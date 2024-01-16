Деменция: Как вовремя распознать

Чаще всего деменцию вызывают следующие недуги: болезнь Альцгеймера (1 место) и нарушение кровообращения в сосудах головного мозга (существует и смешанная деменция, когда у пациента диагноз - болезнь Альцгеймера плюс сосудистые нарушения). Вот ключевые симптомы деменции, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя оказать помощь.

На сегодняшний день деменция затронула 47 миллионов жителей планеты. Ситуацию осложняет и то, что медицинская наука пока не отыскала эффективного средства против так называемых возрастных когнитивных изменений. Пока единственным выходом считается определение недуга на ранней стадии его протекания, чтобы посредством корректировок в образе жизни больного замедлить динамику заболевания.

Ранние признаки деменции

Коварство деменции заключается в том, что симптомы когнитивного расстройства проявляются в то время, когда поражен уже почти весь головной мозг.

Еще одна проблема в том, что страдающий деменцией скрывает свои сложности, ему стыдно в них признаться, он переживает по этому поводу и у него может прогрессировать депрессивное состояние.

Последние исследования говорят: интенсивное общение (и в соц. сетях тоже), разумные физические нагрузки (оптимальный вариант - прогулки), всевозможные игры, музыка могут притормозить прогрессирование деменции.

Нужно только вовремя обратить внимание на ее тревожные сигналы.

Проблемы с кратковременной памятью

Каждый может забыть определенную деталь, событие, подробность. Это не вызывает тревоги. Однако, когда человек преклонного возраста систематически переживает сложности с кратковременной памятью — это уже серьезный сигнал. На что следует обратить внимание: если человек часто не помнит, где оставил какую-либо вещь; не сориентироваться, зачем вошли в помещение или взяли в руки конкретный предмет.

«Потеря» слов

Да, бывает трудно подобрать подходящее слово в нужный момент, и каждый человек сталкивался с невозможностью вспомнить сию секунду определенное слово. Но если данное явление посещает вас систематически, если забывчивость сочетается с трудностями в выражении собственных мыслей; стоит обратить на это внимание.

Скачки настроения

Данный признак деменции очень сложно отследить самостоятельно, но его без труда заметят близкие люди. Перепады настроения или изменение фона (к примеру, с радостного на депрессивный) — серьезный симптом. Следующий сигнал — личностные изменения. Представьте, что человек всегда был довольно замкнутым и сдержанным, но вдруг в его поведении появилась демонстрация.

Апатия и хандра

Не хочется выходить на ежедневную прогулку? Общение с близкими людьми не радует? Обожаемое хобби наскучило? На эти признаки стоит обратить внимание.

Сложности с осуществлением привычных действий

Элементарные будничные задачи теперь предполагают больше времени или вообще не удаются. Ярким примером служат дела, предусматривающие концентрацию внимания и множество действий (заполнение квитанций на коммунальные платежи).

Путаница в поступках или словах

Об ослаблении кратковременной памяти также свидетельствует путаница в словах или действиях. Пробовать открыть квартиру ключом от автомобиля, не узнавать на улице новых знакомых, путать вчерашние события — это возможные проявления начала деменции.

Привычка к повторам

В сложных случаях проблем с кратковременной памятью поведенческие изменения выражаются в повторении будничных дел — к примеру, чистке зубов. При более легкой форме деменции человек может повторять одни и те же вопросы, приобретать или собирать одни и те же вещи.

Сложности с пространственной ориентировкой

О когнитивных изменениях могут рассказать трудности с ориентацией на местности. Могут быть сложности с освоением нового маршрута, с запоминанием новой дороги. Это в ряде случаев касается и привычной обстановки, когда человек не может найти дорогу домой.

Проблемы с концентрацией внимания

Следующий (и довольно яркий) признак ранней деменции — вам становится сложнее сосредоточиться на теме разговора или содержании романа (фильма).

Страх перемен

Людей преклонного возраста нередко страшат вероятные признаки деменции. Они отдают себе отчет, что теряются, знакомясь с людьми, им хуже удаются новые задачи — и начинают неосознанно саботировать перемены любого рода. А ведь страх перемен и настойчивое стремление сохранить устоявшийся образ жизни — это один из вероятных симптомов деменции.

Эгоизм и шаркающая походка

У человека походка становится «шаркающей». Он превращается в эгоиста, бессознательно требует к себе повышенного внимания.

Высокий интеллект - не панацея от деменции

Высокий показатель интеллекта не спасет от прогрессирования деменции. Она лишь может долго оставаться незаметной, но переход к тяжелой форме будет резким.

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Диагностика

Какие методы применяют врачи для диагностики заболеваний, вызывающих деменцию? Это всевозможные анализы и обследования, ключевое мероприятие – МРТ и нейропсихологическое тестирование.

Общих стандартов нейропсихологического тестирования до настоящего времени нет. Доктор составляет протокол по своему усмотрению.

Довольно наглядно проявляются черты недуга в ходе проведения теста рисования часов. Пациенту предлагают нарисовать на бумажном листе циферблат, чтобы стрелки указывали конкретное время. Ошибки больного при проведении этого теста указывают на причину деменции. Это могут быть размещение цифр за рамками циферблата, зеркально перевернутое изображение и т.д.

Деменция – это сложный недуг, но отнюдь не приговор. При грамотном лечении больной вполне может оставаться самостоятельным на протяжении 10 лет. Без соответствующего лечения он уже через 3 года не сможет обходиться без посторонней помощи.*опубликовано econet

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