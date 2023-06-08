Дыхательные упражнения при лечении бронхита

Эти дыхательные упражнения дадут возможность растянуть и усилить дыхательную мускулатуру. Если делать такие упражнения трижды в день, вы сможете полноценно восстановиться после перенесенных инфекций, которые влекут за собой осложнения с дыханием (воспаление легких, бронхит, COVID-19).
Диафрагма, стенка грудины, и мускулы брюшной стенки позволяют нам дышать. Выполняя полные вдохи, можно укрепить диафрагму. При выдохе мускулы грудины и брюшной стенки сокращаются, тем более при кашле. Активный выдох (губы должны быть «трубочкой», как если вы задуваете свечу) позволяет укрепить данные мускулы.
Гимнастика для мускулатуры дыхания
Рекомендации.
Полезно обсудить с доктором определенные меры предосторожности, которых желательно придерживаться, до начала гимнастики.
Все упражнения выполняются сидя на стуле со спинкой / лежа на спине на кровати.
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