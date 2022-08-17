Экспресс-подтяжка лица, которую вы можете сделать самостоятельно

Уделите себе немного времени и приготовьте эту чудодейственную маску для лица с лифтинг-эффектом. Секрет маски заключается в том, что в ее состав входит семя льна - уникальный природный продукт, полезный для здоровья и красоты.

Чтобы качественно ухаживать за кожей лица и давать ей необходимые вещества, не обязательно покупать крема по космическим ценам или прописаться на постоянное место жительства в салонах красоты. Лифтинг – эффект на кожу лица и шеи вполне могут оказывать и природные, естественные продукты. Речь пойдет о льняных семенах. Они есть в доступе во многих точках продажи.

Лифтинг для лица: Омолаживающая маска из льняных семян

Из льняных семян очень хорошо делать маски. Они, кстати, подойдут для каждого типа кожи.

В семенах льна содержится большой перечень биологически активных компонентов, поэтому их считают превосходным средством для ухода за кожей.

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Посредством масок из семян льна можно:

результативно очистить кожу,

сузить расширенные поры;

отшелушить и убрать ороговевший эпителий;

убрать акне;

уменьшить секрецию кожного сала, а, значит, убрать жирный кожный блеск;

разгладить мелкие морщины и уменьшить глубину возрастных;

придать коже гладкость и эластичность;

убрать пигментацию вернув коже привлекательный оттенок; убрать гиперемию, сухость и чувство стянутости в кожных покровах.

После маски ваша кожа будет мягкой, гладкой, бархатистой и нежной.

Даже контур лица и шеи подтянется. Лифтинг-эффект довольно продолжителен. ⠀⠀

Если вы будете систематически накладывать данную маску, кожа явно молодеет. И еще: маска работает с накопительным эффектом.

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Рецепт приготовления маски из семян льна

Если на лице присутствуют воспаления, можно ввести в состав глину или сок алоэ.

Маску следует готовить с утра, а накладывать вечером.

Необходимые ингредиенты:

1 ч.ложка семян льна

1/4 стакана кипятка

Перемешиваем несколько минут, накрываем и оставляем до самого вечера.

Вечером процедить и наносить на очищенную кожу лица и шеи.

Внимание! Целесообразно наносить до 5-6 слоёв, при их подсыхании.

Рекомендуемый курс – по меньшей мере 15 масок, наносить ежедневно.

Безусловно, приготовление и использование домашних масок требует терпения и времени. Но результат превысит все ваши ожидания.*опубликовано econet.ru.

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