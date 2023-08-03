Дыхательная гимнастика Мирзакарима Норбекова

Эти дыхательные упражнения помогут успокоиться и поработать над своим здоровьем. Овладеть ими несложно. Если что-то у вас сразу не получилось - не расстраивайтесь. Практика принесет свои плоды и вы сможете управлять собственным организмом.

Те, кто заботятся о своем здоровье, могут овладеть навыком приводить себя в умиротворенный настрой души, очень важный для работы над телом. Подобного состояния вы можете достичь, расслабив все мышцы, убаюкав эмоции и отключившись от внешних влияний. И можно переходить к занятию.

Дыхательные упражнения М. Норбекова

Садимся комфортно на стул. Глаза закрываем, спина ровная, ноги стоят полусогнуты, руки на коленях. Тело важно расслабить: нужно по очереди напрягать и расслаблять все мышечные группы. Не обходим вниманием лицевую мимическую мускулатуру.

А сейчас направляем волю на установку ровного дыхания. Не стоит его намеренно замедлять / стараться выровнять другим способом. Делаем полный вдох, выдох, теперь спокойно дышим, отключившись от всего. 6 сек. на вдох и 6 - на выдох, 2 сек. паузы между ними. Успокоили дыхание – теперь прислушиваемся к биению сердца. Оно уже ровное. Это происходит рефлекторно, без труда.

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Расслабили тело, успокоили дыхание, теперь акцентируем внимание на работе мозга. Убираем посторонние мысли. Воображаем круг / квадрат и каждую невольную мысль как бы выталкиваем в эту геометрическую фигуру, как в мусорное ведро, до полной очистки.

Если вы понимаете, что у вас никак не получается сосредоточиться, снова контролируйте дыхание. Помним: глаза закрытые, тело расслабленное, на вдохе мысленно произносим «в-д-о-о-о-х», на выдохе - «в-ы-д-о-х». Контролируем движение воздуха внутри органов дыхания. От 8 до 10 подобных циклов дыхания удаляют ненужные мысли.

Теперь концентрируем внимание на прохождении воздуха через нос. Каждый вдох несет носоглотке прохладу, выдох дарит тепло. Достаточно пройти 10-15 дыхательных циклов.

Стараемся ощутить, как прохлада опускается ниже - на область щитовидки, - а тепло, наоборот, поднимается. Накладываем мысленно носоглотку на щитовидку, воображаем, что дыхание происходит там. Выполняем от 5 до 10 вдохов / выдохов. Теперь переносим дыхание в зону солнечного сплетения.

Новая стадия. Руки лежат на коленях, поворачиваем их ладонями вверх. Дышим сквозь ладони, чувствуя при вдохе прохладу, а при выдохе - тепло. Далее можно попробовать дышать сквозь ступни.

Теперь на выбор наделяем дыханием свой орган, который работает не очень хорошо (но не в зоне сердца / головы). Обнимаем его внутренним взором, дарим ему свое настроение. В будущем (не прямо сейчас, а постепенно, со временем) мы будем вызывать из недр своего существа позитивный образ молодости и фиксировать его. Воспроизводим свежесть морского бриза, леса после дождя (или представляем что-то свое, самое дорогое и приятное).

Но в начале занятий как бы бродим по своему телу, с приязнью осматривая его устройство. Выполняем этот своеобразный обход медленно, без напряжения. Вам предстоит выяснить, что здесь следует подправить.

Не впадаем в раздражение, не расстраиваемся, если поначалу что-то не получится. Если сегодня у вас не вышло, завтра все будет отлично.опубликовано econet

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