✅Лечение дефицита витамина А и коррекция рациона питания проводятся исключительно под врачебным контролем, поскольку передозировка данным витамином приводит к увеличению печени, огрубению кожного покрова и сухости волос.
Жирорастворимый витамин А имеет две основные формы: ретинол – наиболее активная и предварительно очищенная форма витамина, основным источником которого является пища животного происхождения; бета-каротин (или провитамин А), содержащийся в растительной пище.
Преобразование бета-каротина осуществляется в печени, которая накапливает витамин А, благодаря чему в организме человека всегда присутствует запас ретинола, высвобождаемого по мере необходимости.
Ретинол выполняет ряд важнейших функций:
Последствия дефицита ретинола очень опасны и включают:
Важно! В тяжелых случаях (при хронической нехватке витамина А) иммунитет настолько ослабевает, что не может справиться даже с обычной простудой, не говоря уже о более серьезных патологиях, что может привести к летальному исходу!
Поэтому крайне важно следить за своим рационом, особенно тем, у кого повышен риск развития дефицита ретинола. К группе риска относятся:
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Какие же симптомы указывают на дефицит витамина А?
"Куриная" слепота является одним из первых признаков дефицита ретинола, участвующего в выработке основного зрительного пигмента под названием родопсин.
Отсутствие родопсина приводит к заметному ухудшению зрения ночью либо при тусклом освещении: предметы становятся размытыми и плохо различимыми. При этом днем зрение абсолютно нормальное.
Важно! Прием витамина А при ночной слепоте восстанавливает зрение в течение двух суток, тогда как длительный дефицит ретинола и переход его в тяжелую форму может привести к ухудшению дневного зрения.
При нехватке витамина А клетки в конъюнктиве кератинизируются и приобретают вид кожи, а не слизистой. Кроме эстетического дефекта, такие пятна ухудшают зрение, затуманивая его.
Лечение дефицита ретинола помогает избавиться от пятен Бито за 5 – 14 дней. В редких случаях лечение занимает несколько месяцев.
Признаком длительного и острого дефицита витамина А является ксерофтальмия, характеризующаяся сухостью роговицы и конъюнктивы вследствие нарушения слезоотделения.
Отсутствие слез и слизи приводит также к увеличению риска развития инфекционных заболеваний глаз, а в тяжелых случаях и к потере зрения.
Игнорирование лечения дефицита витамина А провоцирует утончение и изъязвление роговицы.
Терапия нехватки ретинола приводит к заживлению поверхностных язв, на месте которых остаются небольшие рубцы. Если же язвы роговицы глубокие, формируется мутное бельмо.
При несвоевременном лечении дефицита витамина А разрушается прозрачный слой роговицы, что приводит к ее отечности, утолщению, расплавлению и некрозу.
Сухость и изъязвление роговицы становятся причиной ее рубцевания и выпячивания. Это приводит к атрофии глазного яблока и повышает риск слепоты.
Нехватка ретинола отрицательно сказывается на функционировании сальных и потовых желез и оказывает кератинизирующее действие на кожный покров.
Сначала кожа становится сухой, обезвоженной и шелушащейся. Если вовремя не обратить внимание на этот симптом и не восполнить дефицит витамина А, это может спровоцировать ороговение кожи.
Поскольку витамин А принимает активное участие в регенерации кожного покрова, то при его недостатке кожа теряет здоровый цвет, на ней раньше времени образуются морщины.
На недостаток витамина А реагируют слизистая рта и губы, которые становятся сухими и шелушащимися. Кроме того, на губах часто появляются трещины.
Ретинол не только поддерживает нормальное функционирование сальных желез на волосистой части головы, а и регулирует выработку кератина, являющегося основным "строительным материалом" для волос.
Поэтому при нехватке витамина А волосы растут медленно, становятся сухими, ломкими и секущимися, выпадают, появляется перхоть, из-за чего кожа головы может зудеть.
Кроме того, ретинол принимает участие в синтезе пигментов, по этой причине при его нехватке волосы тускнеют и теряют здоровый блеск.
Витамин А препятствует воспалительным процессам, укрепляет волосы и ногти.
На дефицит ретинола могут указывать следующие признаки:
Витамин А нормализует обменные процессы и обеспечивает правильное формирование костных структур. Поэтому при его нехватке наблюдаются следующие признаки:
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При легком и умеренном дефиците витамина А (особенно при отсутствии ярко выраженных симптомов данного патологического состояния) достаточно нормализовать питание, а именно ввести в рацион продукты с высоким содержанием витамина А.
Животными источниками витамина А являются:
Среди растительных источников витамина А необходимо отметить следующие:
Тяжелый недостаток ретинола лечится с применением пероральных биодобавок.
Кроме того, аптечный витамин А в жидком виде можно применять в качестве компонента средств для укрепления, регенерации и роста ногтей и волос.
Важно! Лечение дефицита витамина А и коррекция рациона питания проводятся исключительно под врачебным контролем, поскольку передозировка данным витамином приводит к увеличению печени, огрубению кожного покрова, сухости волос и повышению СОЭ!опубликовано econet
Автор: Заяц И. А.
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Источник: https://econet.kz/
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