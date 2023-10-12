Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

Многие заболевания органов дыхания можно предупредить с помощью правильной профилактики. Регулярное выполнение дыхательных упражнений улучшает вентиляцию легких и бронхов, стимулирует очищение от мокроты, улучшает общее самочувствие и активность. Их легко выполнять в домашних условиях, после основной утренней зарядки.

Дыхательные упражнения используются врачами ЛФК для оздоровления органов дыхания, восстановления кровообращения после пневмонии. Они увеличивают объем легких, поэтому рекомендуются спортсменам, повышают выносливость и работоспособность, уменьшают гипоксию мозга и внутренних органов.

Как улучшить вентиляцию легких с помощью упражнений

У здорового человека легкие имеют большой объем, полностью наполняются на вдохе и опустошаются на выдохе. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, постоянное нахождение в загазованном или запыленном помещении приводят к ухудшению вентиляции. Воздух застаивается в нижних долях, что приводит к недостатку кислорода в крови.

При плохой вентиляции легких мозг и внутренние органы испытывают недостаток питания. Человек ощущает постоянную усталость, сонливость, чаще болеет простудой. Дыхательные упражнения помогают восстановить полный объем без лекарств, служат отличной профилактикой бронхита, пневмонии, ОРВИ.

Дыхательная гимнастика выполняется следующим образом:

1. Сядьте на стул или в кресло, на полу, используя спортивный коврик. Большим пальцем руки осторожно закройте одну ноздрю, при этом расправьте ладонь, направляя остальные пальцы вверх. Делайте резкие вдохи и выдохи от 5 до 15 раз. Держите спину прямой и напряженной.

2. Повторите упражнение для второй ноздри, считая вдох и выдох за 1 раз. Старайтесь набирать большой объем воздуха в легкие.

3. При выполнении закройте левую ноздрю пальцем правой руки, сделайте 5−15 глубоких вдохов и выдохов на полные легкие.

4. Повторите, закрывая правую ноздрю пальцем левой руки.

5. Попеременно закрывайте правую ноздрю большим пальцем, делайте один глубокий вдох и резкий выдох. Затем закройте левую средним пальцем, повторяя дыхательные движения. Повторяйте не менее 15 раз.

При выполнении упражнений хорошо прорабатываются легкие и бронхиальное дерево. Одновременно стимулируются биологически активные точки на пальцах, отвечающие за здоровье органов дыхания. Это поддерживает иммунную защиту организма, повышает выносливость. При регулярном выполнении в несколько раз снижается риск осложнений после гриппа и простуды, человек реже болеет и чувствует себя более активным.опубликовано econet

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