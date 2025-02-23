Эфирные масла, которые лучше всего помогают при беспокойстве

Многие природные эфирные масла, включая сладкий апельсин, бергамот и лаванду, оказывают ингибирующее действие на тревожность. Эфирные масла можно вдыхать, используя комнатный диффузор, втирать в кожу (разбавляя их в масле-носителе) или вдыхать напрямую, используя индивидуальный ингалятор. Ароматерапия также перспективна в облегчении боли, тошноты, рвоты, мигрени и укреплении памяти.

Ароматерапия — это использование эфирных масел для поддержания физического здоровья и благополучия. Эфирные масла содержат биологически активные летучие соединения цветов и растений в высококонцентрированной форме. Они во многом являются эссенцией растения и могут обеспечить терапевтическую пользу в очень небольших количествах.

Джезеф Меркола: Ароматерпария и эфирные масла

Частицы эфирных масел, которые получают из цветов, веток, листьев или коры, могут вдыхаться, вызывая различные полезные эффекты. Как отмечает Национальная ассоциация комплексной ароматерапии (NAHA):

«Она [ароматерапия] стремится объединить физиологические, психологические и духовные процессы, чтобы усилить врожденный процесс исцеления человека».

Существует примерно столько же применений для ароматерапии, сколько есть эфирных масел, но одна из самых захватывающих областей для изучения — это тревожность, поскольку исследования показывают, что эфирные масла могут облегчить симптомы без побочных эффектов лекарств.

Ароматерапия может уменьшить беспокойство естественным способом

Примерно 40 миллионов взрослых американцев испытывают чувство тревоги, даже когда реальной угрозы нет, что вызывает ненужный стресс и эмоциональные страдания.

К сожалению, большинство людей, которые страдают от беспокойства, либо ничего не делают, либо прибегают к помощи лекарств, многие из которых неэффективны и способны в дальнейшем разрушить ваше физическое и психическое здоровье. Обычно назначаемые лекарства включают бензодиазепиновые препараты, такие как Ативан, Ксанакс и Валиум.

Многие из этих противотревожных препаратов оказывают успокаивающий эффект, усиливая действие нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) так же, как опиоиды (героин) и каннабиноиды (каннабис).

Это, в свою очередь, активирует гормон удовлетворения, дофамин, в вашем мозгу. Так как оба типа сильнодействующих препаратов используют одинаковые «пути вознаграждения» мозга, они могут вызывать аналогичную зависимость, а также побочные эффекты, такие как потеря памяти, переломы бедра, нарушение мышления и головокружение.

По иронии судьбы, симптомы отмены многих из этих лекарств включают экстремальное состояние тревоги, которое гораздо хуже, чем первоначальные симптомы, которые должны были вылечить препараты. Очевидно, что необходима безопасная естественная альтернатива для лечения тревоги, и ароматерапия может быть одним из таких вариантов. Исследования показывают:

Систематический обзор 16 рандомизированных контролируемых исследований, посвященных изучению анксиолитических (подавляющих тревогу) эффектов ароматерапии среди людей с симптомами тревоги, показал, что в большей их части отмечалось положительное влияние на тревогу (и о побочных эффектах не сообщалось).

У людей, попробовавших ароматерапию эфирным маслом бергамота до операции, наблюдалось большее снижение тревожности, чем в контрольных группах.

Было обнаружено, что масло сладкого апельсина оказывает на людей подавляющее тревогу действие, что подтверждает его обычное использование ароматерапевтами в качестве транквилизатора.

Запахи апельсина и лаванды в окружающей среде снижали тревогу и улучшали настроение у пациентов, ожидающих лечения зубов.

По сравнению с контрольной группой, женщины, которые подвергались воздействию запаха апельсина в стоматологическом кабинете, имели более низкий уровень тревоги, более позитивное настроение и более высокий уровень спокойствия. Исследователи пришли к выводу, что «воздействие запаха апельсина в воздухе оказывает расслабляющее действие».

Какие эфирные масла лучше всего помогают при беспокойстве? (И как их использовать)

Если вы заинтересованы в этой естественной форме снятия тревоги, любое из следующих эфирных масел будет хорошей отправной точкой. Вот популярные масла для подавления тревожности:

Лаванда (Lavandula angustifolia)

Роза (Rosa damascena)

Апельсин (Citrus sinensis)

Бергамот (Citrus aurantium)

Лимон (Citrus limon)

Сандал (Santalum album)

Шалфей (Salvia sclarea)

Римская ромашка (Anthemis nobilis)

Герань розовая (Pelargonium spp.)

Существует несколько способов применения ароматерапии. Если у вас серьезное заболевание, вы можете обратиться к опытному специалисту, который поможет вам. Некоторые эфирные масла могут вызвать фотосенсибилизацию (сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу) или аллергическую реакцию, а другие нельзя использовать беременным женщинам, поэтому важно больше узнать о масле перед его применением. Тем не менее, вы можете попробовать использовать эфирные масла в домашних условиях с помощью следующих методов:

Непрямое вдыхание эфирных масел с помощью комнатного диффузора или капель

Прямое вдыхание эфирных масел с использованием индивидуального ингалятора с каплями, плавающими на поверхности горячей воды (это популярно для лечения синусовых головных болей)

Ароматерапевтический массаж, в котором эфирные масла растворяются в масле-носителе и втираются в кожу

Нанесение эфирных масел на кожу путем сочетания их с лосьоном, солью для ванн или заправками

Беспокойство, конечно, является лишь одним из областей применений ароматерапии. Другие варианты включают:

Запах зеленого яблока при мигрени — Одно исследование показало, что этот аромат значительно облегчает боль при мигрени. Это может также работать с другими ароматами, которые вам нравятся, поэтому консультация с ароматерапевтом может быть полезна.

Одно исследование показало, что этот аромат значительно облегчает боль при мигрени. Это может также работать с другими ароматами, которые вам нравятся, поэтому консультация с ароматерапевтом может быть полезна. Мята перечная для памяти — Аромат мяты, как было показано, улучшает память и повышает бдительность.

Аромат мяты, как было показано, улучшает память и повышает бдительность. Тошнота и рвота — смесь масла перечной и сладкой мяты, имбиря и лаванды...

смесь масла перечной и сладкой мяты, имбиря и лаванды... Лаванда для облегчения боли — Ароматерапия с лавандой уменьшает боль после введения иглы.

Другие натуральные средства от беспокойства

Методы энергетической психологии, такие как Техники Эмоциональной Свободы (ТЭС), могут быть очень эффективны, помогая вам фактически перепрограммировать реакции вашего тела на неизбежные стрессоры повседневной жизни. Это включает действительные и воображаемые стрессоры, которые могут быть значительными источниками беспокойства.

ТЭС сродни акупунктуре, которая основана на концепции, что жизненная энергия течет через ваше тело по невидимым путям, известным как меридианы. ТЭС стимулирует различные точки энергетических меридианов в вашем теле, когда вы постукиваете по ним кончиками пальцев, одновременно используя индивидуально составленные устные утверждения. Хотя это и не обязательно, вы можете даже использовать ТЭС в сочетании с ароматерапией.

Это можно сделать самостоятельно или под наблюдением квалифицированного терапевта, лично или через онлайн видео-сервисы, такие как Skype, FaceTime или Google Hangouts. В следующем видео ТЭС-терапевт Джули Шиффман обсуждает использование ТЭС для снятия стресса и тревоги. Пожалуйста, имейте в виду, что, хотя каждый может научиться выполнять ТЭС дома, самостоятельное лечение серьезных проблем, таких как постоянное беспокойство, опасно и НЕ рекомендуется.

Это опасно, потому что вы ошибочно придете к выводу, что ТЭС не работает, а это неправда. В случае серьезных или сложных проблем вам нужен помощник, который поможет пройти через этот процесс, так как обычно требуется много лет обучения, чтобы развить навык, позволяющий решать глубоко засевшие значительные проблемы.

Ваш рацион

Если вы страдаете от беспокойства, было бы разумно начать подпитывать кишечную флору, и лучший способ сделать это - регулярно потреблять традиционно ферментированные продукты, которые естественно богаты полезными бактериями. Пастеризованные разновидности НЕ будут иметь тех же преимуществ, поскольку процесс пастеризации уничтожает многие, если не все, пробиотики природного происхождения.

Таким образом, вам нужно искать традиционно ферментированные, непастеризованные продукты или готовить их самостоятельно. Кроме того, ваша диета должна включать высококачественный источник животных жиров омега-3, такой как масло криля. Жиры омега-3 ЭПК и ДГК играют важную роль в вашем эмоциональном самочувствии, и исследования показали резкое снижение уровня тревоги на 20% среди студентов-медиков, принимающих омега-3.

Упражнения

В дополнение к созданию новых нейронов, в том числе тех, которые высвобождают успокаивающий нейротрансмиттер ГАМК, упражнения повышают уровни мощных химических веществ мозга, таких как серотонин, дофамин и норэпинефрин, которые могут помочь смягчить некоторые последствия стресса.

Многие заядлые спортсмены также испытывают чувство «эйфории бегуна» после тренировки. В хорошем смысле это может вызвать привыкание, если вы почувствуете, насколько приятно ощущать учащенное сердцебиение и движение тела.

Если вы боретесь с тревогой, вы не ошибетесь, выбрав комплексную программу упражнений.

Практически любая физическая активность может иметь положительный эффект, особенно если она бросает вызов вашему телу. Тем не менее, исследователи из Университета Дьюка недавно опубликовали обзор более 100 исследований, в которых йога оказалась особенно полезной для психического здоровья, хотя я также рекомендую высокоинтенсивные интервальные тренировки, такие как Пиковый Фитнес и тренировку с отягощениями, в дополнение к упражнениям на гибкость и кор, таким как йога и Тренировка основы.опубликовано econet

Автор автор Джозеф Меркола

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