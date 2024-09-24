Депрессия: 5 факторов, которые способствуют ее появлению

Появление депрессии далеко не всегда связано с какими-либо травматическими событиями в жизни человека. Так, некоторые на вид вполне безобидные привычки тоже могут повлиять на ее развитие. Хотите узнать, о чем идет речь? Тогда читайте далее!

Депрессия — это расстройство, связанное с настроением. Обычно люди в депрессии испытывают глубокую грусть. Иногда при этом повышается раздражительность, а также наблюдается потеря интереса к жизни и изменения в поведении. Знаете ли вы факторы, которые способствуют появлению депрессии?

Факторы, которые способствуют появлению депрессии

Прежде всего вам стоит знать, что причины этого состояния могут быть как физиологическими, так и вызванными внешними обстоятельствами. Говорят, что депрессию вызывают нарушения в химии мозга. Например, из-за гормонального дисбаланса, факторов окружающей среды или конкретной непростой ситуации. Однако депрессия может также быть следствием некоторых привычек.

Важно помнить о том, что не всегда периоды глубокой грусти и подавленности означают наличие депрессии. Человек может переживать травмирующие события, не испытывая при этом настолько серьезных симптомов, позволяющих поставить такой диагноз.

Лишь сравнительно недавно это расстройство было признано серьезным заболеванием. Ведь при отсутствии адекватного лечения депрессия вполне может привести к летальному исходу. Качество жизни пациентов резко снижается до такой степени, что они уже не могут выполнять свои повседневные обязанности. Доказано, что на фоне депрессии могут появиться и другие проблемы со здоровьем.

Поскольку это комплексное заболевание, нельзя указать лишь одну причину, объясняющую его появление. На самом деле, были выявлены десятки факторов, способствующих появлению депрессии. Наибольшее беспокойство вызывает то, что многие из них неизвестны широкой публике. В итоге они становятся частью образа жизни ни о чем не подозревающих людей. Откройте их для себя!

1. Неправильное питание

Доказано, что потребление нездоровой пищи связано с серьезными проблемами со здоровьем. В том числе это провоцирует большую подверженность стрессу и депрессии.

Неправильное питание опасно не только для фигуры. Последние исследования связывают дефицит питательных веществ с проблемами психического здоровья, включая депрессию. Немногие серьезно об этом задумываются, но плохая диета может вызвать сбои в работе нервной системы и химии мозга. Например, люди, которые злоупотребляют жирной и нездоровой пищей, более подвержены стрессу и депрессии.

Хотя такие продукты дарят кратковременное чувство удовольствия, они могут негативно влиять на изменения гормональной активности, вызывая проблемы. Поэтому специалисты рекомендуют питаться здоровой пищей, богатой омега-3 жирными кислотами, белками, антиоксидантами, витаминами и минералами.

2. Факторы, влияющие на депрессию: плохой сон

Для хорошего качества жизни в идеале нужно спать 7-8 часов без перерывов. Ведь ночью наш организм выполняет ряд процессов, которые он не может осуществлять в другое время суток. Поэтому нарушения сна непременно влекут за собой неприятные последствия для здоровья.

Следует отметить, что бессонница и нарушения сна имеют тесную связь с депрессией. Результаты ведущихся исследований позволяют предположить, что люди, которые плохо спят, в 10 раз больше подвержены риску возникновения депрессии, чем те, кто хорошо высыпается.

3. Злоупотребление социальными сетями

Недавние исследования выявили связь между злоупотреблением социальными сетями и депрессивным поведением.

В последние годы было проведено несколько исследований, касающихся использования социальных сетей и психических расстройств. Так, исследование, опубликованное в Журнале социальной и клинической психологии, показывает, что существует причинно-следственная связь между использованием социальных сетей и такими проблемами, как депрессия и одиночество.

Постоянное сравнение себя с другими и кибер-буллинг объясняют этот эффект. Конечно, мы не призываем полностью отказаться от использования Фейсбука и Инстаграмма. Но, несмотря на то что их умеренное использование обычно не оказывает большого влияния на психику, длительное пребывание на этих платформах может отрицательно сказаться на вашем душевном равновесии. Таким образом, общая рекомендация состоит в том, чтобы максимально ограничить время, проводимое в соцсетях.

4. Факторы, способствующие появлению депрессии: алкогольные напитки

Злоупотребление алкогольными напитками может приводить к изменениям в работе мозга, вызывая или усугубляя эпизоды депрессии. Любители алкоголя перестают справляться со своими рабочими и семейными обязанностями, что не может не способствовать появлению депрессии.

А когда алкоголизм и депрессия объединяются, избавиться от зависимости становится еще труднее. Поэтому те, у кого есть обе проблемы, нуждаются в постоянной профессиональной и семейной поддержке. Также им стоит посещать специальную терапию.

5. Токсичные условия труда

Многие пациенты, страдающие от стресса, тревожности и депрессии, признаются, что на работе у них царит напряженная или даже токсичная атмосфера. Что это значит? Речь идет о домогательствах, постоянном переутомлении, низкой заработной плате, а также трудностях в налаживании здоровых отношений с коллегами или начальством.

Все это вызывает нарушения на уровне психики. Ведь, как вы уже знаете, постоянный стресс усиливает выработку кортизола и других химических веществ. Как же защитить себя? Здесь вам помогут простые стратегии: больше отдыхать и избегать переработок. Также вы можете попробовать создать приятную атмосферу на рабочем месте при помощи расслабляющей музыки и приятных ароматов.

Согласны ли вы с тем, что все эти факторы способствуют появлению депрессии? Если это ваш случай, обязательно примите меры. Не забывайте, что депрессия является серьезной проблемой, требующей профессионального лечения. Если вы нашли у себя тревожные симптомы, скорее обратитесь за помощью!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet