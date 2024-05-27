Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

Гормональный баланс женского организма определяет его нормальное функционирование и психологическое состояние женщины. Старение тоже связано с изменением выработки гормонов. Как можно поддержать организм и оставаться жизнерадостными, бодрыми и здоровыми?

ДНК - это не наша судьба. Человек может влиять на экспрессию унаследованного гена - и, следовательно, выбором образа жизни. Даже наследственные хронические недуги – это лишь предиктор, а не приговор.

Добавки для женщин в любом возрасте

Хронические болезни, вызванные старением

К 65 годам 80% людей страдают одним или даже набором таких хронических недугов:

Сердечно-сосудистые

Диабет

Гипертония

Высокий холестерин

Артрит

Остеопороз

Нормальное старение в любой период жизни женщины

Фертильный период

Первым гормоном, который выделяется яичниками девушки, считается прогестерон, а где-то через год - эстроген. В репродуктивном возрасте эта пара гормонов измеряется в пропорции друг к другу. Когда показатель эстрогена чересчур высок или прогестерона очень мало, чтобы установить баланс, вероятны ПМС, перепады настроения, мигрени, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, спазмы во время менструаций, бесплодие, выкидыш.

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Добавки для данного периода жизни женщины

Поливитамины / добавки с железом

Пробиотик

При избытке эстрогена рекомендованы травы для детоксикации печени / крем с прогестероном. Вещества, удаляющие токсины из печени и балансирующие эстроген - альфа-липоевая кислота, метионин, таурин, глицин.

Для детоксикации подойдут расторопша, ростки брокколи, экстракт артишока.

Поддержка надпочечников в случае продолжительного стресса.

Перименопауза

Где-то к 35 годам и немного позже показатель прогестерона снижается, возвращая состояние доминирования эстрогенов. Поэтому в период перименопаузы симптомы ПМС усугубляются. С течением времен содержание эстрогена начинает падать и возникают так называемые приливы, ночное потоотделение, нарушения сна, снижение либидо, избыточный вес, остеопороз.

Есть ряд аминокислот и трав, содержащих сочетание ГАМК, L-теанина, таурина, мелатонина, инозита, 5HTP. Они помогут нормализовать сон и снять тревожность.

Нормализация эстрогена у женщин в периоды перименопаузы и менопаузы дает меньшую статистику:

Кардиологических недугов

Остеопороза

Болезни Альцгеймера

Добавки в период перименопаузы

Мультивитамины / микроэлементы

Витамин D

Льняное масло

Семена чиа

Добавки для поддержки надпочечников с ашвагандой, родиолой, элеутерококком.

Менопауза

Если у женщины не наблюдалось менструаций в продолжение года, это постменопауза.

Стратегии образа жизни для снижения частоты хронических недугов старения:

Контроль стресса

Полноценный сон: 7-9 час. в сутки

Достаточная и разумная физическая активность (прогулки, щадящие виды спорта)

Рацион питания с малым процентом сахара и быстрых углеводов, с избытком зелени и ряда ценных жиров.

Оптимальные добавки в период менопаузы

Мультивитаминная / минеральная добавка без Fe

Пробиотики

Витамин D

Добавка Са | Mg. Если наблюдаются симптомы остеопении / остеопороза, добавка для наращивания костной массы с вит-ном K2 , минерал Sr, биотин и диоксид кремния (SiO2).опубликовано econet

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