ЭФИРНАЯ гимнастика МОЛОДОСТИ

Гимнастика, о которой вы узнаете из статьи, станет хорошим помощником в омоложении организма. В комплекс входят простые упражнения, доступные для каждого века независимо от его возраста.
Наибольшая ценность данной методики заключается в том, что в результате ее практики улучшается циркуляция крови, уходят застои, приходит в норму нервная система, повышается тонус и общая работоспособность, излечиваются бессонница, неврозы, наступает выздоровление после множества болезней. Замедляется процесс старения, и организм омолаживается в прямом смысле слова.
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Выполнять эфирную гимнастику желательно каждое утро и вечер, также можно и в полдень. Эти упражнения не имеют противопоказаний и пригодны для любого возраста. Упражнения выполняйте в медленном темпе, без остановки, не доводя себя до усталости.
Легкими движениями по направлению снизу вверх разотрите ладонями лицо, глаза, уши и шею до ощущения приятного тепла.
Разверните левую руку ладонью наружу и разотрите ее внутреннюю часть от плеча до ладони снизу вверх.
Повторите эту же процедуру с правой рукой.
После чего разотрите уже наружную часть каждой из рук.
Следующее упражнение, это тоже серия растираний, только уже груди и живота.
Исходное положение — правая ладонь на груди (область сердца), левая на животе.
Плавно передвигайте ладони круговыми движениями.
При этом правая рука на сердце будет двигаться по часовой стрелке, а на животе — против.
Сядьте на стул (край кровати) и обхватите ладонями бедро. Выполните серию растираний, плавно передвигая ладони от бедра до ступни.
Повторите то же самое, используя другую ногу.
Теперь, когда ваше тело разогрето, приступайте к основному и самому важному упражнению — по активизации лимфатической системы.
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Полежите пару минут в расслабленном состоянии и начинайте напрягать (сокращать) мышцы рук.
Техника очень простая. Напрягайте руки, удерживайте напряжение буквально секунду и снова расслабляйтесь. Так продолжайте минуту.
Затем то же самое проделывайте с мышцами ног.
Потом — груди и, наконец, живота.
В итоге такими специальными упражнениями вы прокачиваете жидкость от клеток по капиллярам лимфатической системы к крупным сосудам, оттуда — к магистральным сосудам, по которым лимфа вместе с отходами и шлаками поступит в венозную кровь, а затем очистится в почках и кишечнике.
Выполняйте эти упражнения каждое утро после пробуждения и вечером, можно и в полдень.
В первые три дня занятий повторяйте комплекс 3 раза, по прошествии пяти дней — 5, а затем 7 раз и более. Начните с 9 повторений на каждое упражнение, затем постепенно увеличьте их до 36.
Данные упражнения не рекомендуются лишь беременным.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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