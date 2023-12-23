Добавки для облегчения приливов

Менопауза - природное физиологическое событие, наступающее в определенном возрасте у женщин. Приливы - характерный симптом менопаузы - можно облегчить при помощи диетических добавок, среди которых витамин Е, изофлавоны, масло примулы вечерней. Использовать добавки можно сами по себе или как дополнение к основной терапии.

Менопауза - это переходный этап, который предшествует прекращению менструаций у женщин. Наступает менопауза в возрасте 45 - 52 лет. Она может сопровождаться симптомами, негативно влияющими на качество жизни. Предлагаем обзор приливов – типичных проявлений менопаузы - и средства для их облегчения.

Лечение приливов во время менопаузы

Для менопаузы характерно изменение показателя гормонов и, как итог, прекращение менструации и утрата способности к деторождению. Гормональная динамика включает снижение эстрогена, прекращение производства прогестерона, повышение ряда гормонов (фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона гонадотропинов).

Симптоматика

В период менопаузы возможны следующие симптомы: болезненность молочных желез, сухость влагалища, неполноценный сон, перепады настроения, сексуальная дисфункция и увеличение веса.

Приливы - первый признак менопаузы, их называют вазомоторные симптомы.

Для приливов характерно внезапное появление ощущения тепла, обычно в области лица, шеи, груди, потоотделение, вспыльчивость, паника.

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Диетические добавки от приливов

Витамин Е

Этот витамин имеет иммуномодулирующие, антиагрегантные и антиоксидантные свойства. Вит-н Е присутствует в следующих продуктах:

семечки (тыквенные, подсолнечника),

орехи (миндальные, фундук),

арахис,

листовая зелень (зелень репы, шпинат),

томаты.

В период менопаузы показатель эстрогена снижается, что дает риск оксидативного стресса в организме, так как эстроген имеет функции естественного антиоксиданта. Витамин Е поглощает свободные радикалы и нейтрализует оксидативный стресс. Также вит-н Е облегчает симптоматику приливов и снижает вероятность кардио-сосудистых недугов.

Изофлавоны

Это класс фитоэстрогенов, они присутствуют в бобовых культурах (соевые бобы, нут, фасоль, арахис). Фитоэстрогены оказывают эстрогеноподобное действие, так как могут связываться с рецепторами эстрогена в организме. Изофлавоны имеют эстрогенные или антиэстрогенные свойства, в зависимости от уровня эстрогена в крови (низкий или высокий, соответственно).

Масло примулы вечерней

Данное масло производят из семян растения примулы вечерней.

Масло примулы вечерней считается отличным источником омега-6 жирных кислот гамма-линоленовой и линолевой кислот. Преимущества этого масла связаны с воздействием омега-жирных кислот на иммунные клетки и их непрямого влияния на продукцию эйкозаноидов (это биоактивные сигнальные липиды, которые участвуют в воспалительной реакции). Добавка масла примулы облегчает тяжесть приливов.опубликовано econet

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