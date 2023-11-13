Диабетическая стопа - угроза жизни

Наиболее опасным осложнением сахарного диабета врачи считают развитие диабетической стопы. Многие пациенты с высоким уровнем сахара в крови не относятся к проблеме серьезно, узнают о последствиях только на приеме у хирурга. При правильной и ежедневной профилактике можно избежать поражения нижних конечностей, сохранить здоровье кровеносных сосудов.
Диабетическая стопа – серьезный синдром, указывающий на изменения в работе периферической нервной системы, нарушение питание суставов и сосудов конечностей. Ее формирование сопровождается появлением болезненных и незаживающих язв, угрожает развитием гангрены. По статистике проблема встречается у 7–8% пациентов с сахарным диабетом, создает реальную угрозу жизни.
Заболевание является прямым осложнением сахарного диабета. Это целый комплекс проблем, связанный с поражением кровеносных сосудов, нервных окончаний, костной и суставной ткани. С 1987 года он имеет официальное название «синдром диабетической стопы», вызывая у врачей серьезные опасения.
Основная причина формирования диабетической стопы связана с нарушением процесса окисления глюкозы. При диабете организму недостает природного инсулина, чтобы переработать ее в здоровую энергию. При расщеплении она выделяет сорбитол и фруктозу, которые при переизбытке откладываются в стенках кровеносных сосудов, дополнительно притягивая белки и липиды.
В результате постоянного накопления стенки капилляров сильно утолщаются, становятся неэластичными, нарушается процесс кровообращения и выведения лимфатической жидкости. В тканях остаются токсины, продукты распада глюкозы и других ферментов, снижается уровень кислорода и полезных соединений. Первыми «страдают» ступни и ноги: это наиболее отдаленная от сердца часть тела, поэтому она получает все меньше крови.
Диабетическая стопа развивается с маленькой раны или травмы. Обычный мозоль или царапина не заживают, накапливается гной и токсические вещества. Начинается процесс разрушения кожи и прилегающих тканей, присоединяются вторичные инфекции и некроз. Единственным методом остановить гангрену и предотвратить летальный исход становится ампутация ноги.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Многие пациенты ошибочно полагают, что диабетическая стопа развивается только у диабетиков «со стажем». На деле опасность возникает даже при высоком уровне сахара в крови при преддиабете, который длительное время протекает без симптомов. Одним их первых «тревожных звоночков» становится потеря чувствительности в ногах. Она связана с поражением капилляров и проявляется в разной форме:
При понижении чувствительности человек часто травмирует ноги, просто не замечая царапину. При попадании инфекции ткани воспаляются, открывается язва. Если мелкие раны плохо заживают, долго не затягиваются, обязательно обращайтесь к врачу для диагностики и более глубокого обследования.
При выявлении сахарного диабета врачи предупреждают о высоком риске осложнений. Поэтому уход за ногами становится более аккуратным и тщательным. Для предупреждения диабетической стопы и ее последствий соблюдайте рекомендации специалистов:
Диабетическая стопа – опасное осложнение, которое развивается при диабете. Поэтому главный метод профилактики – своевременное лечение основной болезни, строгий контроль сахара, соблюдение рекомендаций врачей-эндокринологов.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий