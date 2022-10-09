Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Автор: Econet 09 октября 2022 6226
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Многие из нас пробовали так много версий «волшебных» детокс-диет и разочаровывались. Здесь главное понять как это работает. Концепция действительно базовая - если вы не страдаете хроническим заболеванием, детокс должен быть на самом деле дополнением к пище, простым и интуитивно понятным, адаптированным к сезону и вашему собственному образу жизни.

Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Для многих было бы невозможно сохранить детокс-программу только из сока зимой, когда тело жаждет теплой пищи. «Давление» на ваше тело и чувство вины за все мелкие погрешности в питании, с которыми вы просто не можете справиться, не приведут вас к сбалансированному состоянию тела и ума.  Кроме того, вы будете чувствовать стресс, ваше тело будет реагировать, и ваш детокс не будет иметь никаких результатов.

Ваше тело нейтрализует и выводит токсины каждый день, поэтому так называемая детоксикация происходит постоянно.  Тем не менее, иногда мы едим продукты, которые не совсем полезны для нас (сахар, нездоровую пищу и рафинированные углеводы), печень устает.

В таком случае стоит пересмотреть диету, добавить богатые питательными веществами продукты, чтобы ваш организм получал все необходимое. Сбалансированное питание должно быть жизненной целью, а не 1, 3 или 7 днями «детоксикации». Поскольку у нас не всегда есть время или возможность есть исключительно здоровую пищу, несколько разгрузочных позволят организму отдохнуть. Ваше тело будет благодарно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

При планировании чистки мы преследуем две основные цели - насыщать свое тело высококачественными питательными веществами и сохранять спокойствие и сосредоточенность ума.  Это может звучать странно, но на самом деле это важно, и если вы рассматриваете детокс как обязанность, а не как удовольствие для вашего ума и тела, положительного эффекта ждать не стоит. Лучший период для короткой детоксикации - это выходные дни, потому что у вас есть больше времени, чтобы сосредоточиться на своих потребностях, тщательно подготовить еду и уделить больше внимания своим мыслям и эмоциям.  Однако, если вы решите заняться детоксом в будние дни, начать с понедельника - тоже отличная идея, так как вы можете сделать покупки в выходные дни.

 Вот основы 3-дневной детоксикации

 Детокс для тела

  • Исключите мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты, яйца, полуфабрикаты, фаст-фуд, жареную пищу, алкоголь, кофеин, сахар и глютен.  По возможности держитесь подальше от соли.
  • Пейте свежие фруктовые и овощные соки два раза в день для большого потребления питательных веществ (около 2 стаканов).
  •  Перекусывайте осторожно - ешьте орехи и семена, замоченные на ночь для получения дозы магния.
  • Добавьте в свой рацион питательные и красочные ингредиенты, свежеприготовленные овощи с зеленью, бобовые или коричневый рис.
  • Добавьте супер продукты для детоксикации печени - куркуму, имбирь, спирулину.
  • Увеличьте потребление клетчатки для вымывания токсинов - чиа, льняного семени, зелени, брокколи, апельсинов.
  • Пейте два литра фильтрованной воды (с лимоном, семенами чиа, куркумой, имбирем или грейпфрутом) или травяной чай каждый день.
  • Потребляйте только полезные жиры - оливковое масло холодного отжима, льняное масло, кокосовое масло или авокадо.
  •  Выбирайте органические фрукты и овощи.
  •  Не пропускайте приемы пищи.
  •  Сделайте клизму, чтобы вымыть накопленные токсины в толстой кишке (особенно рекомендуется, если вы ежедневно едите мясо и / или нездоровую пищу)

Детокс ума 

  • Начните свой день с 15-20 минут упражнений на растяжку, чтобы снять стресс и сосредоточиться.
  • Каждый день совершайте длительные прогулки (если у вас очень плотный график, возможно, вам подойдет прогулка на работу).
  • Сосредоточиться на изменениях вашего тела и эмоциях во время детоксикации.
  • Держитесь подальше от негативных мыслей и эмоций, не смотрите новости и надоедливые телевизионные программы.

Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

 План детокса на три дня

 Начните свой день с 1 стакана очищающего сока

 Очищающий сок. Рецепт

 Ингредиенты (на 1 порцию):

  •  4 морковки
  •  1 средняя свёкла 
  •  1 лимон, очищенный
  • 1 зеленое яблоко

 * Удвойте порции и перелейте в стеклянную бутылку для обеда

Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Завтрак. Зеленый смузи

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 1 стебель сельдерея

  •  1/2 стакана микса зелени (шпинат, листья одуванчика, капуста, мангольд, кресс-салат, зелень свеклы)
  •  1/2 зеленого яблока / или 1/2 спелого банана
  •  ½ стакана свежего ананаса
  •  1 чайная ложка спирулины
  •  1 маленький огурец
  •  1 лимон, только сок
  •  Дополнительно 2 бразильских ореха (суточная доза селена)
  •  1/2 стакана миндального молока

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты до однородного состояния и выпейте сразу. Наслаждайтесь!

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Обед. Детокс Салат

Ингредиенты (на 2 порции):

  •  1 авокадо, нарезаный кубиками
  •  1 огурец
  •  ½ стакана брокколи
  •  4 листа капусты, нарезанные
  •  1 пучок свежей петрушки, нарезанной
  •  ½ стакана красной капусты, тонко нарезанной
  •  ½ стакана приготовленного коричневого риса
  •  ¼ стакана поджаренных грецких орехов

Заправка: 2 ч.л. оливкового масла, ½ лимона - только сок, маленький кусочек имбиря, очищенный и натёртый на терке, 1/2 ч.л. куркумы, свежемолотый черный перец - все поместить в одну емкость, хорошо перемешать, затем заправить салат.

Очищающий сок

Ингредиенты (на 1 порцию):

  •  4 морковки
  •  1 средняя свёкла 
  •  1 лимон, очищенный 
  • 1 зеленое яблоко

Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Легкий перекус

1 горсть смеси орехов и семян (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, фундук), замоченные на ночь

Ужин. Суп, очищающий печень 

Ингредиенты:

  • 2 стакана брокколи
  •  2 стебля сельдерея, нарезанных кубиками
  •  1 мелко нарезанный лук
  •  2 измельченных зубчика чеснока
  •  1 стакан зелени (капуста, шпинат, зелень свёклы или другое на выбор)
  •  1 пастернак, очищенный и мелко нарезанный
  •  1 очищенная и мелко нарезанная морковь
  •  2 стакана фильтрованной воды или овощного бульона с низким содержанием соли
  •  ½ чайной ложки морской соли
  •  ½ лимона, только сок
  •  1 чайная ложка кокосового масла
  •  1 столовая ложка семян чиа
  •  жареные семена и орехи 
  • 1 чайная ложка кокосового молока, для украшения

Приготовление:

В кастрюле разогрейте кокосовое масло, добавьте лук, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей и брокколи, и варите на медленном огне в течение пяти минут, часто помешивая. Добавьте фильтрованную воду или овощной бульон, доведите до кипения, затем накройте кастрюлю крышкой и варите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но не разваренными. Дайте немного остыть. Перенесите в блендер, добавьте зелень, семена чиа и лимон, взбейте до однородной консистенции. При подаче украсьте поджаренными семенами и орехами, кокосовым молоком. Подавайте теплым. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

детокс здоровье питание самочувствие

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Научите детей размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. А. Сент-Экзюпери
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.