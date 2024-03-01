Действие глютена в организме

Вероятно, у каждого человека есть негативная реакция на глютен. Чувствительность к этому белку повышает выработку воспалительных цитокинов, что может вызвать развитие нейродегенеративных расстройств. Головной мозг считается наиболее восприимчивым органом, подверженным негативному действию воспаления.

Самое интересное (или самое неприятное, в зависимости от того, как на это посмотреть) я припас напоследок. Я весьма подробно писал о глютене в книге «Еда и мозг», где называл белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, в числе наиболее опасных веществ современности с точки зрения возбуждения воспалительного процесса.

Непереносимость глютена

Я говорил, что в то время, когда небольшой процент населения страдает от серьезной непереносимости глютена в форме целиакии, вполне вероятно, что у каждого из нас происходит негативная, хотя и не диагностированная, реакция на глютен. Чувствительность к глютену — независимо от того, ассоциируется она с целиакией или нет, — повышает производство воспалительных цитокинов, которые играют основную роль в развитии нейродегенеративных состояний. И, как я уже отмечал, головной мозг — в числе наиболее восприимчивых органов, подверженных разрушительному воздействию воспалительного процесса.

Я называю глютен «молчаливым паразитом», потому что он способен вызывать долгосрочный отрицательный эффект так, что вы даже не будете об этом знать.

Все может начаться с необъяснимой головной боли, чувства тревожности или ощущения, что вы как выжатый лимон, затем симптомы могут усилиться и даже привести к развитию таких тяжелых расстройств, как депрессия или деменция. Сегодня глютен можно встретить где угодно, несмотря на движение среди некоторых производителей продуктов питания, выступающих за безглютеновую диету.

Глютен содержится во многих продуктах — от изделий из пшеничной муки до мороженого и крема для рук. Он даже применяется в качестве добавки в продуктах, не содержащих пшеницы и на первый взгляд кажущихся здоровыми. Сложно перечислить все те многочисленные научные исследования, результаты которых неопровержимо подтвердили наличие взаимосвязи между чувствительностью к глютену и неврологическими дисфункциями. Даже те, кто не относится к клинически чувствительным к глютену (у кого отрицательные результаты анализов и нет очевидных проблем с перевариванием этого белка), могут испытывать проблемы.

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Результаты воздействия глютена я ежедневно наблюдаю в своей профессиональной практике. Нередко пациенты обращаются ко мне после того, как посетили целый ряд других специалистов и уже «испробовали все средства». Независимо от того, на что они жалуются — на головную боль или мигрень, тревожность, СДВГ, депрессию, проблемы с памятью, рассеянный склероз, латеральный амиотрофический склероз, аутизм или просто на набор странных неврологических симптомов без определенного диагноза, — одним из моих первых назначений обычно бывает полное исключение глютена из рациона. И каждый раз результат не перестает меня удивлять.

Не поймите меня превратно, я не утверждаю, что глютен вызывает такие заболевания, как, например, латеральный амиотрофический склероз, но, если мы располагаем научными данными, подтверждающими, что синдром высокой проницаемости кишечника сопутствует этому заболеванию, логично сделать все возможное, чтобы снизить интенсивность этого процесса. Исключение глютена — важный первый шаг.

В состав глютена входят две основные белковые группы — глютенины и глиадины. Невосприимчивость может возникнуть к одному из этих двух белков или же к одному из 12 других более мелких составных компонентов глиадина. Реакция на любой из этих элементов может привести к развитию воспалительного процесса.

Со времени написания книги «Еда и мозг» появились результаты новых исследований, подтверждающие разрушающий эффект глютена на микрофлору кишечника. Фактически вполне вероятно, что весь комплекс негативных реакций, происходящих в организме под воздействием глютена, начинается с изменений в микрофлоре кишечника — это отправная точка. Прежде чем мы перейдем к этому комплексу реакций, позвольте напомнить о нескольких важных фактах. Некоторые из них вам знакомы, но необходимо осознать их с точки зрения их отношения к глютену.

«Клейкость» глютена препятствует расщеплению пищи и абсорбированию питательных веществ. Это ведет к тому, что пища плохо переваривается, что, в свою очередь, провоцирует реакцию иммунной системы и заканчивается «атакой» на оболочку тонкого кишечника. Пациенты с симптомами чувствительности к глютену часто жалуются на боли в животе, тошноту, диарею, запоры и расстройство кишечника. У многих пациентов может не быть столь очевидных симптомов проблем с пищеварительным трактом, но при этом «молчаливой атаке» могут подвергаться другие системы и органы их тела, например нервная система.

Как только раздается «тревожный звонок», иммунная система посылает воспалительные вещества в попытке взять ситуацию под контроль и нейтрализовать воздействие врагов. В результате этого процесса может происходить повреждение тканей, а следовательно, нарушается целостность стенки кишечника. Как вам уже известно, это состояние называется «синдром повышенной проницаемости кишечника». Согласно данным доктора Алессио Фазано из Гарвардского университета, под влиянием, в частности, белка гландина проницаемость кишечника повышается у всех людей. Именно так, у каждого из нас в той или иной степени присутствует чувствительность к глютену.

Люди с синдромом повышенной проницаемости кишечника могут быть в большей степени подвержены другим типам пищевой аллергии в будущем. Кроме того, они более уязвимы с точки зрения проникновения молекул липополисахарида (LPS) в ток крови. Возможно, вы помните, что липополисахарид — структурный компонент клеточной стенки многих кишечных бактерий. При попадании молекул LPS в ток крови они повышают системное воспаление и провоцируют реакцию иммунной системы — это двойной удар, увеличивающий риск развития самых разных болезней мозга, аутоиммунных заболеваний и рака.

Основным показателем чувствительности к глютену служит повышенный уровень антител к белку глиадину — компоненту глютена, который «включает» особые гены в определенных иммунных клетках и вызывает выделение воспалительных цитокинов, атакующих головной мозг.

В профессиональной медицинской литературе этот процесс был описан еще несколько десятилетий назад. Антитела против глиадина также вступают во взаимодействие с определенными белками мозга. Согласно данным исследования, опубликованного в 2007 году в Journal of Immunology, антитела против глиадина соединяются с нейроноспецифичным белком синапсин I. По мнению авторов исследования, это может служить объяснением, почему глиадин вызывает «неврологические осложнения, такие как нейропатия, атоксия, эллиптические припадки, а также нейроповеденческие изменения».

Исследования показывают, что реакция иммунной системы на глютен не просто «включает» кнопку воспалительного процесса. Согласно данным исследований доктора Фазано, тот же самый механизм, в результате которого глютен повышает интенсивность воспалительного процесса и проницаемость кишечника, ведет к нарушению самого гематоэнцефалического барьера, что провоцирует производство еще большего количества воспалительных веществ, оказывающих разрушающее действие на головной мозг.

Всем своим пациентам, у которых наблюдаются необъяснимые неврологические расстройства, я назначаю анализ на чувствительность к глютену. Фактически та же компания, Cyrex Labs, которая делает скрининговый анализ крови на молекулы LPS, также проводит высокотехнологичный анализ на чувствительность к глютену (подробнее об этих важных тестах можно узнать на сайте www.DrPerlmutter.com/Resources).

Вернемся к микробиоте кишечника. Как уже говорилось в главе 5, изменения в составе КЦЖК, играющие основную роль в поддержании целостности оболочки кишечника, становятся очевидным сигналом того, что состав бактериальной флоры кишечника изменился (как вы, возможно, помните, эти кислоты производятся кишечными бактериями, а разные виды бактерий производят разные виды этих жирных кислот). Согласно последним научным данным, среди пациентов, у которых наблюдаются наиболее сильные негативные изменения в составе этих КЦЖК, пальму первенства уверенно удерживают те, у кого диагностирована целиакия, что отражает последствия изменений в составе кишечной микрофлоры{233}.

Этот механизм действует и в обратную сторону: сегодня известно, что изменения в микробиоте кишечника играют активную роль в патогенезе целиакии. Иными словами, дисбаланс микрофлоры кишечника может способствовать развитию целиакии точно так же, как наличие расстройства вызывает изменения в составе микрофлоры кишечника. И это замечание весьма уместно, так как целиакия связана с целым рядом неврологических осложнений, от эпилепсии до деменции.

Не стоит забывать и о других важных факторах: дети, рожденные с помощью кесарева сечения, и люди, часто принимавшие антибиотики, попадают в группу повышенного риска с точки зрения развития целиакии. Эта повышенная степень риска — прямое следствие качества развития микробиоты кишечника, а также тех «испытаний», которым она подвергалась. В профессиональной литературе четко определено, что у детей с высоким риском заболевания целиакией значительно ниже показатель численности бактерий рода Bacteroidetes, то есть того типа бактерий, который связан с хорошим здоровьем{234}. Это может быть одной из причин, по которой у детей и взрослых из западных стран выше риск воспалительных и аутоиммунных заболеваний по сравнению с представителями других культур, у которых в микробиоте кишечника высокое содержание бактерий Bacteroidetes.

Наиболее убедительные доказательства в пользу безглютеновой диеты для сохранения здоровья и функций мозга были получены в клинике Майо. В 2013 году команда врачей и исследователей из этого медицинского центра наконец показала, как глютен, содержащийся в продуктах питания, может вызывать диабет I типа. Хотя наличие взаимосвязи между поглощением глютена и развитием диабета I типа было доказано уже давно, исследование впервые объяснило механизм этой взаимосвязи. В ходе эксперимента подопытных грызунов без признаков ожирения, но склонных к диабету I типа кормили либо продуктами с содержанием глютена, либо держали их на безглютеновой диете. Грызунам на безглютеновой диете повезло: подобный рацион питания защитил их от развития диабета I типа.

После того как исследователи вновь начали добавлять глютен в их пищу, наблюдавшийся до того защитный эффект от безглютеновой диеты стал снижаться. Исследователи отметили значительное влияние глютена на бактериальную флору кишечника мышей. На основе этого ученые пришли к заключению, что «наличие глютена напрямую влияет на диабетогенный эффект рациона питания и определяет состав микрофлоры кишечника. Наше инновационное исследование позволяет сделать вывод о том, что глютен, содержащийся в продуктах питания, способен влиять на развитие диабета I типа за счет изменения состава микрофлоры кишечника». (Для информации: диабет I типа, в отличие от диабета II типа, относится к аутоиммунным расстройствам, которым подвержено очень небольшое число людей.)

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Это новое исследование появилось практически вслед за другой научной работой, опубликованной ранее в том же журнале Public Library of Science и подтверждавшей, что спирторастворимая часть глютена, глиадин, способствует набору веса и гиперактивности бета-клеток поджелудочной железы и это потенциальный фактор развития диабета II типа и прекурсора диабета I типа. Эти состояния, как вам известно, — значительный фактор риска развития болезней мозга. Принимая во внимание все более растущий корпус научных исследований, пришло время признать, что большинство привычных нам современных заболеваний — прямое следствие потребления популярных продуктов питания, таких как пшеница.

Я понимаю, что уже сломано немало копий по поводу «безглютенового сумасшествия» и вопроса, можно ли считать подобную диету ключом к здоровью или это обычная рекламная шумиха. Если у вас отрицательный результат теста на чувствительность к глютену, никогда в жизни не было связанных с ним проблем и вы обожаете блинчики и пиццу, позвольте поделиться с вами следующей информацией.

Согласно исследованиям, современная пшеница способна производить более 23 тысяч различных белков, любой из которых может спровоцировать потенциально опасный воспалительный ответ организма. Сегодня нам известно, каким негативным эффектом обладает глютен. Я могу прогнозировать, что в результате дальнейших исследований будут обнаружены более вредоносные белки, которые вместе с глютеном содержатся в современных зерновых культурах и способны оказывать не менее, если не более, разрушающее влияние на организм в целом и мозг в частности.

Переходить на безглютеновую диету следует с осторожностью. Хотя сегодня уже сформировался огромный рынок продуктов, не содержащих глютена, по факту эти продукты могут оказаться такими же вредными и не содержащими полезных питательных веществ, как и те, что подверглись технологической обработке без заветной надписи на упаковке «Не содержит глютена». Многие из этих продуктов сделаны из очищенных, безглютеновых зерновых с низким содержанием растительных волокон, витаминов и других питательных веществ. Поэтому важно обращать внимание на состав и выбирать безглютеновые продукты, содержащие полный комплекс всех необходимых веществ.

Как правило, я говорю своим пациентам, что исключение из рациона глютена и переработанной фруктозы с одновременным снижением потребления природной фруктозы из фруктов — первый шаг к сохранению здоровья микрофлоры кишечника и функций мозга. Второй шаг заключается в регулировании воздействия химических веществ и лекарственных препаратов, что тоже может оказывать значительное влияние на состояние здоровья. опубликовано econet

Авторы Перлмуттер Дэвид, Лоберг Кристин, из книги "Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг"

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