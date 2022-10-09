Детокс-план на 3 дня: Очищаем тело и ум

Многие из нас пробовали так много версий «волшебных» детокс-диет и разочаровывались. Здесь главное понять как это работает. Концепция действительно базовая - если вы не страдаете хроническим заболеванием, детокс должен быть на самом деле дополнением к пище, простым и интуитивно понятным, адаптированным к сезону и вашему собственному образу жизни.

Для многих было бы невозможно сохранить детокс-программу только из сока зимой, когда тело жаждет теплой пищи. «Давление» на ваше тело и чувство вины за все мелкие погрешности в питании, с которыми вы просто не можете справиться, не приведут вас к сбалансированному состоянию тела и ума. Кроме того, вы будете чувствовать стресс, ваше тело будет реагировать, и ваш детокс не будет иметь никаких результатов.

Ваше тело нейтрализует и выводит токсины каждый день, поэтому так называемая детоксикация происходит постоянно. Тем не менее, иногда мы едим продукты, которые не совсем полезны для нас (сахар, нездоровую пищу и рафинированные углеводы), печень устает.

В таком случае стоит пересмотреть диету, добавить богатые питательными веществами продукты, чтобы ваш организм получал все необходимое. Сбалансированное питание должно быть жизненной целью, а не 1, 3 или 7 днями «детоксикации». Поскольку у нас не всегда есть время или возможность есть исключительно здоровую пищу, несколько разгрузочных позволят организму отдохнуть. Ваше тело будет благодарно.

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При планировании чистки мы преследуем две основные цели - насыщать свое тело высококачественными питательными веществами и сохранять спокойствие и сосредоточенность ума. Это может звучать странно, но на самом деле это важно, и если вы рассматриваете детокс как обязанность, а не как удовольствие для вашего ума и тела, положительного эффекта ждать не стоит. Лучший период для короткой детоксикации - это выходные дни, потому что у вас есть больше времени, чтобы сосредоточиться на своих потребностях, тщательно подготовить еду и уделить больше внимания своим мыслям и эмоциям. Однако, если вы решите заняться детоксом в будние дни, начать с понедельника - тоже отличная идея, так как вы можете сделать покупки в выходные дни.

Вот основы 3-дневной детоксикации

Детокс для тела

Исключите мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты, яйца, полуфабрикаты, фаст-фуд, жареную пищу, алкоголь, кофеин, сахар и глютен. По возможности держитесь подальше от соли.

Пейте свежие фруктовые и овощные соки два раза в день для большого потребления питательных веществ (около 2 стаканов).

Перекусывайте осторожно - ешьте орехи и семена, замоченные на ночь для получения дозы магния.

Добавьте в свой рацион питательные и красочные ингредиенты, свежеприготовленные овощи с зеленью, бобовые или коричневый рис.

Добавьте супер продукты для детоксикации печени - куркуму, имбирь, спирулину.

Увеличьте потребление клетчатки для вымывания токсинов - чиа, льняного семени, зелени, брокколи, апельсинов.

Пейте два литра фильтрованной воды (с лимоном, семенами чиа, куркумой, имбирем или грейпфрутом) или травяной чай каждый день.

Потребляйте только полезные жиры - оливковое масло холодного отжима, льняное масло, кокосовое масло или авокадо.

Выбирайте органические фрукты и овощи.

Не пропускайте приемы пищи.

Сделайте клизму, чтобы вымыть накопленные токсины в толстой кишке (особенно рекомендуется, если вы ежедневно едите мясо и / или нездоровую пищу)

Детокс ума

Начните свой день с 15-20 минут упражнений на растяжку, чтобы снять стресс и сосредоточиться.

Каждый день совершайте длительные прогулки (если у вас очень плотный график, возможно, вам подойдет прогулка на работу).

Сосредоточиться на изменениях вашего тела и эмоциях во время детоксикации.

Держитесь подальше от негативных мыслей и эмоций, не смотрите новости и надоедливые телевизионные программы.

План детокса на три дня

Начните свой день с 1 стакана очищающего сока

Очищающий сок. Рецепт

Ингредиенты (на 1 порцию):

4 морковки

1 средняя свёкла

1 лимон, очищенный

1 зеленое яблоко

* Удвойте порции и перелейте в стеклянную бутылку для обеда

Завтрак. Зеленый смузи

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 стебель сельдерея

1/2 стакана микса зелени (шпинат, листья одуванчика, капуста, мангольд, кресс-салат, зелень свеклы)

1/2 зеленого яблока / или 1/2 спелого банана

½ стакана свежего ананаса

1 чайная ложка спирулины

1 маленький огурец

1 лимон, только сок

Дополнительно 2 бразильских ореха (суточная доза селена)

1/2 стакана миндального молока

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты до однородного состояния и выпейте сразу. Наслаждайтесь!

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Обед. Детокс Салат

Ингредиенты (на 2 порции):

1 авокадо, нарезаный кубиками

1 огурец

½ стакана брокколи

4 листа капусты, нарезанные

1 пучок свежей петрушки, нарезанной

½ стакана красной капусты, тонко нарезанной

½ стакана приготовленного коричневого риса

¼ стакана поджаренных грецких орехов

Заправка: 2 ч.л. оливкового масла, ½ лимона - только сок, маленький кусочек имбиря, очищенный и натёртый на терке, 1/2 ч.л. куркумы, свежемолотый черный перец - все поместить в одну емкость, хорошо перемешать, затем заправить салат.

Очищающий сок

Ингредиенты (на 1 порцию):

4 морковки

1 средняя свёкла

1 лимон, очищенный

1 зеленое яблоко

Легкий перекус

1 горсть смеси орехов и семян (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, фундук), замоченные на ночь

Ужин. Суп, очищающий печень

Ингредиенты:

2 стакана брокколи

2 стебля сельдерея, нарезанных кубиками

1 мелко нарезанный лук

2 измельченных зубчика чеснока

1 стакан зелени (капуста, шпинат, зелень свёклы или другое на выбор)

1 пастернак, очищенный и мелко нарезанный

1 очищенная и мелко нарезанная морковь

2 стакана фильтрованной воды или овощного бульона с низким содержанием соли

½ чайной ложки морской соли

½ лимона, только сок

1 чайная ложка кокосового масла

1 столовая ложка семян чиа

жареные семена и орехи

1 чайная ложка кокосового молока, для украшения

Приготовление:

В кастрюле разогрейте кокосовое масло, добавьте лук, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей и брокколи, и варите на медленном огне в течение пяти минут, часто помешивая. Добавьте фильтрованную воду или овощной бульон, доведите до кипения, затем накройте кастрюлю крышкой и варите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но не разваренными. Дайте немного остыть. Перенесите в блендер, добавьте зелень, семена чиа и лимон, взбейте до однородной консистенции. При подаче украсьте поджаренными семенами и орехами, кокосовым молоком. Подавайте теплым. Наслаждайтесь! опубликовано econet.ru

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