econet

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