Чудо-кисель Изотова

Овсяный кисель доктора Изотова - это сочетание опыта поколений и современных исследований в области медицины. Чудо-кисель позитивно действует на работу пищеварительного тракта и все его органы. Регулярно употребляя его, можно оздоровить организм, обеспечить его энергией и омолодиться.

Овсяный кисель – это уникальный продукт. Он наиболее положительно воздействует на пищеварительный тракт. Кисель имеет обволакивающее действие, очищает слизистую ЖКТ, борется с воспалениями, активирует всасывание необходимых организму веществ. Овсяный кисель дарит здоровье таким органам как печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная, оздоравливает микрофлору, провоцирует очищение толстого кишечника.

Такой кисель поможет восстановить нормальную среду организма и обеспечивает его самостоятельное оздоровление. При систематическом приеме овсяного киселя исцеляются и застарелые недуги.

Овсяный кисель доктора Изотова

Когда-то давно наши предки заквашивали кисель из овса коркой ржаного хлеба или заливали крупу чистой водой и держали в тепле, чтоб настой скис природным путем. Далее будущий кисель процеживали и готовили на огне. Употребляли его в горячем виде с маслом или остужали, а потом добавляли молоко.

Врач-вирусолог В. К. Изотов создал и запатентовал собственный уникальный рецепт овсяного киселя.

Ключевая идея этого способа приготовления — закваска овса на базе молочнокислых бактерий. В итоге вы имеете кисель с удивительным диапазоном лечебных свойств.

Состав овсяного киселя

5 аминокислот,

витамины (В1, В2, В5, E, А, PP),

холин (управляет жировым обменом, понижает холестерин и имеет противосклеротический эффект),

метионин оздоравливает обмен веществ, противодействует накоплению жира в печени, оптимизирует функции поджелудочной ,

лецитин помогает расщеплению и удалению холестерина,

витамины положительно влияют на деятельность разных мышц (и сердечную - тоже), усиливают функции всех органов пищеварительного тракта,

минералы в составе киселя Изотова (кальций (Ca), калий (K), магний (Mg), железо (Fe), фтор (F)) обеспечивают водно-солевой баланс и активирует работу белков-ферментов.

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Целительные возможности киселя В.К. Изотов испытал на своем опыте. После того как доктор перенес клещевой энцефалит, у него сформировался неутешительный букет заболеваний: ишемия, сбои сердечного ритма, повышенное давление, мочекаменная болезнь. И не всегда медицина могла помочь вирусологу.

Действие овсяного киселя

За восемь лет систематического употребления этого продукта Изотов стал буквально другим человеком: он исцелился от своих заболеваний, стал более энергичным и укрепил свою иммунную защиту. Положительный результат дает комплексное оздоровление организма, нормализации циркуляции крови.

Целительные возможности овсяного киселя В.К. Изотов приписывает процессу брожения, идущего с помощью микрофлоры.

Технология приготовления киселя Изотова

Доводим воду до кипения и остужаем до температуры как у парного молока, заполняем на 3/4 водой 3–5-литровую банку из стекла, вводим содержимое одной пачки хлопьев «Геркулес», для активации брожения всыпаем 5–7 ложек крупно молотой овсянки и ½ стакана кефира.

Банку хорошенько закрываем крышкой и отправляем на 1–2 суток в теплое место.

По окончании процесса брожения смесь процеживаем (подойдет обычный дуршлаг), хлопья, которые остались, промываем водой и отжимаем.

Настой переливаем в банку (3 литра) и отправляем отстояться на 16–18 час.

Когда в банке сформируются 2 слоя, верхний сливаем в еще одну банку (его применяют потом для того чтобы разбавлять кисель при варке). Смесь, которая внизу, пойдет непосредственно на приготовление киселя перед подачей на стол, (это буквально витаминно-белковый экстракт) выливаем в еще одну банку и держим в холодильнике.

Смесь, которая внизу, пойдет непосредственно на приготовление киселя перед подачей на стол, (это буквально витаминно-белковый экстракт) выливаем в еще одну банку и держим в холодильнике. Берем 2–7 ложек экстракта, 1,5–2 ст. жидкости для разбавления и доводим до кипения на легком пламени, без конца помешивая. Увариваем до нужной консистенции (в продолжение 5 мин.). Далее вводим масло на выбор (из облепихи, льна, оливок, подсолнечника, кукурузы), слегка подсаливаем и остужаем.

Если вы стремитесь исцелиться, кисель употребляется теплым, каждый день, желательно в утренние часы.

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Овсяный кисель лечит:

печень;

желчный пузырь;

сердце и сосуды;

поджелудочную;

язву желудка;

диабет;

повышенное кровяное давление.

Помимо этого, кисель:

нормализует обменные реакции;

чистит тело от накопленных шлаков;

укрепляет иммунный ответ;

оптимизирует функции толстого кишечника;

имеет омолаживающий эффект;

служит профилактикой инфаркта и инсульта.

Как видите, приготовить овсяный кисель не так сложно. Этот целительный продукт поможет вам решить проблемы пищеварительного тракта, которые часто служат первопричиной других дисфункций в организме. При регулярном употреблении кисель Изотова не только оздоравливает весь организм, чистит его от шлаков, укрепляет иммунную защиту, но и оказывает эффект омоложения. И все, что вам потребуется для его приготовления, - это овсяные хлопья, вода и кефир.опубликовано econet

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