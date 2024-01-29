Дефицит железа в организме: признаки и способы решения проблемы

Железо является важнейшим микроэлементом, необходимым для нормальной работы щитовидной железы, полноценного обмена веществ и регуляции уровня гемоглобина в крови. Но основной его функцией является доставка кислорода ко всем тканям и органам. Удивительно, но многие из тех, кто отчаянно борется с лишним весом, не могут избавиться от жировых отложений именно по причине дефицита железа. Чем больше такие люди прилагают усилий к нормализации веса, тем больше они поправляются.

В здоровом организме всегда имеется запас железа, который составляет порядка 4 мг. Большая часть этого микроэлементы содержатся в крови, также микроэлемент присутствует в костях, селезенке и печени. Но, к сожалению, каждый день уровень железа снижается естественным образом за счет потоотделения, шелушения кожи и ежемесячной кровопотери у женщин. Для полноценной работы организма следует регулярно пополнять запасы железа. Сделать это можно с помощью сбалансированного питания.

Признаки нехватки железа

Основными признаками, указывающими на дефицит этого микроэлемента, являются:

быстрая утомляемость;

учащенное сердцебиение даже после незначительной физической нагрузки;

частые головокружения;

периодическое онемение конечностей;

проблемы со сном;

частые инфекционные и простудные заболевания;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

затруднительное глотание пищи;

изменение вкусовых предпочтений и обоняния;

повышенная ломкость ногтей;

сухость, ломкость и выпадение волос, а также появление седины в молодом возрасте;

проблемы с кожей.

Точно определить, что причиной проблем со здоровьем является именно нехватка железа, удастся с помощью лабораторного анализа крови. Признаком дефицита этого микроэлемента является низкий гемоглобин, то есть если у мужчин показатель будет менее 130 г/л, а у женщин – менее 120 г/л и ферритин. Ферритин содержит 15-20% общего железа в организме. Функция ферритина - создание запасов железа и быстрая его мобилизация в зависимости от потребности. Накапливается в органах депо - в печени, селезенке и костном мозге.

Самый информативный индикатор запасов железа в организме, основная форма депонированного железа (ферритин). Норма ферритина в крови для взрослых мужчин - 20 - 250 мкг/л. Для женщин норма анализа крови на ферритин - 10 - 120 мкг/л.

Подготовка к анализу: Между последним приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 часов (желательно - не менее 12 часов). Сок, чай, кофе (тем более с сахаром) - не допускаются. Можно пить воду.

Уровень гемоглобина 100 г/л не критический, но в данном случае обязательно стоит включить в рацион продукты, содержащие железо. Если показатель будет ниже ста, это свидетельствует о развитии анемии, а это заболевание требует длительного лечения, поэтому не запускайте ситуацию до такой степени и предпринимайте меры при появлении первых признаков железодефицита.

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Как восполнить нехватку железа

Многим кажется, что восполнить нехватку данного микроэлемента очень просто, если включить в рацион железосодержащие продукты. Но на самом деле не все так легко. Обязательно необходимо обращать внимание на совместимость продуктов.

К примеру, активному усвоению железа препятствуют продукты, которые содержат танин, полифенолы и кальций. То есть вместе с железосодержащими продуктами не стоит употреблять молочную продукцию, обогащенную кальцием. Также не стоят часто употреблять кофе, поскольку кофеин препятствует усвоению железа. Аналогичная ситуация и с крепким чаем, если вы хотите получать достаточное количество железа из содержащих его продуктов, то потребление чая придется ограничить. опубликовано econet

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