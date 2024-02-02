Что важно знать про болезнь Крона

Болезнь Крона - это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Локализовываться недуг может почти во всех его отделах. У страдающих болезнью Крона иммунитет не защищает организм, а реагирует на инфекцию неправильно. В слизистой оболочке кишечника в избытке накапливаются лейкоциты, вызывающие хроническое воспаление.
Болезнь Крона – это недуг, при котором развивается хроническое воспаление пищеварительного тракта. Поражение может распространяться от полости рта до толстого кишечника. Болезнь Крона ведет к формированию язв и – в запущенном состоянии – к онкологии.
Что такое болезнь Крона и как её лечат
Причины болезни Крона
Достоверно причины болезни пока не установлены.
Но специалисты выделяют следующие факторы риска:
Специфика иммунитета. У страдающих болезнью Крона иммунная защита распознает здоровый микробиом кишечника как чужеродный и начинает его атаковать. Развивается воспаление, в результате которого кишечные стенки утолщаются, возникают язвы.
Генетика. Определенные гены передаются от родителей и повышают риск иммунных патологий.
Порочное питание. Злоупотребление жирной пищи меняет состав микрофлоры кишечника.
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