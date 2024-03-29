Магний - четвертый по объему минералов в организме. Если вы не будете получать его в достаточном количестве, организм не сможет оптимально функционировать.

Недостаточный уровень клеточного магния обуславливает ухудшение нормального метаболизма, из-за чего, как правило, более серьезные проблемы со здоровьем растут, как снежный ком.

Джозеф Меркола о важной роли магния в организме человека

Почему магний так важен для правильного метаболизма?

А у вас магний на должном уровне?

Дефицит магния может привести к сердечной аритмии, коронарным спазмам и припадкам

Ваш лучший источник магния: настоящая еда

Добавки с магнием от А до Я

Баланс магния, кальция, витамина K2 и D

Профилактика диабета 2 типа требует комплексного подхода

Как сообщает ресурс GreenMedInfo, исследователи установили 3751 участок, связывающий магний в белках человека - это доказывает, насколько этот минерал важен для многих биологических процессов.

Так, магний играет роль в процессах детоксикации организма и поэтому имеет важное значение для минимизации ущерба от химических веществ из окружающей среды, тяжелых металлов и других токсинов.

Даже для выработки глутатиона, который многие считают самым мощным антиоксидантом организма, требуется магний.

Кроме этого, магний играет роль в предотвращении мигрени, сердечно-сосудистых заболеваний (включая высокое артериальное давление, сердечные приступы и инсульты) и внезапной сердечной смерти, и даже снижает смертность от всех причин.

Этот важный минерал необходим более 300 различным ферментам организма, которые играют важную роль в следующих биохимических процессах (многие из которых имеют решающее значение для правильного функционирования обмена веществ):

Создание АТФ (аденозинтрифосфата) - молекул энергии организма

Правильное формирование костей и зубов

Расслабление кровеносных сосудов

Работа сердечной мышцы

Поддержка функции кишечника

Регулирование уровня сахара в крови

Почему магний так важен для правильного метаболизма?

Механизм, с помощью которого магний контролирует гомеостаз глюкозы и инсулина, включает, по-видимому, два гена, ответственных за гомеостаз магния. Магний также необходим для активации тирозин киназы - фермента, который выступает в качестве переключателя многих клеточных функций, и необходим для правильной работы инсулиновых рецепторов.

Хорошо известно, что у людей с резистентностью к инсулину также отмечается увеличение вывода магния с мочой, что еще больше способствует снижению уровня магния. Потеря магния, как представляется, является вторичной по отношению к повышению уровня глюкозы в моче, что увеличивает количество выводимой мочи.

Поэтому недостаточное потребление магния, по всей видимости, запускает порочный круг из низкого уровня магния, повышенного уровня инсулина и глюкозы и избыточного выведения магния. Другими словами, чем меньше магния в организме, тем меньше он там задерживается.

Редко так много исследований во всем мире обнаруживают такое единодушие по одному вопросу! Доказательства очевидны: если вы хотите оптимизировать метаболизм и снизить риск диабета 2 типа, то, среди прочего, вам нужно употреблять достаточно магния. К сожалению, это не норма, поскольку, по оценкам, у 80 процентов американцев - дефицит магния.

А у вас магний на должном уровне?

Опросы по поводу питания свидетельствуют о том, что большинство американцев не получают достаточного количества магния из рациона. К другим факторам, которые увеличивают возможность дефицита магния, относятся:

Нездоровая пищеварительная система , которая ограничивает способность организма поглощать магний (болезнь Крона, повышенная кишечная проницаемость и т. д.)

, которая ограничивает способность организма поглощать магний (болезнь Крона, повышенная кишечная проницаемость и т. д.) Диабет: особенно, если он плохо контролируется, что приводит к увеличению потери магния с мочой

особенно, если он плохо контролируется, что приводит к увеличению потери магния с мочой Возраст: чаще всего нехватку магния испытывают люди преклонного возраста, поскольку у них уменьшается способность усваивать питательные вещества и, кроме того, пожилые люди зачастую принимают лекарства, которые тоже могут нарушать эту способность

чаще всего нехватку магния испытывают люди преклонного возраста, поскольку у них уменьшается способность усваивать питательные вещества и, кроме того, пожилые люди зачастую принимают лекарства, которые тоже могут нарушать эту способность Нездоровые почки , что способствует избыточному выведению магния с мочой

, что способствует избыточному выведению магния с мочой Алкоголизм: у 60 процентов алкоголиков низкий уровень магния в крови

у 60 процентов алкоголиков низкий уровень магния в крови Некоторые лекарства: диуретики, антибиотики и лекарства для лечения рака могут привести к дефициту магния

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Дефицит магния может привести к сердечной аритмии, коронарным спазмам и припадкам

Не существует анализа, который бы показал точное количество магния в тканях. Причина этого заключается в том, что в крови находится только один процент из всего количества магния в организме. Пятьдесят-шестьдесят процентов находится в костях, а остальное - в мягких тканях. Поскольку большая часть магния хранится в клетках и костях, а не в плазме крови, анализы крови для определения его количества не годятся.

Вместе с тем, некоторые специальные лаборатории выполняют подсчет количества магния в эритроцитах, результаты которого достаточно точны. Для определения количества магния врач может назначить и другие анализы - например, суточный анализ мочи или подъязычный эпителиальный тест. Но, в любом случае, они дают лишь количественную оценку уровня, которую врачи затем должны рассмотреть с учетом симптомов, которые вы испытываете.

К ранним признакам дефицита магния относятся головные боли, потеря аппетита, тошнота и рвота, усталость или слабость. А постоянный дефицит магния может привести к гораздо более серьезным симптомам, таким, как:

Аномальный сердечный ритм и спазм коронарных сосудов

Судороги и сокращения мышц

Припадки

Онемение и покалывание

Изменения личности

В своей книге Чудо магнияд-р Кэролин Дин перечисляет 100 факторов, которые помогут вам понять, есть ли у вас дефицит. Кроме того, можно ознакомиться с инструкциями в ее блоге «Проявление симптомов дефицита магния» - у вас будет список для самоконтроля раз в несколько недель. Это поможет вам понять, сколько магния вам нужно, чтобы избавиться от симптомов дефицита.

Ваш лучший источник магния: настоящая еда

Большинство людей способны поддерживать уровень магния в терапевтическом диапазоне, не прибегая к добавкам, просто путем употребления разнообразных продуктов, включая темно-зеленые листовые овощи в большом количестве. Но при этом важно помнить, что содержание магния в продуктах питания зависит от содержания магния в почве, где они выращиваются.

Сегодня запасы питательных веществ в почве большей частью истощены и по этой причине некоторые эксперты по магнию, такие, как д-р Дин, считают, что добавки с магнием сегодня нужны практически всем. Биологически чистые пищевые продукты могут иметь больше магния в своем составе, если они были выращены в богатой питательными веществами почве, но сказать наверняка очень трудно.

Один из способов по-настоящему повысить уровень магния, а также многих других важных питательных веществ растительного происхождения - пить сок из зелени. Обычно я каждый день выпиваю 0,5-1 л свежего зеленого овощного сока - и это один из моих основных источников магния. В статье в GreenMedInfo перечислены более 20 продуктов с исключительно высоким содержанием магния, включая следующие. Цифры приведены из расчета порции 100 граммов:

Морские водоросли, агар, сушеные (770 мг)

Специи, базилик, сушеные (422 мг)

Пряность, лист кориандра, сушеный (694 мг)

Льняное семя (392 мг)

Сухие семена тыквы (535 мг)

Миндальное масло (303 мг)

Какао, сухой порошок, несладкий (499 мг)

Молочная сыворотка, сладкая, сухая (176 мг)

Добавки с магнием от А до Я

Существующие рекомендации министерства по потреблению магния для взрослых определяют норму от 300 до 420 мг в день (в зависимости от пола, возраста, беременности и кормления), но многие люди потребляют менее 300 мг в день. Результаты текущего исследования свидетельствуют о том, что многим будет полезно повысить эту дозу, примерно до 700 мг в день или даже больше. Во время тренировок магний теряется с потом и расходуется в более высоких количествах, когда человек находится в состоянии стресса.

Если вы отдаете предпочтение добавкам, имейте в виду, что в продаже их имеется большое количество, поскольку магний должен быть связан с другим веществом. Поэтому такого понятия, как добавка со 100 процентами магния, не существует. Вещество, используемое в конкретном комплексе, может повлиять на усвоение и биодоступность магния, оказывая как целенаправленное, так и несколько отличающиеся воздействие на здоровье.

Краткая информация о том, чем различаются разные формы. Магния треонат, вероятно, один из лучших источников, поскольку он, по-видимому, проникает в клеточные мембраны, включая митохондрии, что приводит к повышению уровня энергии. Кроме того, он также проникает в гематоэнцефалический барьер и просто творит чудеса, помогая лечить и предотвращать деменцию и улучшать память.

Помимо приема добавок, есть еще один способ повысить уровень магния в организме - это регулярные ножные или обычные ванны для тела с английской солью. Эта соль представляет собой сульфат магния, который всасывается в организм через кожу. Для местного применения и всасывания можно применять магниевое масло. Какую бы добавку вы ни выбрали, старайтесь избегать тех, которые содержат магния стеарат - распространенный, но потенциально опасный дополнительный компонент.

Магния глицинат - это хелатная форма магния, которая, как правило, обеспечивает наивысший уровень усвоения и биодоступности и, чаще всего, считается идеальной для тех, кто пытается исправить дефицит магния Оксид магния — это не-хелатная форма магния, связанная с органической или жирной кислотами. Содержит 60 процентов магния и имеет свойства размягчения стула

- это хелатная форма магния, которая, как правило, обеспечивает наивысший уровень усвоения и биодоступности и, чаще всего, считается идеальной для тех, кто пытается исправить дефицит магния Оксид магния — это не-хелатная форма магния, связанная с органической или жирной кислотами. Содержит 60 процентов магния и имеет свойства размягчения стула Магния хлорид/магния лактат содержит только 12 процентов магния, но усваивается лучше, чем другие, например оксид магния, который содержит в пять раз больше магния

содержит только 12 процентов магния, но усваивается лучше, чем другие, например оксид магния, который содержит в пять раз больше магния Магния сульфат/гидроксид магния (молочко магнезии) обычно используется в качестве слабительного. Имейте в виду, что его очень легко передозировать, поэтому принимайте СТРОГО по назначению

обычно используется в качестве слабительного. Имейте в виду, что его очень легко передозировать, поэтому принимайте СТРОГО по назначению Магния карбонат , обладающий антацидными свойствами, содержит 45 процентов магния Магния таурат содержит комбинацию магния и таурина (аминокислоты). Вместе они, как правило, оказывают успокаивающее воздействие на тело и разум

, обладающий антацидными свойствами, содержит 45 процентов магния Магния таурат содержит комбинацию магния и таурина (аминокислоты). Вместе они, как правило, оказывают успокаивающее воздействие на тело и разум Магния цитрат - это магний с лимонной кислотой, обладает свойствами слабительного

- это магний с лимонной кислотой, обладает свойствами слабительного Магния треонат - более новая форма добавок с магнием, которая представляется весьма многообещающей, главным образом из-за ее улучшенной способности проникать в митохондриальную мембрану - возможно, лучшая из представленных на рынке добавок

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Баланс магния, кальция, витамина K2 и D

Одно из основных преимуществ получения питательных веществ из рациона, состоящего из разнообразных цельных продуктов, заключается в отсутствии риска получить слишком много одного питательного вещества и слишком мало - другого.

Продукты питания в целом содержат все кофакторы и необходимые питательные вещества в правильном соотношениях для оптимального здоровья... Не надо гадать - доверьтесь мудрости природы. Если вы принимаете добавки, следует более внимательно относиться к тому, как питательные вещества взаимодействуют и влияют друг на друга.

Например, важно поддерживать правильный баланс магния, кальция, витамина K2 и витамина D. По словам д-ра Дин, которая изучала этот вопрос в течение последних 15 лет, в настоящее время правильным считается соотношение магния и кальция в пропорции 1:1.

Эти четыре питательных вещества работают вместе и отсутствие баланса между ними объясняет, почему добавки с кальцием связывают с повышенным риском сердечных приступов и инсульта, а также почему некоторые люди испытывают токсичность витамина D.

Профилактика диабета 2 типа требует комплексного подхода

Диабет 2 типа, который включает в себя утрату чувствительности к инсулину и лептину, легко предупредить и почти на 100 процентов обратить вспять без лекарств. Но для профилактики этой ужасной болезни необходим многосторонний подход. Получать достаточное количество магния - всего лишь часть формулы.

Основной движущей силой ожирения и диабета 2-го типа является избыток пищевой фруктозы, которое негативно воздействует на все метаболические гормоны, поэтому важно обратить внимание на сахар в вашем рационе, особенно фруктозу. К другим важным факторам образа жизни относятся упражнения и оптимизация кишечной флоры.

Если у вас был диагностирован диабет 2-го типа, то лучше отказаться от лечения лекарствами. Лекарства от диабета не решают основную проблему, и многие чреваты опасными побочными эффектами.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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