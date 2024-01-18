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Дыхательная техника, которая укрепит ваш иммунитет

Источник: Econet 18 января 2024 6944
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Это упражнение дает вашей иммунной системе энергию для борьбы с инфекцией. Это очень лечебное упражнение.

Дыхательная техника, которая укрепит ваш иммунитет

Дышите, как собака, и укрепляйте свой иммунитет!

Мне кажется, такой заголовок просто обязан привлечь ваше внимание. Скорее всего, вы со смехом представили себе что-то вроде запыхавшегося лабрадора, но уверяю вас: это все отнюдь не шутка. Сегодня я собираюсь познакомить вас с мощной техникой, которая укрепит ваш иммунитет именно благодаря тому, что вы будете дышать, как собака. Вы обязаны заботиться о своей иммунной системе, ведь, когда вы здоровы, ничто не мешает вам радоваться жизни и делиться этой радостью с миром.  

Дыхательная техника, которая укрепит ваш иммунитет

Вот как все это работает:

Примите простую позу, прижав подбородок к груди.

Максимально высуньте язык и начните быстро дышать ртом, удерживая язык снаружи. Это и называется дыханием собаки. Дышите таким образом в течение 3–5 минут.

Чтобы закончить упражнение, вдохните и задержите дыхание на 15 секунд, прижав язык к нёбу.

Повторите это еще дважды.

Это действительно очень мощное упражнение. Если вы почувствуете покалывание в пальцах ног, бедрах и внизу спины, это верный признак того, что вы все делаете правильно.

Автор Габриэль Бернштейн, Чудеса прямо сейчас

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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