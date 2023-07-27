Демодекс: Подкожные клещи на лице – Что делать?

Риск инфицирования ✅подкожным клещом находится в прямой зависимости от соблюдения человеком правил гигиены и состояния его иммунной системы. При отсутствии благоприятных условий для жизни, без загрязнений и постоянно продуцирующегося подкожного жира паразит гибнет.

Подкожный клещ у человека — распространённое явление, способствующее развитию демодекоза. Чаще всего эта болезнь поражает лицо: кожа на щеках, в области носа и губ приобретает красноватый оттенок и покрывается сыпью и угрями. Больше всех заболеванию подвержены обладатели жирной кожи, поскольку она является самой благоприятной средой для развития, питания и размножения клещей. Демодекс — это подкожный клещ, живущий в эпидермисе человека, характерные размеры — около 0,4 мм. Тело паразита покрыто защитным покровом, благодаря которому он является стойким ко многим негативным факторам. Из-за отсутствия зрительного аппарата, этот вид клещей ищет себе пищу находящимися в ротовой полости атрофированными клешнями. Они наделены четырьмя парами конечностей. Замечено, что кожный клещ на лице, фото которого размещено ниже, заметно активизируется при длительном излучении компьютерного монитора или нахождении человека в помещении с искусственным светом.

Подкожные клещи бывают двух видов:

demodex folliculorum — место их обитания — волосяные фолликулы;

demodex brevis — проживают под кожей человека.

В период активной фазы, которая наблюдается осенью и весной, клещи выпускают ядовитые вещества, поражающие железы век, фолликулы волос, сальные железы. Рацион паразита составляют жировые отделения и отмершие клетки. Продолжительность жизненного цикла демодекса — 13–19 дней. Взрослые клещи Brevis, проникая в сальные железы, питаются их содержимым.

При этом их задняя часть остается у входа в железу. Благодаря этому осуществляется выделение яиц, которые вместе с кожным жиром выносятся на поверхность кожного покрова. В дальнейшем из них вылупляются личинки, которые, находясь под частичками эпидермиса, подвергаются метаморфозу, превращаясь во взрослые особи.

Примечательно, что клещ в коже ведёт ночной образ жизни. Своими передвижениями он вызывает зуд у больного демодекозом.

Подкожный клещ на коже: Способы заражения, симптомы и лечение

Риск инфицирования подкожным клещом находится в прямой зависимости от соблюдения человеком правил гигиены и состояния его иммунной системы. Контакт с демодексом может быть прямым (при прикосновении заражённого человека к здоровому, поцелуях) и непрямым (через гигиенические средства, автомобильные чехлы, тканевую мебель). Однако, даже если клещ окажется на кожном покрове человека, это не означает, что он там приживется.

При отсутствии благоприятных условий для жизни, без загрязнений и постоянно продуцирующегося подкожного жира паразит гибнет. Поэтому людям со слабым иммунитетом и жирной кожей важно очищать лицо и тело специальными средствами и соблюдать диету. Желательно исключить из своего рациона острые и жирные блюда, копчености, алкогольные напитки, кофе и шоколад.

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Предрасположенность к развитию демодекоза может появиться при:

нарушении работы сальных желез;

гормональном расстройстве;

болезнях кровеносных сосудов кожного покрова;

плохой экологии.

При демодекозе, кроме неэстетичного вида кожи лица и тела, существует риск возникновения гнойничковых болезней, поскольку подкожные клещи у человека на теле, фото которых прилагается ниже, вызывают сильный зуд и воспаление.

Кроме прыщей и бугров, могут наблюдаться изменения формы и цвета носа, выделения из глаз, выпадение ресниц.

Зуд, который возникает по ночам по всему телу и доставляющий сильный дискомфорт, может привести к разбалансировке иммунитета.

При ухудшении здоровья или других изменениях в организме, объём секрета, который выделяет кожа, возрастает. В таких ситуациях человек может заметить у себя признаки болезни кожи.

К главным проявлениям демодекоза относятся:

сыпь на лице,

гнойники на разных частях тела,

выпадение волос на голове,

зуд, который особенно ощущается в ночное время.

Установить причину всех этих симптомов и убедиться, что они вызваны подкожным клещом, может только врач-дерматолог. Для этого с помощью скальпеля делается соскоб, который исследуется под микроскопом. Если количество подкожных клещей на 1 см кв. превышает 5, то это означает, что человек болен демодекозом и ему назначается лечение.

Особенности лечения

Грамотное лечение включает не только борьбу с подкожным паразитом, но и устранение причины, по которой он смог попасть внутрь. Оно состоит из восстановления работы иммунной системы, обмена веществ, улучшения кровотока, применения специальных лекарственных препаратов для борьбы с паразитами и устранения воспалительного процесса. Благодаря такому комплексному подходу вылечиться от демодекоза можно за 3–5 недель.

Диета имеет важное значение при лечении болезни. Предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам — сметане, кефиру, йогурту и др. В период лечения необходимо употреблять в больших количествах фрукты и овощи. Правильное питание поможет улучшить общее состояние организма, повысит иммунитет и ускорит выздоровление.

Если обнаружен кожный клещ на лице, лечение требует строгого соблюдения гигиены. В это время следует отказаться от использования косметических средств, которые забивают поры и дают возможность паразитам быстро размножаться. Дерматологи советуют умываться два раза в день, используя при этом антибактериальное мыло.

Из лекарственных препаратов чаще всего больным назначают желтую ртутную мазь (1–2%), цинко-ихтиоловую пасту, серную мазь, бензилбензоат, ихтиол.

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Возможные осложнения

Кожа при демодекозе имеет состояние, способствующее развитию других дерматологических заболеваний. При этом симптоматика проявляется намного сильнее.

При демодекозе ресниц возможно развитие конъюнктивитов и блефаритов. Расчёсы и регулярные механические повреждения, связанные с желанием больных избавиться от высыпаний, могут спровоцировать гнойничковую инфекцию, поражающую многие части тела.

К осложнениям можно отнести нервозность и замкнутость. Прыщи, появляющиеся по всему телу, существенно портят внешний вид и многие не могут вести нормальный образ жизни. В некоторых случаях это приводит к депрессиям, нервным срывам и психозам.

Люди, которым поставлен диагноз «демодекоз», зачастую имеют эндокринологические нарушения, хронические заболевания ЖКТ или очаги хронической инфекции.

Профилактические меры

Чтобы после выздоровления снова не спровоцировать болезнь, необходимо придерживаться простых правил гигиены и внимательно относиться к своему рациону:

Никогда не пользоваться чужими косметическими средствами.

Не использовать чужие полотенца.

Повышать свой иммунитет.

Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, по возможности исключить жареные, острые и жирные блюда.

Несколько раз в неделю протирать лицо лосьонами, которые содержат спирт.

Придерживаясь этих несложных правил, можно не бояться возобновления активных действий подкожных клещей.опубликовано econet

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