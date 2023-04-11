Дефицит витамина Д в организме: основные проявления, способы устранения

Особенностью витамина D является то, что его дефицит можно пополнить, пребывая на солнце. Этот витамин вырабатывается в организме при воздействиии солнечных лучей на открытые участки кожи. Что делать людям, которые проживают в умеренных широтах, где зимы долгие и пасмурные?
Витамин D нужен для здоровья и прочности костной ткани. Образуется он, когда кожные покровы подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Достаточно от 5 минут до получаса воздействия солнечных лучей на открытые участки тела (без солнцезащитного крема) дважды в неделю. Витамин можно получить в диетических добавках. Высокий уровень витамина D содержится в таких продуктах как грибы лисички, тунец, лосось, яйца.
В зимний период мы испытываем перепады настроения, упадок сил и апатию. Подобные состояния могут быть вызваны дефицитом витамина D. Летом его уровень в организме легко восстановить, пребывая на солнце. А что делать зимой, когда дни короткие и пасмурные?
Организму витамин D требуется для всасывания и использования микроэлемента кальция, который обеспечивает крепость костей и зубов, необходим для свертывания крови, работы мускулов и нервов.
Нехватка витамина D наблюдается в тех случаях, когда человек не получает достаточно солнечного излучения, если почки не преобразовывают витамин в его активную форму, если из-за нарушений функции пищеварительной системы витамин D не усваивается.
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Нехватка витамина D негативно отражается на работе всех внутренних органов и систем. Есть риск развития патологий кардио-сосудистой системы, вирусных инфекций, повышения кровяного давления.
Типичный симптом нехватки «солнечного витамина» - усталость и бессонница.
Витамин D нужен для работы щитовидки, ЖКТ, репродуктивной системы. От его недостатка ухудшается здоровье кожи.
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Источник: https://econet.kz/
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