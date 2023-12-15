Что важно знать про пищевое отравление

Пищевое отравление - событие неприятное. Оно выводит человека из строя на несколько дней. Более того, пищевое отравление может быть опасным: диарея и рвота приводят к обезвоживанию организма, а некоторые бактерии вызывают опасные заболевания.

Если хранение продуктов было неправильным или истек срок годности, их есть крайне нежелательно. В такой пище присутствуют патогенные микроорганизмы. Они выделяют токсины / вирусы, которые становятся причиной пищевого отравления.

Чем опасно пищевое отравление и как с ним справиться

Признаки пищевого отравления

Симптомы отравления могут проявляться с разной скоростью – это зависит от вида инфекции, защитных сил организма и иных факторов.

Как правило, первые проявления дают о себе знать через несколько часов после приема некачественной еды. Например, заражение стафилококком проявится в течение шести часов. Но некоторые опасные заболевания проявляются через несколько дней (сальмонеллёз, кишечная палочка).

Общая симптоматика пищевого отравления:

тошнота;

рвота;

диарея (возможно, с кровавыми вкраплениями);

боли в области живота;

высокая температура;

вялость;

головокружение;

судороги.

Опасность пищевого отравления

Сильная диарея и рвота приводят к обезвоживанию организма. И важно как можно быстрее восполнить водный баланс.

Эти микроорганизмы вызывают более серьезные осложнения:

Листерия. Наиболее опасна при вынашивании ребенка. На ранних сроках беременности может спровоцировать выкидыш, а на поздних – рождение мертвого младенца, преждевременные роды, инфекцию плода . Сама беременность может закончиться благополучно, у новорождённого возможны неврологические патологии.

. Сама беременность может закончиться благополучно, у новорождённого возможны неврологические патологии. Кишечная палочка. Определенные ее штаммы провоцируют гемолитико-уремический синдром (ГУС). При ГУС нарушается целостность сосудистой оболочки в почках, что ведет к развитию почечной недостаточности.

(ГУС). При ГУС нарушается целостность сосудистой оболочки в почках, что ведет к развитию почечной недостаточности. Clostridium botulinum. Вызывает серьезный недуг - ботулизм, поражающий нервную систему и вызывающий паралич мышц. Это может стать причиной остановки дыхания.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Повод обратиться к доктору

Рвота продолжается больше 2-х дней.

Диарея продолжается больше 3-х дней.

Понос с кровью.

Каловые массы чёрного / дёгтеобразного цвета.

Температура 38 °С и выше.

Сильные приступы боли в животе, рези, спазмы.

Симптомы обезвоживания.

Неврологические сбои: нечёткое зрение, слабость в мышцах, покалывание в руках.

Терапия пищевого отравления

Восстановление водного баланса (солевые растворы, капельницы).

Антибактериальная терапия (при симптомах конкретной микробной инфекции).

Антитоксин (терапия ботулизма на раннем этапе).

Пробиотики (для оздоровления кишечного микробиома).

Самопомощь при пищевом отравлении

Восстановление водного баланса. Употребление жидкости с электролитами. Используется порошок для регидратации, растворимый в воде.

Пищевой рацион. В первые дни рекомендовано совершенно отказаться от пищи, а затем употреблять простую еду (овсянку, тосты, желе, рис) . Важно исключить продукты, раздражающие слизистую ЖКТ (кофе, спиртное, молочное, жирная, острая пища).

. Важно исключить продукты, раздражающие слизистую ЖКТ (кофе, спиртное, молочное, жирная, острая пища). Исключение курения.

Профилактика пищевого отравления

Придерживаться правил гигиены (тщательно мыть руки, посуду, кухонные поверхности).

Если это необходимо, подвергать пищу достаточной термической обработке.

Охлаждать / замораживать скоропортящиеся продукты сразу после приобретения.

Не употреблять в пищу продукты, если есть сомнения в правильности их хранения.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet