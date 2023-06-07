Для чего организму белок

Белок - строительный материал для наших мускулов, сосудов, внутренних органов, клеток крови, антител, ферментов и гормонов. Интересно, что белок сам по себе организму не требуется, но он нужен для расщепления на аминокислоты. Какие пищевые продукты богаты белком?
Белки (так же как жиры и углеводы) считаются макронутриентами. То есть, они поставляют организму энергию (калории). 1 г белка обеспечивает организму 4 ккал (1 г углеводов дает 4 ккал, а 1 г жира обеспечивает 9 ккал).
Белки - это сложные органические вещества, которые состоят из различных сочетаний аминокислот. Определенные аминокислоты синтезируются в организме (заменимые), другие должны непременно поступать с продуктами питания (незаменимые).
Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!
Насчитывают 20 аминокислот, но число их комбинаций, из которых образуются белковые структуры, нескончаемо.
Орехи часто могут не перевариваться. Это происходит, когда организм зашлакован и испытывает дефицит здорового микробиома.
Также плохо может перевариваться мясо или молочные продукты. Например, в молоке присутствует не слишком полезная комбинация лактозы (сахара, который не переваривается) и сложного белка – казеина (который не расщепляется). В конце концов мясо и молочное вызывают гниение, образование слизи и убивают полезную микрофлору.
Это примерно 10–35% дневной нормы калорий или 1 г белка на 1 кг массы тела. Лицам преклонного возраста белка необходимо меньше.
Чтобы обеспечить необходимыми аминокислотами организм взрослого человека весом 70 кг в день будет необходимо 200 г говядины / 200 г трески / 1,5 л молока.
При дефиците белка в рационе замедляется метаболизм, слабеет иммунный ответ, развивается слабость мышц и анемия, ухудшается внешний вид волос и ногтей.
Избыток белка в организме также негативно отражается на состоянии печени и почек, которые будут перегружаться, удаляя продукты белкового обмена. Поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем прибегнуть к белковым диетам (диета Дюкана, диета Аткинса).опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий