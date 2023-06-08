Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Автор: Econet 08 июня 2023 7312
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Эти дыхательные упражнения дадут возможность растянуть и усилить дыхательную мускулатуру. Если делать такие упражнения трижды в день, вы сможете полноценно восстановиться после перенесенных инфекций, которые влекут за собой осложнения с дыханием (воспаление легких, бронхит, COVID-19).

Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Диафрагма, стенка грудины, и мускулы брюшной стенки позволяют нам дышать. Выполняя полные вдохи, можно укрепить диафрагму. При выдохе мускулы грудины и брюшной стенки сокращаются, тем более при кашле. Активный выдох (губы должны быть «трубочкой», как если вы задуваете свечу) позволяет укрепить данные мускулы. 

Гимнастика для мускулатуры дыхания

Рекомендации.

  • Полезно обсудить с доктором определенные меры предосторожности, которых желательно придерживаться, до начала гимнастики.  
  • Все упражнения выполняются сидя на стуле со спинкой / лежа на спине на кровати.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

«Расщепление» кашля

Если прижимать подушку к области живота, когда вы кашляете, вам удастся лучше откашляться. Это и есть «расщепление» кашля. Данный способ можно применять каждый раз, когда необходимо покашлять.

Вращения плечами

При выполнении вращения плечами происходит деликатная растяжка мускулатуры груди и плеч.

  • Садимся / ложимся, руки вольно вытянуты вдоль корпуса.
  • Круговыми действиями перемещаем плечи вперед, вверх, назад и, наконец, вниз.
  • Выполняем 5 раз.

Важно выполнить большой круг и работать плечами синхронно. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Дыхание диафрагмой

Позволит расслабить стенку грудины и мускулатуру живота.

  • Ложимся / садимся.
  • Укладываем руки на живот.
  • Плавно и глубоко вдыхаем воздух через нос. Живот поднимается, а верхняя область груди остается неподвижной.
  • Плавно выдыхаем (губы «трубочкой»). Параллельно с выдохом деликатно тянем живот к позвоночному столбу.
  • Выполняем 5 раз.

Сжимаем лопатки

Полезная стратегия, чтобы расправить стенку грудины и ребра для глубокого вдоха.

  • Садимся / ложимся.
  • И.П. - руки вдоль корпуса, ладони смотрят вверх. Деликатно сводим лопатки и опускаем их вниз. Грудь должна выгнуться дугой.
  • Делаем вдох носом и выдох через губы. Помним, что губы вытянуты «трубочкой».
  • Пауза 1–2 сек., выполняем 5 раз.

Растяжка грудной мускулатуры, руки подняты над головой

Прекрасно расслабляет мускулы грудины и дает воздуху беспрепятственно проходить через легкие. Так можно увеличить содержание кислорода в организме.

  • Садимся / ложимся.
  • Деликатно сводим лопатки и опускаем их вниз.
  • Укладываем руки в замок и плавно поднимаем над головой максимально высоко, выполняя полный вдох.
  • Выполняем выдох, не спеша опуская руки.
  • Пауза 1–2 сек., выполняем 5 раз.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Быстрое дыхание носом

Укрепляет диафрагму и позволяет вдыхать больший объем воздуха.

  • Садимся / ложимся.
  • Выполняем полный вдох носом, далее быстро вдыхаем носом еще трижды (при этом не выдыхая воздух).
  • Плавно выдыхаем (губы «трубочкой»). 
  • Пауза 1–2 сек., делаем 3 раза.

Дыхание 4-8-8

Повышает содержание кислорода в организме.

  • Садимся / ложимся.
  • Вдыхаем через нос в продолжение 4 сек.
  • Задерживаем дыхание на 8 сек.
  • Плавно выдыхаем воздух через губы «трубочкой» в ходе 8 сек.
  • Пауза 1–2 сек., делаем трижды.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье дыхательная гимнастика легкие диафрагма дыхание

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.