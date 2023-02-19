Дыхательные практики для оздоровление внутренних органов

Каждый человек в состоянии проделать дыхательный самостоятельный массаж. Если правильно использовать такие приемы дыхания как частота и глубина, можно улучшить кровоснабжение всех внутренних органов и укрепить свое здоровье. При этом дыхательный самомассаж не будет стоить вам ни копейки. Вот несколько главных упражнений.

Дыхание может оказаться эффективным инструментом природного массажа для оздоровления внутренних органов. Секрет кроется в таких его характеристиках как частота и глубина. Из этого следует, что грамотная постановка дыхания, ритма необычайно важна. Такую особенность отметили и применяли в свое время целители древней Азии. Сегодня каждый человек может овладеть дыхательными приемами для оздоровления всего организма.

Методы дыхательного самомассажа

Полное дыхание

Осуществляется в положении сидя / лежа (выбираем позицию, максимально комфортную для вас). Медленно, но энергично вдыхаем, в это же время втягиваем стенку живота. Теперь плавно производим выдох через нос: первой нужно выпятить стенку живота, потом последовательно освободить нижние ребра, грудину, верхние ребра. Еще раз вдыхаем.

В то время как воздух наполнит легкие, живот втягивается, дыхание задерживается примерно на 1-2 сек. Теперь можем выдыхать, но живот при этом не расслабляется, втягиваем его как можно сильнее, ребра должны быть слегка подняты и расправлены. Далее плавно расслабляемся в области живота, ребра сходятся, плечи направляются вниз, воздух выходит через нос. Когда легкие освобождаются от воздуха, грудина и живот опускаются вниз, стенка живота втягивается внутрь.

«Полное дыхание» проделывается в первое время трижды, плавно наращивая число подходов до 10. Чтобы овладеть техникой полного дыхания, есть гимнастика, помогающая отработать этапы этого процесса. Каждое такое упражнение предполагает массаж конкретных органов.

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Дыхание животом (нижнее)

Выполнять упражнение можно в любом положении, которое вам наиболее удобно: лежа, сидя, стоя. Мускулатура расслаблена. Одна ладонь руки кладется на живот, вторая - на грудь. Производим плавный, но энергичный вдох, стенка живота при этом втягивается. Плавно выдыхаем через нос; диафрагма расслабляется, стенка живота выправляется наружу, нижняя область легких наполнена воздухом. Если это упражнение проделывать раз за разом, получаются волнообразные движения животом. Таким образом эффективно массажируются желудок, кишечник, печень.

Грудное дыхание

Исходная позиция как и при дыхании животом. Внимание акцентируется на ребрах. Делаем плавный вдох через нос, ребра расширяются в стороны, таким образом заполняется воздухом центральная область легких. Выдыхаем через нос, идет плавное расслабление ребер. Стенка живота и плечи в процессе не принимают участие. Рука, которая находится на груди, поднимается с грудиной, а лежащая на животе пребывает без движения. Действие проделывают 4-6 раз, трижды-четырежды в день. В процессе идет массаж сердца, печени, селезенки, почек, следовательно, нормализуется кровоток в области названных органов.

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Верхнее дыхание

Исходная позиция как и в последних двух упражнениях. Делаем акцент на верхней области легких. Производим медленный вдох через нос, ключицы и плечи поднимаются, и воздух заполняет верхнюю область легких. Происходит влияние на органы тела посредством передней брюшной стенки и диафрагмы: мы давим на них, потом ослабляем давление. Таким образом происходит пошаговое воздействие на органы.

Вдох и выдох представляют собой природный массаж. Как это происходит? Человек вдыхает - диафрагма растягивается, надавливает на органы пищеварительного тракта. Стенка живота в этом процессе перемещается вперед и не препятствует сжатию органов. Объем грудины нарастает, легкие насыщаются воздухом и давят на сердце. При выдохе диафрагма направляется вниз и слегка втягивается, сжимается объем груди, воздух выходит из легких, органы, расположенные в брюшной полости, и сердце уже не испытывают сжатие, расслабляются.

Научиться такому естественному массажу просто. Достаточно потренироваться несколько раз и не торопиться. Вдох и выдох должны происходить точно в соответствии с рекомендациями.опубликовано econet

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